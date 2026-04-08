Cara membeli tiket Swedish House Mafia di Dubai 2026: Jadwal mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

Dunia musik elektronik tengah bersiap menyambut peristiwa besar seiring dengan persiapan trio legendaris Swedish House Mafia untuk tampil di Dubai dalam sebuah konser akbar pada Mei 2026.

Terdiri dari Axwell, Steve Angello, dan Sebastian Ingrosso, grup ini telah lama menjadi tolok ukur utama dalam genre progressive house, dan kembalinya mereka ke Timur Tengah menandai momen penting dalam era 3.0 mereka.

Permintaan sudah melonjak tajam karena wisatawan internasional dan penduduk setempat sama-sama berebut untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Kapan Swedish House Mafia tampil di Dubai?

Acara yang sangat dinantikan ini dijadwalkan pada pertengahan Mei, sebagai perayaan besar untuk menutup musim konser musim semi. Waktunya sangat tepat bagi mereka yang ingin menikmati udara malam Dubai sebelum musim panas yang terik tiba. Berikut adalah detail spesifik untuk acara tersebut:

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 16 Mei 2026 (18:00) Swedish House Mafia Live di Dubai Ushuaïa Dubai Harbour Experience Tiket

Di mana bisa membeli tiket Swedish House Mafia di Dubai?

Penjual tiket utama resmi untuk Swedish House Mafia di Ushuaïa Dubai Harbour Experience adalah Platinumlist.

Para penggemar disarankan untuk membeli langsung melalui platform mereka atau situs web resmi Ushuaïa Dubai untuk mendapatkan harga terendah dan jaminan masuk.

Jika gelombang tiket awal telah habis terjual, atau jika Anda mencari pilihan tempat duduk dan berdiri tertentu menjelang tanggal acara, pasar sekunder seperti StubHub dapat menjadi alternatif di saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Swedish House Mafia?

Harga tiket konser Swedish House Mafia di Dubai dirancang untuk mengakomodasi baik penggemar biasa maupun mereka yang menginginkan pengalaman mewah kelas atas.

Tiket termurah untuk acara ini saat ini mulai dari sekitar 320 AED untuk kategori General Admission Standing.

Bagi mereka yang menginginkan kenyamanan lebih atau sudut pandang yang lebih baik, harga akan meningkat sesuai dengan jarak ke panggung dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Penting untuk diperhatikan bahwa seiring mendekatnya tanggal acara dan berkurangnya stok, harga di platform penjualan kembali dapat berfluktuasi sesuai permintaan pasar.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Ushuaïa Dubai Harbour Experience

Tempat penyelenggaraan pertunjukan spektakuler ini adalah Ushuaïa Dubai Harbour Experience yang menakjubkan.

Lokasi ini dipilih secara khusus karena kemampuannya untuk menyelenggarakan acara musik elektronik berskala besar, dengan latar belakang cakrawala Dubai Marina dan Ain Dubai.