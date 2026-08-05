Cara membeli tiket Trabzonspor untuk menyaksikan Mohamed Salah: harga & jadwal Süper Lig 2026/27

Trabzonspor telah menuntaskan salah satu kejutan transfer terbesar di sepakbola dunia pada musim panas ini dengan menyepakati kontrak berdurasi dua tahun bersama legenda Liverpool Mohamed Salah setelah kepindahannya secara bebas transfer ke Türkiye. Kedatangan superstar Mesir itu di pesisir Laut Hitam telah mengguncang Trendyol Süper Lig, sekaligus langsung mengubah Trabzonspor menjadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Eropa untuk musim 2026/27.

Permintaan tiket kandang untuk menyaksikan Salah mengenakan seragam Trabzonspor diperkirakan akan langsung melonjak, tetapi GOAL siap membantu Anda. Dari jadwal pertandingan terbaru dan kategori harga tiket hingga saran orang dalam untuk menemukan kursi dengan cepat, panduan ini memuat semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat di stadion dan menyaksikan Mohamed Salah beraksi.

Apa yang kami ketahui tentang bergabungnya Mohamed Salah ke Trabzonspor

Mohamed Salah menuntaskan kepindahannya ke Trabzonspor sebagai agen bebas setelah sembilan tahun di Liverpool, tempat ia mencetak 257 gol dalam 442 penampilan dan menjadi ikon Premier League. Penyerang berusia 34 tahun itu tersedia setelah kontraknya di Anfield diakhiri lebih awal atas kesepakatan bersama, dan ia sempat sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Beşiktaş sebelum kesepakatan itu runtuh akibat perbedaan soal keuangan dan hak citra, yang membuka jalan bagi Trabzonspor untuk menuntaskan pembajakan transfer yang mengejutkan.

Salah tiba di Istanbul untuk menjalani tes medis sebelum melanjutkan perjalanan ke Trabzon guna menyelesaikan formalitas untuk kontrak dua tahun. Ia bergabung dengan tim Trabzonspor yang finis di posisi ketiga Süper Lig musim lalu, mengamankan tiket ke Liga Europa, dan kini akan memimpin dorongan klub untuk meraih gelar liga pertama sejak 2021/22.

Kampanye Salah pada 2024/25 bersama Liverpool menjadi salah satu musim individu terbaik dalam sejarah Premier League; ia memenangi Sepatu Emas, Playmaker Award, dan penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini Premier League dalam kampanye yang sama, sebuah pencapaian yang sebelumnya belum pernah diraih pemain mana pun. Kedatangannya di Papara Park langsung membuat laga kandang Trabzonspor pada 2026/27 menjadi salah satu tiket terpanas di sepakbola Turki.

Kapan Trabzonspor bermain?

Trabzonspor menjalani jadwal domestik yang padat sepanjang kampanye 2026/27, bersaing di Trendyol Süper Lig bersamaan dengan potensi perjalanan di Türkiye Kupası.

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Sab, 15 Agu 2026 · 16.00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 23 Agu 2026 · 17.00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Tiket Min, 30 Agu 2026 · 17.00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Tiket Min, 6 Sep 2026 · 17.00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Tiket Min, 13 Sep 2026 · 17.00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Tiket Min, 20 Sep 2026 · 17.00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Tiket Min, 11 Okt 2026 · 17.00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Tiket Min, 18 Okt 2026 · 17.00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Tiket Min, 25 Okt 2026 · 18.00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Tiket Min, 1 Nov 2026 · 18.00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Tiket Min, 8 Nov 2026 · 18.00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Tiket Min, 22 Nov 2026 · 18.00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 29 Nov 2026 · 18.00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Tiket Min, 6 Des 2026 · 18.00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Tiket Min, 13 Des 2026 · 18.00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 20 Des 2026 · 18.00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 17 Jan 2027 · 18.00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Tiket Min, 24 Jan 2027 · 18.00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Tiket Min, 31 Jan 2027 · 18.00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 7 Feb 2027 · 18.00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Tiket Min, 14 Feb 2027 · 18.00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Tiket Min, 21 Feb 2027 · 18.00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 28 Feb 2027 · 18.00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Tiket Min, 7 Mar 2027 · 18.00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 14 Mar 2027 · 18.00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Tiket Min, 21 Mar 2027 · 18.00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 4 Apr 2027 · 17.00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Tiket Min, 11 Apr 2027 · 17.00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Tiket Min, 18 Apr 2027 · 17.00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Tiket Min, 25 Apr 2027 · 17.00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Tiket Min, 2 Mei 2027 · 17.00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Tiket Min, 9 Mei 2027 · 17.00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Tiket Min, 16 Mei 2027 · 17.00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Tiket Min, 23 Mei 2027 · 17.00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Tiket

Di mana membeli tiket Trabzonspor?

