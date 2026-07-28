Cara membeli tiket tur Revolution Sonu Nigam: tanggal di Abu Dhabi, harga tiket, dan lainnya

Salah satu suara paling ikonik dari India membawa tur dunia terbarunya ke UEA, dan Abu Dhabi mendapat kehormatan sebagai perhentian pertama. Sonu Nigam akan membuka The Revolution Tour di Etihad Arena, Yas Island, pada Jumat, 21 Agustus 2026, memberi para penggemar di kawasan Teluk kesempatan untuk menjadi bagian dari malam pembukaan sebelum tur ini berlanjut ke panggung-panggung di AS, Kanada, dan Australia.

The Revolution Tour dipromosikan sebagai perayaan 30 tahun perjalanan tersebut, menggabungkan lagu-lagunya yang paling dicintai dengan produksi skala arena yang segar dan dirancang untuk generasi baru penggemar. Karena tanggal Abu Dhabi ini menandai peluncuran global tur tersebut, acara ini punya nilai lebih bagi penonton UEA yang akan mendapat akses pertama ke pertunjukan yang masih membentuk karakternya di tempat lain.

GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan soal tanggal, harga, dan cara membeli, sehingga Anda bisa mengamankan tempat untuk malam pembukaan dari tur yang benar-benar mendunia ini.

Kapan Sonu Nigam Revolution Tour digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Jumat, 21 Agustus 2026, 21.00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi Tiket

Pintu dibuka pada 19.30, menjelang waktu mulai pukul 21.00, memberi penggemar waktu yang cukup untuk menemukan kursi mereka dan bersiap sebelum pertunjukan dimulai. Sebagai tanggal pembuka dari tur dunia yang benar-benar baru, permintaan diperkirakan tinggi, sehingga pemesanan lebih awal sangat disarankan.

Di mana membeli tiket Sonu Nigam Revolution Tour?

Tempat paling aman dan paling tepercaya untuk membeli tiket adalah melalui saluran resmi pertunjukan, termasuk platform pemesanan milik Etihad Arena dan mitra penjualan tiket resmi seperti Platinumlist.

Anda bisa mengamankan tempat sekarang juga melalui tautan tiket resmi di artikel ini. Tiket dijual berdasarkan siapa cepat dia dapat, dan karena ini adalah malam pembukaan tur global baru, kategori dengan harga lebih rendah diperkirakan akan cepat habis.

Berapa harga tiket Sonu Nigam Revolution Tour?

Tiket untuk peluncuran The Revolution Tour di Abu Dhabi dibanderol mulai dari AED 95 yang terjangkau, menjadikannya salah satu konser nama besar yang lebih ramah di kantong dalam kalender UEA musim panas ini. Harga dibagi ke dalam enam kategori yang jelas, memberi penggemar berbagai pilihan tergantung anggaran dan seberapa dekat mereka ingin berada dengan panggung:

Bronze: mulai AED 95

Silver: mulai AED 150

Gold: mulai AED 200

Platinum: mulai AED 325

Diamond: mulai AED 400

Royal: mulai AED 2.500

Kategori Bronze sebagai level masuk benar-benar menjadi cara berbiaya rendah untuk menjadi bagian dari sejarah tur ini, sementara kategori Royal berada di tingkat teratas bagi penggemar yang menginginkan pengalaman premium penuh. Seperti lazimnya harga konser bertingkat, kategori yang lebih murah juga paling terbatas, jadi semakin cepat Anda memesan, semakin besar peluang Anda mendapatkan kursi di kisaran harga yang lebih rendah.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Sonu Nigam Revolution Tour?

Membeli tiket untuk pertunjukan Sonu Nigam di Abu Dhabi adalah proses yang sederhana. Berikut caranya:

Kunjungi halaman penjualan tiket Platinumlist untuk The Revolution Tour. Pilih kategori tiket yang Anda inginkan berdasarkan anggaran dan preferensi tempat duduk, dimulai dari Bronze seharga AED 95. Pilih jumlah tiket yang dibutuhkan. Anak berusia dua tahun ke bawah dapat hadir tanpa tiket jika duduk di pangkuan orang tua atau wali selama pertunjukan berlangsung, sementara siapa pun yang berusia di bawah 16 tahun harus didampingi orang dewasa berusia 21 tahun atau lebih. Selesaikan pemesanan Anda menggunakan metode pembayaran pilihan Anda saat checkout. Pantau kotak masuk email Anda untuk konfirmasi e-ticket menjelang pertunjukan.

Mengingat ini adalah tanggal peluncuran tur global yang benar-benar baru, dan dengan harga tiket yang dimulai jauh di bawah tarif banyak pertunjukan arena, penggemar dianjurkan memesan lebih awal agar tidak kehilangan kursi dengan nilai terbaik.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Arena

Etihad Arena adalah salah satu venue hiburan indoor utama di UEA, berlokasi di Yas Island, Abu Dhabi. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi destinasi utama untuk konser besar, peluncuran tur dunia, dan hiburan live berskala besar, dengan menjadi tuan rumah bagi berbagai penampil utama internasional dan regional.

Yas Island adalah salah satu pusat hiburan utama Abu Dhabi, rumah bagi berbagai atraksi besar lainnya, sehingga mudah untuk menggabungkan malam konser dengan agenda jalan-jalan yang lebih luas. Venue ini terhubung baik melalui jaringan jalan di seluruh Abu Dhabi, dan pengunjung disarankan merencanakan perjalanan mereka lebih awal mengingat skala pulau ini dan permintaan yang diperkirakan tinggi untuk pembuka tur seperti ini.

Untuk pertunjukan dengan signifikansi seperti ini, datang lebih awal direkomendasikan, baik untuk memberi waktu bagi pemeriksaan masuk maupun untuk menikmati atmosfer sebelum pintu ditutup. Tidak ada fotografi atau perekaman video yang diizinkan selama pertunjukan, termasuk menggunakan ponsel, dan tas yang lebih besar dari 30x30x15 cm tidak diizinkan masuk ke venue, tanpa fasilitas penitipan barang yang tersedia di lokasi. Stroller tidak akan diizinkan masuk, meski area parkir stroller akan disediakan.

Dengan tiga dekade lagu-lagu hit, bobot peluncuran tur dunia yang sesungguhnya, dan harga tiket mulai dari AED 95 yang sangat terjangkau, pembuka Revolution Tour milik Sonu Nigam di Abu Dhabi tampak akan menjadi salah satu konser paling menonjol di UEA tahun ini. Amankan tempat Anda melalui tautan tiket resmi sebelum tiket dengan nilai terbaik habis.