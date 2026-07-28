Cara membeli tiket tur Jimmy Carr Laughs Funny: tanggal di Dubai, harga tiket, venue, dan lainnya

Salah satu komedian dengan lidah paling tajam akan kembali ke Dubai. Jimmy Carr membawa pertunjukan stand-up-nya, Laughs Funny, ke Dubai Opera, dengan dua penampilan yang digelar pada malam yang sama karena tingginya permintaan, memberi para penggemar komedi peluang ganda yang langka untuk menyaksikannya secara langsung di kota yang sama.

Carr telah menghabiskan lebih dari dua dekade membangun reputasi sebagai salah satu komedian paling dikenal di Inggris, dikenal lewat penyampaian cepat, humor gelap, dan tawa datarnya yang khas. Pertunjukan-pertunjukannya sebelumnya di Dubai punya rekam jejak ludes terjual dengan cepat, termasuk rangkaian show pada 2020 ketika dua tanggal habis terjual dalam waktu 24 jam, jadi kembalinya kali ini sudah memicu antusiasme besar.

GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan soal tanggal, harga, dan cara membeli, sehingga Anda bisa mengamankan kursi sebelum tiket dengan harga terbaik habis.

Kapan Jimmy Carr Laughs Funny digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 18.30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 1) Dubai Opera, Downtown Dubai Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 2) Dubai Opera, Downtown Dubai Tiket

Pertunjukan kedua ditambahkan pada malam yang sama setelah permintaan awal yang kuat, sehingga para penggemar bisa memilih antara slot lebih awal pada pukul 18.30 atau pertunjukan lebih malam pada pukul 21.30. Mengingat riwayat Carr yang kerap menjual habis pertunjukannya di Dubai dalam hitungan hari, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk kedua slot tersebut.

Di mana membeli tiket Jimmy Carr Laughs Funny?

Tiket untuk Jimmy Carr Laughs Funny tersedia melalui situs resmi Dubai Opera dan Platinumlist, mitra penjualan tiket resmi untuk pertunjukan ini. Membeli langsung melalui saluran resmi menjamin tiket Anda sah untuk masuk dan melindungi Anda dari risiko yang datang bersama situs penjualan ulang.

Tiket dijual berdasarkan siapa cepat dia dapat, dan dengan dua pertunjukan yang dijadwalkan pada malam yang sama, para penggemar memiliki sedikit fleksibilitas dalam memilih waktu yang paling sesuai untuk mereka.

Berapa harga tiket Jimmy Carr Laughs Funny?

Tiket untuk menyaksikan Jimmy Carr di Dubai Opera mulai dari AED 250, menjadikan malam komedi ini cukup terjangkau bagi penggemar yang ingin menonton langsung salah satu nama terbesar stand-up Inggris. Sebagai salah satu venue paling bergengsi di Dubai, harga di Dubai Opera biasanya meningkat melalui beberapa kategori tergantung pada lokasi kursi dan pandangan ke panggung.

Berikut gambaran umum struktur harga yang bisa Anda harapkan:

Tiket level masuk: mulai dari AED 250, ideal bagi penggemar yang ingin menikmati pertunjukan dengan harga paling terjangkau

Tempat duduk tingkat menengah: dibanderol lebih tinggi untuk garis pandang yang lebih baik dan pandangan yang lebih sentral ke panggung

Tempat duduk premium: kategori tertinggi, menawarkan pandangan terbaik di venue untuk pengalaman penuh Dubai Opera

Seperti kebanyakan pertunjukan stand-up yang banyak diminati, tiket dengan harga lebih rendah cenderung menjadi yang pertama habis terjual, terutama mengingat rekam jejak Carr di kota ini. Memesan lebih awal melalui tautan resmi Platinumlist memberi Anda peluang terbaik untuk mengamankan kursi dengan harga terendah yang tersedia.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Dubai Opera

Dubai Opera adalah salah satu venue hiburan paling bergengsi di kota ini, yang terletak di jantung Downtown Dubai. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi tuan rumah bagi beragam pertunjukan kelas dunia, mulai dari opera dan balet hingga aksi komedi dan musik besar, menjadikannya salah satu destinasi utama kawasan ini untuk hiburan langsung.

Venue ini memberlakukan dress code rapi, dan tamu disarankan menghindari pakaian yang terlalu kasual atau provokatif seperti celana pendek atau sandal jepit agar sesuai dengan standar venue. Pengunjung yang datang terlambat juga perlu mengetahui bahwa masuk ke auditorium tidak akan diizinkan setelah pertunjukan dimulai, jadi datang lebih awal sebelum slot show pilihan Anda sangat penting.

Berlokasi di Downtown Dubai, venue ini mudah dipadukan dengan agenda malam yang lebih luas, karena berada dekat dengan beberapa tempat makan dan lokasi gaya hidup terbaik di kota ini. Mengingat besarnya permintaan yang diperkirakan untuk pertunjukan ini, serta kebijakan ketat bagi yang datang terlambat, para penggemar disarankan merencanakan perjalanan dan waktu kedatangan mereka dengan cermat.

Dengan rekam jejak penjualan cepat di Dubai, dua pertunjukan yang ditambahkan pada malam yang sama, dan tiket mulai dari AED 250 yang terjangkau, Laughs Funny milik Jimmy Carr sedang menuju status sebagai salah satu malam komedi paling menonjol dalam kalender Dubai 2026. Amankan kursi Anda melalui halaman resmi Platinumlist sebelum tiket dengan nilai terbaik habis.