Mendapatkan tiket pertandingan Trabzonspor bisa dilakukan melalui saluran resmi klub atau platform tiket sekunder yang berwenang. Penjualan resmi di Türkiye terutama beroperasi melalui Passolig, sistem identifikasi suporter dan penjualan tiket wajib yang diterapkan di divisi teratas sepakbola Turki. Suporter biasanya memerlukan kartu Passolig aktif yang terhubung dengan Trabzonspor untuk membeli tiket langsung dari kantor tiket klub selama periode penjualan umum.

Namun, mendapatkan kartu Passolig lokal dan melewati antrean prapenjualan resmi sering kali menjadi tantangan bagi suporter internasional atau turis yang mengunjungi Türkiye untuk satu pertandingan akhir pekan, tantangan yang kemungkinan akan semakin terasa sekarang, dengan perhatian global tertuju pada klub setelah perekrutan Salah. Proses registrasi Passolig, pemeriksaan identitas, dan jadwal penjualan yang ketat kerap habis terjual dengan cepat untuk laga-laga besar, dan dengan Salah kini masuk dalam skuad, permintaan itu diperkirakan akan semakin meningkat, terutama untuk pertandingan melawan Galatasaray, Beşiktaş, dan Fenerbahçe.

Sebagai alternatif yang cepat dan tanpa repot, fan dapat mengamankan tiket pasar sekunder terverifikasi langsung melalui platform tepercaya seperti StubHub. Membeli secara online melalui marketplace sekunder memungkinkan fan internasional membandingkan kursi di berbagai kategori stadion, menjamin akses jauh sebelum hari pertandingan, dan menyelesaikan pembelian dengan lancar dalam mata uang pilihan mereka.

Opsi utama: Platform tiket resmi Passolig (memerlukan registrasi Passolig aktif dan verifikasi ID Turki atau paspor asing)

Marketplace sekunder & resale: StubHub Tiket Trabzonspor (akses online instan, pemilihan kursi terjamin, ideal untuk suporter luar negeri)

Loket stadion: Berlokasi di Şenol Güneş Sports Complex pada hari pertandingan (tergantung ketersediaan kursi yang tersisa)

Berapa harga tiket Trabzonspor?

Harga tiket pertandingan Trabzonspor bervariasi tergantung lawan, kategori tribun, dan kategori pertandingan. Opsi tiket termurah tersedia di tribun belakang gawang, menjadikan sepakbola langsung Süper Lig Turki sangat mudah diakses dan terjangkau dibandingkan liga-liga besar Eropa Barat. Semua harga resmi utama dan marketplace ditransaksikan dalam Lira Turki (TRY).

Pertandingan liga standar melawan tim papan tengah menawarkan nilai terbaik bagi fan yang sadar anggaran, tetapi bersiaplah melihat harga secara umum bergerak naik musim ini karena efek Salah, khususnya untuk debut kandangnya dan laga-laga derby besar. Tempat duduk Kategori 3 dan Kategori 4 di belakang gawang biasanya menawarkan opsi tiket termurah. Kursi premium di sisi tengah tribun utama dibanderol lebih tinggi karena sudut pandang optimal dan kedekatan dengan bangku cadangan tim. Pertandingan besar melawan Galatasaray, Fenerbahçe, dan Beşiktaş, kini dengan daya tarik tambahan Salah, memiliki harga dinamis yang lebih tinggi di semua kategori karena permintaan yang sangat tinggi.

Tribun belakang gawang (Kale Arkası): 300 TRY hingga 600 TRY (titik masuk tiket termurah untuk pengalaman fan hemat)

Tribun sudut & tribun utama atas (Maraton Üst): 650 TRY hingga 1.200 TRY (keseimbangan bagus antara keterjangkauan dan pemandangan)

Tribun utama bawah (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY hingga 4.500 TRY (pemandangan premium dekat garis tengah)

Executive hospitality & skybox lounges: 5.000 TRY+ (termasuk jamuan makan gratis, tempat duduk privat, dan akses lounge eksklusif)

