Cara membeli tiket tim nasional sepak bola Aljazair: jadwal pertandingan 2026, tanggal-tanggal mendatang, harga, dan lainnya

Tim "The Desert Foxes" kembali ke tanah Eropa pada bulan Maret ini, memperkuat persiapan mereka untuk kampanye bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026.

Setelah penampilan gemilang di Piala Afrika 2025, pasukan Vladimir Petkovic akan membawa gaya permainan berkecepatan tinggi mereka ke Italia untuk menghadapi lawan-lawan internasional yang beragam. Dengan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang semakin dekat, setiap menit di lapangan adalah kesempatan bagi Fennecs untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di antara elit dunia.

Jika Anda ingin menyaksikan keajaiban Riyad Mahrez dan bintang-bintang muda sepak bola Aljazair secara langsung, biarkan GOAL memberikan detail jadwal pertandingan terbaru, informasi venue, dan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan pertandingan sepak bola Aljazair berikutnya?

Aljazair akan memainkan dua pertandingan persahabatan bergengsi di Italia selama jendela internasional FIFA bulan Maret, diikuti dengan pertandingan babak penyisihan grup yang sangat dinantikan di Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara.

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 27 Maret 2026, 20:30 Aljazair vs Guatemala Stadio Luigi Ferraris, Genoa, Italia Tiket 31 Maret 2026, 20:30 Aljazair vs Uruguay Stadion Allianz, Turin, Italia Tiket 16 Juni 2026, 21:00 (ET) Argentina vs Aljazair Stadion Arrowhead, Kansas City, AS Tiket 22 Juni 2026, 23:00 (ET) Yordania vs Aljazair Stadion Levi's, Santa Clara, AS Tiket 27 Juni 2026, 22:00 (ET) Aljazair vs Austria Stadion Arrowhead, Kansas City, AS Tiket

Aljazair telah lama dikenal sebagai salah satu tim paling teknis dan penuh semangat di Afrika, dan komunitas besar pengikutnya di seluruh Eropa memastikan bahwa setiap pertandingan yang dimainkan di benua ini terasa seperti pertandingan kandang di Aljir.

Pada bulan Maret ini, tim akan bertolak ke Italia untuk menghadapi Guatemala dan bertanding melawan Uruguay, salah satu raksasa sepak bola Amerika Selatan. Pertandingan-pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya sebelum tim terbang melintasi Samudra Atlantik untuk mengikuti ajang bergengsi musim panas.

Di mana bisa membeli tiket sepak bola Aljazair?

Cara terbaik untuk membeli tiket timnas Aljazair untuk tur Italia dan Piala Dunia adalah melalui portal resmi federasi atau pasar sekunder tepercaya.

Untuk pertandingan persahabatan di Genoa dan Turin, Federasi Sepak BolaAljazair (FAF) sering bermitra dengan penyelenggara lokal Italia untuk merilis tiket melalui situs seperti TicketOne atau platform resmi stadion tuan rumah.

Namun, karena popularitas Fennecs yang sangat tinggi, terutama untuk pertandingan kelas atas seperti melawan Uruguay, tiket di situs utama bisa habis dalam sekejap.

Bagi penggemar yang melewatkan peluncuran awal atau mereka yang mencari kursi terbaik, Anda juga dapat membeli tiket di situs sekunder seperti SeatPick. Situs ini mengumpulkan opsi dari berbagai penjual terverifikasi, memastikan Anda tidak ketinggalan aksi.

Berapa harga tiket sepak bola Aljazair?

Harga tiket pertandingan Aljazair di Italia ditetapkan agar terjangkau bagi para penggemar yang datang dari luar negeri, meskipun pertandingan Piala Dunia pada bulan Juni tentu saja akan memiliki harga yang lebih tinggi karena skala acara tersebut.

Tiket Termurah: Untuk pertandingan persahabatan melawan Guatemala di Genoa, harga tiket mulai dari sekitar €81 . Untuk babak penyisihan grup Piala Dunia, tiket Kategori 4 yang paling terjangkau diperkirakan mulai dari sekitar $60 (€55) , meskipun harga jual kembali untuk pertandingan melawan Argentina saat ini cenderung jauh lebih tinggi.

Kelas Menengah: Tiket di bagian tengah pada tingkat bawah atau tengah untuk pertandingan persahabatan Italia biasanya berkisar antara €120 hingga €180 .

Premium/Hospitality: Untuk pengalaman terbaik di Allianz Stadium di Turin atau venue modern di AS, paket VIP yang mencakup katering dan pemandangan terbaik bisa berkisar antara €400 hingga lebih dari €1.500.

Kapan tiket sepak bola Aljazair dirilis?

Tiket penjualan umum untuk pertandingan persahabatan bulan Maret di Italia biasanya dirilis empat hingga enam minggu sebelum pertandingan.

Untuk jendela Maret 2026, penjualan dibuka pada pertengahan Februari. Tidak seperti beberapa klub Eropa, jarang ada periode prioritas khusus anggota; tiket ini biasanya tersedia untuk umum secara bersamaan.

Untuk pertandingan Piala Dunia FIFA pada bulan Juni, tiket dirilis secara bertahap melalui portal resmi FIFA. Jika Anda melewatkan undian seleksi acak awal, Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dan pasar sekunder seperti SeatPick adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan tiket masuk terakhir ke stadion di Kansas City dan Santa Clara.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang venue

Stadio Luigi Ferraris (Genoa, Italia)

Dikenal luas sebagai Marassi, ini adalah salah satu stadion paling bersejarah dan penuh atmosfer di Italia. Stadion ini menjadi kandang bagi Genoa dan Sampdoria. Tata letak persegi panjang bergaya Inggrisnya membuat para penggemar berada sangat dekat dengan lapangan, yang akan menciptakan suasana yang sangat meriah saat para pendukung Aljazair mulai menyanyikan yel-yel mereka. Stadion ini terletak di distrik Marassi, yang mudah dijangkau melalui stasiun kereta Genova Brignole.

Allianz Stadium (Turin, Italia)

Kandang Juventus yang canggih ini akan menjadi tuan rumah pertandingan seru melawan Uruguay. Ini adalah fasilitas kelas dunia dengan 41.507 kursi, yang semuanya menawarkan pandangan yang sangat bagus. Stadion ini ramah lingkungan dan mudah dijangkau dengan shuttle dari halte metro Bernini atau dengan mobil melalui Tangenziale. Nikmati suasana pertandingan besar di sini saat Aljazair menghadapi juara dunia dua kali.

Arrowhead Stadium (Kansas City, AS)

Aljazair akan memainkan dua dari tiga pertandingan grup Piala Dunia mereka di venue ikonik ini. Terkenal sebagai markas tim NFL Kansas City Chiefs, stadion ini memegang Rekor Dunia Guinness untuk kebisingan penonton. Dengan kapasitas lebih dari 76.000, stadion ini akan menjadi panggung besar bagi Fennecs untuk menghadapi Argentina dan Austria. Stadion ini merupakan bagian dari Truman Sports Complex dan paling mudah diakses dengan mobil atau shuttle khusus turnamen.