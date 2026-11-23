Penggemar tinju Inggris akhirnya akan menyaksikan duel kelas berat yang telah mereka nantikan selama lebih dari satu dekade. Dua petinju yang masing-masing dua kali menjadi juara dunia, Tyson Fury dan Anthony Joshua, akan saling berhadapan dalam pertarungan besar di Cardiff.

Setelah bertahun-tahun negosiasi gagal dan saling melontarkan tantangan, kedua petinju akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bertarung di Wales.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tempat duduk pada malam bersejarah ini, termasuk rincian penjualan resmi dan pilihan tiket dari pasar sekunder yang tepercaya.

Kapan Tyson Fury vs Anthony Joshua berlangsung?

Tanggal & waktu Pertarungan Lokasi Tiket Jumat, 11 Desember 2026, pukul 17.00 Tyson Fury vs Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, Wales Tiket

Di mana membeli tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Tiket masuk umum resmi akan dijual melalui penjual utama yang ditunjuk, seperti Ticketmaster UK dan loket tiket Principality Stadium. Tingginya permintaan berarti jatah tiket resmi akan cepat habis begitu penjualan dibuka.

Jika jatah tiket masuk umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menjadi pilihan lain untuk mendapatkan tempat duduk menjelang laga. Akses tambahan dan paket premium juga tersedia melalui Seat Unique.

Berapa harga tiket Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Harga tiket resmi yang dijual melalui loket tiket Principality Stadium dan Ticketmaster UK berkisar dari £95 untuk tempat duduk di balkon tingkat atas hingga £1.500 untuk akses ke area lantai. Jatah tiket standar habis dalam waktu kurang dari satu jam, sehingga permintaan beralih ke penjual di pasar sekunder dan penyedia paket VIP.

Berikut rincian harga tiket dari seluruh pilihan pembelian:

Penjualan utama: Harga resmi tiket masuk standar mulai dari £95 untuk tingkat atas dan mencapai sekitar £1.500 untuk akses ke area lantai di tepi ring.

Harga resmi tiket masuk standar mulai dari untuk tingkat atas dan mencapai sekitar untuk akses ke area lantai di tepi ring. Pasar sekunder: Harga tiket masuk umum menjelang laga mulai dari sekitar £180 di platform sekunder seperti StubHub .

Harga tiket masuk umum menjelang laga mulai dari sekitar di platform sekunder seperti . VIP & layanan premium: Paket premium yang tersedia di Seat Unique mulai dari £495, mencakup tempat duduk stadion berbantalan, akses ke ruang tunggu eksklusif, makanan dan minuman gratis, serta jalur masuk cepat.

Perbandingan Tyson Fury vs Anthony Joshua

Statistik Tyson Fury Anthony Joshua Julukan The Gypsy King AJ Tinggi badan 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Jangkauan lengan 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Kuda-kuda Ortodoks / berganti kuda-kuda Ortodoks Rekor profesional 36-2-1 (25 KO) 30-4 (27 KO) Persentase KO 64,1% 79,4% Jumlah periode sebagai juara dunia 2 kali juara kelas berat (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 kali juara kelas berat dengan gelar terpadu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Semua yang perlu diketahui tentang Tyson Fury vs Anthony Joshua

Pertarungan yang telah lama dinantikan antara Tyson Fury, juara dunia kelas berat dua kali, dan Anthony Joshua, mantan pemegang gelar terpadu, akhirnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026, di Principality Stadium, Cardiff.

Setelah satu dekade dinantikan, ajang besar ini dipromotori bersama oleh The Ring milik Turki Alalshikh dan CEO UFC Dana White, serta akan disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui Netflix untuk jutaan penonton. Lebih dari 80.000 penonton akan memadati arena ikonis beratap buka-tutup itu, sementara lebih dari setengah juta penggemar mengantre secara daring ketika tiket mulai dijual.

Dengan perkiraan total pendapatan tiket sebesar £26 juta ($34 juta), ajang ini diproyeksikan memecahkan seluruh rekor pendapatan tiket pertandingan tinju di Inggris. Jatah tiket dari penjualan utama habis dalam waktu satu jam.