Untuk menemukan tiket terbaik yang tersedia untuk pertandingan pilihan Anda, terutama untuk beberapa penampilan awal Salah, fan dianjurkan menelusuri listing sekunder yang tersedia di StubHub lebih awal sebelum lonjakan harga menjelang hari pertandingan terjadi.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Trabzonspor

Didirikan pada 1967 melalui penggabungan beberapa klub lokal, Trabzonspor memiliki status legendaris dalam sejarah olahraga Turki. Klub ini terkenal sebagai klub pertama di luar Istanbul yang memenangi gelar Süper Lig pada musim 1975/76, mematahkan dominasi ibu kota yang telah lama berlangsung dan menegaskan diri sebagai raksasa keempat ikonik sepakbola Turki. Dikenal secara informal sebagai Bordo-Mavililer karena warna kostum khas claret dan biru mereka, klub ini memiliki identitas regional yang sangat kuat dan berakar di komunitas Laut Hitam.

Trabzonspor telah meraih tujuh gelar Süper Lig, sembilan Piala Turki, dan sepuluh Piala Super Turki sepanjang sejarahnya. Keberhasilan gelar liga terbaru mereka pada 2021/22 memicu perayaan di seluruh dunia di kalangan diaspora Trabzon yang besar, menunjukkan jangkauan global klub yang luar biasa, sebuah profil global yang akan berkembang jauh lebih besar lagi dengan Mohamed Salah, salah satu pesepakbola paling dikenal di planet ini, kini mengenakan warna claret dan biru.

Nama lengkap klub: Trabzonspor Kulübü

Julukan: Bordo-Mavililer (Claret-Blues), Karadeniz Fırtınası (Black Sea Storm)

Didirikan: 2 Agustus 1967

Rivalitas utama: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, dan rival regional Çaykur Rizespor

Trofi penting: 7 gelar Süper Lig, 9 Piala Turki, 10 Piala Super Turki

Rekrutan marquee 2026/27: Mohamed Salah (bebas transfer dari Liverpool)

Hari pertandingan di Trabzon ikonik dengan selebrasi menit ke-61 yang terkenal. Dalam setiap pertandingan, saat waktu menunjukkan 61 menit, yang merepresentasikan nomor pelat Trabzon 61, seluruh stadion meledak dalam sorakan spektakuler, pertunjukan konfeti, dan permainan cahaya. Dengan Mohamed Salah kini berada di dalam tim, tradisi itu diperkirakan akan lebih meriah dari sebelumnya pada musim ini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Papara Park

Trabzonspor memainkan pertandingan kandangnya di Papara Park, yang terletak di dalam Şenol Güneş Sports Complex modern, dan di sinilah Mohamed Salah diperkirakan menjalani debut klubnya di hadapan pendukung setia Trabzon. Dibangun di atas lahan reklamasi dari Laut Hitam, venue kelas dunia ini dibuka pada Desember 2016 dan menjadi salah satu stadion modern paling mencolok di kawasan tersebut. Dinamai untuk menghormati penjaga gawang dan manajer legendaris Turki Şenol Güneş, stadion ini memiliki atap membran tembus cahaya yang mengesankan dan menyala terang pada pertandingan malam.

Stadion ini menampung sekitar 41.000 penonton dengan tata letak mangkuk dua tingkat yang ramping dan dirancang khusus untuk menjaga tempat duduk fan sedekat mungkin dengan lapangan. Penonton di belakang gawang duduk hanya 10 meter dari lapangan, menghasilkan lautan kebisingan intens yang mengintimidasi lawan tamu, sebuah atmosfer yang akan menjadi lebih elektrik saat Salah turun ke lapangan untuk pertama kalinya.

Nama stadion: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Lokasi: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Kapasitas: 41.000 semua kursi

Permukaan lapangan: Hybrid Grass

Dibuka: 18 Desember 2016

Mencapai stadion cukup mudah bagi pengunjung yang menginap di pusat Trabzon. Bus shuttle khusus hari pertandingan (Dolmuş) beroperasi sering di sepanjang jalan raya pesisir dari pusat kota langsung ke pintu masuk kompleks Akyazı. Taksi juga mudah ditemukan, sementara fan yang berkendara dapat memanfaatkan fasilitas parkir kompleks. Tiba 90 menit sebelum kickoff memberi banyak waktu untuk menikmati kios makanan kaki lima prapertandingan dan menyerap atmosfer luar biasa di sekitar tepi pantai, dan dengan kedatangan Mohamed Salah yang diperkirakan menarik rekor kerumunan, datang lebih awal kini semakin penting.