Cara membeli tiket Texans vs Jaguars: tanggal NFL London Game, harga tiket, dan lainnya

NFL International Series menghadirkan duel divisi AFC South berintensitas tinggi ke London saat Houston Texans menghadapi Jacksonville Jaguars. Digelar di stadion ikonik Wembley Stadium, laga musim reguler ini menjanjikan aksi sengit ketika dua franchise muda yang dinamis bertarung di panggung internasional.

GOAL menghadirkan semua detail penting tentang jadwal pertandingan, harga tiket, dan cara membeli kursi Anda sekarang juga.

Kapan Texans vs Jaguars digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 18 Oktober 2026 pukul 14.30 BST Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, London Tiket

Di mana membeli tiket Texans vs Jaguars?

Tiket resmi untuk NFL London Games didistribusikan melalui portal resmi Ticketmaster UK dan situs tiket resmi Wembley Stadium. Karena minat yang sangat besar di seluruh Inggris Raya dan Eropa, alokasi penjualan umum di platform utama cepat habis setelah rilis awalnya.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Texans vs Jaguars?

Harga resmi tiket sesuai nilai nominal yang dirilis NFL untuk pertandingan di Wembley Stadium dimulai dari £64 untuk kursi Kategori 7 di tingkat atas, dan naik hingga £175 atau lebih untuk posisi premium Kategori 1 di tingkat bawah di sepanjang sisi lapangan.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan listing level masuk mulai sekitar £105 ($137).

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Texans vs Jaguars

Wembley Stadium di London menjadi venue tuan rumah untuk laga NFL musim reguler internasional ini, dengan kapasitas 90.000 tempat duduk dan fasilitas kelas dunia. Penggemar yang hadir dapat menikmati zona fan matchday penuh, hiburan, dan atmosfer meriah di luar stadion sebelum kickoff.