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Tyson Fury v Anthony JoshuaGetty Images
Book Tyson Fury vs Anthony Joshua TicketsTyson Fury vs Anthony Joshua Hospitality
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Cara membeli tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua: Informasi 11 Desember, tempat membeli tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

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Begini cara mendapatkan tiket untuk pertarungan Tyson Fury melawan Anthony Joshua

Penggemar tinju Inggris akhirnya akan menyaksikan duel kelas berat yang telah mereka nantikan selama lebih dari satu dekade. Tyson Fury dan Anthony Joshua, yang masing-masing dua kali menjadi juara dunia, akan berhadapan dalam pertarungan besar di Cardiff.

Setelah bertahun-tahun negosiasi gagal dan saling melontarkan tantangan, kedua petinju akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bertarung di Wales.

GOAL merangkum semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket pertandingan bersejarah ini, termasuk detail penjualan resmi dan pilihan tiket dari pasar sekunder yang tepercaya.

Kapan Tyson Fury vs Anthony Joshua digelar?

Tanggal & waktu

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jumat, 11 Desember 2026, 17.00

Tyson Fury vs Anthony Joshua

Principality Stadium, Cardiff, Wales

Tiket

Di mana bisa membeli tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Tiket resmi kategori umum akan dijual melalui penjual utama yang ditunjuk, seperti Ticketmaster UK dan loket Principality Stadium. Tingginya permintaan berarti kuota tiket resmi akan cepat habis begitu penjualan dibuka.

Jika kuota resmi kategori umum habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan. Akses tambahan dan paket premium juga tersedia melalui Seat Unique.

Berapa harga tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Harga tiket resmi yang dirilis loket Principality Stadium dan Ticketmaster UK berkisar dari £95 untuk kursi balkon tingkat atas hingga £1.500 untuk akses ke area lantai. Kuota tiket standar habis dalam waktu kurang dari satu jam, sehingga permintaan di pasar sekunder dan penyedia paket VIP meningkat.

Berikut rincian harga tiket melalui berbagai pilihan pembelian:

  • Penjualan utama: Harga resmi tiket standar mulai dari £95 untuk tingkat atas dan mencapai sekitar £1.500 untuk akses ke area lantai di sisi ring.
  • Pasar sekunder: Harga tiket kategori umum yang tersedia menjelang pertandingan mulai dari sekitar £180 di platform sekunder seperti StubHub.
  • VIP & layanan premium: Paket premium yang tersedia di Seat Unique mulai dari £495, mencakup kursi stadion berbantalan, akses ke ruang tunggu eksklusif, makanan dan minuman gratis, serta jalur masuk cepat.

Perbandingan Tyson Fury vs Anthony Joshua

Statistik

Tyson Fury

Anthony Joshua

Julukan

Raja Gipsi

AJ

Tinggi badan

206 cm

198 cm

Jangkauan

216 cm

208 cm

Kuda-kuda

Ortodoks / berganti kuda-kuda

Ortodoks

Rekor profesional

36-2-1 (25 kemenangan KO)

30-4 (27 kemenangan KO)

Persentase KO

64,1%

79,4%

Periode sebagai juara dunia

2 kali juara kelas berat (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring)

2 kali juara kelas berat dengan gelar terpadu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Tyson Fury vs Anthony Joshua

Pertarungan yang telah lama dinantikan antara Tyson Fury, juara dunia kelas berat dua kali, dan Anthony Joshua, mantan pemegang gelar terpadu, akhirnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026, di Principality Stadium, Cardiff.

Disiapkan selama satu dekade, ajang besar ini dipromotori bersama oleh The Ring milik Turki Alalshikh dan CEO UFC Dana White, serta akan disiarkan langsung melalui Netflix kepada jutaan penonton di seluruh dunia. Lebih dari 80.000 penonton akan memadati stadion ikonis beratap buka-tutup itu, sementara lebih dari setengah juta penggemar mengantre secara daring ketika penjualan tiket dibuka.

Diperkirakan akan memecahkan seluruh rekor pendapatan tiket pertandingan tinju di Inggris dengan total sekitar £26 juta ($34 juta), kuota tiket penjualan utama habis dalam waktu satu jam.

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