Salah satu komedian dengan lidah paling tajam akan kembali ke Dubai. Jimmy Carr membawa pertunjukan stand-up Laughs Funny ke Dubai Opera, dengan dua penampilan yang dijadwalkan pada malam yang sama karena tingginya permintaan, memberi para penggemar komedi kesempatan langka untuk menyaksikannya secara langsung dua kali di kota yang sama.

Carr telah menghabiskan lebih dari dua dekade membangun reputasi sebagai salah satu komedian paling dikenal di Inggris Raya, terkenal dengan penyampaian cepat, humor gelap, dan tawa datarnya yang khas. Pertunjukan sebelumnya di Dubai punya rekam jejak selalu cepat terjual habis, termasuk rangkaian pertunjukan pada 2020 ketika dua tanggal ludes dalam 24 jam, sehingga kembalinya kali ini sudah memicu antusiasme besar.

GOAL memiliki semua detail yang Anda butuhkan soal tanggal, harga, dan cara membeli, sehingga Anda bisa mengamankan kursi sebelum tiket dengan harga terbaik habis.

Kapan Jimmy Carr Laughs Funny digelar?

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 18.30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 1) Dubai Opera, Downtown Dubai Tiket Sabtu, 29 Agustus 2026, 21.30 Jimmy Carr: Laughs Funny (Show 2) Dubai Opera, Downtown Dubai Tiket

Pertunjukan kedua ditambahkan pada malam yang sama setelah tingginya permintaan di tahap awal, sehingga penggemar memiliki pilihan antara slot lebih awal pukul 18.30 atau penampilan lebih larut pukul 21.30. Mengingat riwayat Carr yang kerap membuat pertunjukannya di Dubai terjual habis dalam hitungan hari, pemesanan lebih awal sangat disarankan untuk kedua slot tersebut.

Di mana membeli tiket Jimmy Carr Laughs Funny?

Tiket untuk Jimmy Carr Laughs Funny tersedia melalui situs resmi Dubai Opera dan Platinumlist, mitra penjualan tiket resmi untuk pertunjukan ini. Membeli langsung melalui saluran resmi menjamin tiket Anda valid untuk masuk dan melindungi Anda dari risiko yang datang bersama situs penjualan ulang.

Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat, dan dengan dua pertunjukan yang dijadwalkan pada malam yang sama, penggemar punya sedikit fleksibilitas dalam memilih waktu yang paling sesuai bagi mereka.

Berapa harga tiket Jimmy Carr Laughs Funny?

Tiket untuk menyaksikan Jimmy Carr di Dubai Opera dibanderol mulai dari AED 250, menjadikan malam komedi ini cukup terjangkau bagi penggemar yang ingin melihat langsung salah satu nama stand-up terbesar dari Inggris Raya. Sebagai salah satu venue paling prestisius di Dubai, harga di Dubai Opera biasanya naik dalam beberapa tingkatan tergantung lokasi kursi dan pandangan ke panggung.

Berikut gambaran umum struktur harga yang bisa diharapkan:

Tiket level awal: mulai dari AED 250, ideal bagi penggemar yang ingin merasakan pertunjukan dengan titik harga paling terjangkau

Tempat duduk tingkat menengah: dibanderol lebih tinggi untuk garis pandang yang lebih baik dan pandangan yang lebih sentral ke panggung

Tempat duduk premium: tingkatan tertinggi, menawarkan pandangan terbaik di venue untuk pengalaman penuh Dubai Opera

Seperti kebanyakan pertunjukan stand-up dengan permintaan tinggi, tiket dengan harga lebih rendah biasanya menjadi yang pertama terjual habis, terutama mengingat rekam jejak Carr di kota ini. Memesan lebih awal melalui tautan resmi Platinumlist memberi Anda peluang terbaik untuk mengamankan kursi dengan harga terendah yang tersedia.

Bagaimana cara mendapatkan tiket Jimmy Carr Laughs Funny?

Membeli tiket Jimmy Carr Laughs Funny adalah proses yang sederhana. Berikut caranya:

Kunjungi halaman acara resmi Jimmy Carr Laughs Funny di Platinumlist . Pilih salah satu dari dua pertunjukan yang ingin Anda hadiri, pukul 18.30 atau 21.30. Pilih kategori tiket yang Anda inginkan berdasarkan anggaran dan preferensi tempat duduk, mulai dari AED 250. Selesaikan pemesanan menggunakan metode pembayaran pilihan Anda saat checkout. Periksa kotak masuk email Anda untuk konfirmasi e-ticket menjelang pertunjukan.

Mengingat Jimmy Carr punya riwayat membuat pertunjukannya di Dubai terjual habis dalam hitungan hari setelah tiket mulai dijual, para penggemar sangat dianjurkan untuk memesan sedini mungkin agar tidak kecewa.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Dubai Opera

Dubai Opera adalah salah satu venue hiburan paling prestisius di kota ini, berlokasi di jantung Downtown Dubai. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi tuan rumah berbagai pertunjukan kelas dunia, mulai dari opera dan balet hingga komedi besar dan pertunjukan musik, menjadikannya salah satu destinasi utama hiburan langsung di kawasan ini.

Venue ini menerapkan dress code rapi, dan para tamu disarankan menghindari pakaian yang terlalu kasual atau provokatif seperti celana pendek atau sandal jepit agar sesuai dengan standar venue. Pengunjung yang datang terlambat juga perlu mengetahui bahwa akses ke auditorium tidak akan diizinkan setelah pertunjukan dimulai, jadi datang lebih awal sebelum slot pertunjukan pilihan Anda sangat penting.

Berlokasi di Downtown Dubai, venue ini mudah dipadukan dengan agenda malam yang lebih luas, karena berada dekat dengan sejumlah tempat makan dan gaya hidup terbaik di kota ini. Mengingat besarnya permintaan yang diperkirakan untuk pertunjukan ini, serta kebijakan ketat bagi penonton yang terlambat, penggemar disarankan merencanakan perjalanan dan waktu kedatangan mereka dengan cermat.

Dengan rekam jejak penjualan cepat di Dubai, dua pertunjukan yang ditambahkan pada malam yang sama, dan tiket mulai dari AED 250 yang terjangkau, Laughs Funny dari Jimmy Carr tampak akan menjadi salah satu malam komedi paling menonjol dalam kalender Dubai 2026. Amankan kursi Anda melalui halaman resmi Platinumlist sebelum tiket dengan nilai terbaik habis.