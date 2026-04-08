Cara membeli tiket Swedish House Mafia di Dubai 2026: Jadwal mendatang, harga tiket, dan informasi lainnya

Dunia musik elektronik tengah bersiap menyambut peristiwa besar seiring dengan persiapan trio legendaris Swedish House Mafia untuk tampil di Dubai dalam sebuah konser akbar pada Mei 2026.
Terdiri dari Axwell, Steve Angello, dan Sebastian Ingrosso, grup ini telah lama menjadi tolok ukur utama dalam genre progressive house, dan kembalinya mereka ke Timur Tengah menandai momen penting dalam era 3.0 mereka.
Permintaan sudah melonjak tajam karena wisatawan internasional dan penduduk setempat sama-sama berebut untuk mendapatkan penawaran terbaik.
Kapan Swedish House Mafia tampil di Dubai?
Acara yang sangat dinantikan ini dijadwalkan pada pertengahan Mei, sebagai perayaan besar untuk menutup musim konser musim semi. Waktunya sangat tepat bagi mereka yang ingin menikmati udara malam Dubai sebelum musim panas yang terik tiba. Berikut adalah detail spesifik untuk acara tersebut:
|Tanggal & Waktu
|Jadwal Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Sabtu, 16 Mei 2026 (18:00)
|Swedish House Mafia Live di Dubai
|Ushuaïa Dubai Harbour Experience
|Tiket
Di mana bisa membeli tiket Swedish House Mafia di Dubai?
Penjual tiket utama resmi untuk Swedish House Mafia di Ushuaïa Dubai Harbour Experience adalah Platinumlist.
Para penggemar disarankan untuk membeli langsung melalui platform mereka atau situs web resmi Ushuaïa Dubai untuk mendapatkan harga terendah dan jaminan masuk.
Jika gelombang tiket awal telah habis terjual, atau jika Anda mencari pilihan tempat duduk dan berdiri tertentu menjelang tanggal acara, pasar sekunder seperti StubHub dapat menjadi alternatif di saat-saat terakhir.
Berapa harga tiket Swedish House Mafia?
Harga tiket konser Swedish House Mafia di Dubai dirancang untuk mengakomodasi baik penggemar biasa maupun mereka yang menginginkan pengalaman mewah kelas atas.
Tiket termurah untuk acara ini saat ini mulai dari sekitar 320 AED untuk kategori General Admission Standing.
Bagi mereka yang menginginkan kenyamanan lebih atau sudut pandang yang lebih baik, harga akan meningkat sesuai dengan jarak ke panggung dan tingkat fasilitas yang disediakan.
Penting untuk diperhatikan bahwa seiring mendekatnya tanggal acara dan berkurangnya stok, harga di platform penjualan kembali dapat berfluktuasi sesuai permintaan pasar.
Semua yang perlu Anda ketahui tentang Ushuaïa Dubai Harbour Experience
Tempat penyelenggaraan pertunjukan spektakuler ini adalah Ushuaïa Dubai Harbour Experience yang menakjubkan.
Lokasi ini dipilih secara khusus karena kemampuannya untuk menyelenggarakan acara musik elektronik berskala besar, dengan latar belakang cakrawala Dubai Marina dan Ain Dubai.
- Kapasitas dan Tata Letak Tempat ini dirancang untuk meniru pengalaman klub malam Ibiza yang terkenal di dunia, namun dengan sentuhan khas Arab. Tempat ini dilengkapi dengan panggung utama yang megah, beberapa tingkat area VIP, dan area berdiri yang luas. Karakteristik terbuka tempat ini memungkinkan pengalaman sensorik 360 derajat, menjadikannya lokasi yang sempurna untuk pertunjukan visual Swedish House Mafia 3.0.
- Logistik dan Kedatangan Menuju Dubai Harbour relatif mudah, namun lalu lintas bisa padat selama acara besar. Sangat disarankan untuk menggunakan layanan ride-sharing seperti Careem atau Uber, yang memiliki titik penurunan khusus di dekat pintu masuk. Jika menggunakan Dubai Metro, stasiun terdekat berada di Dubai Marina, dilanjutkan dengan perjalanan singkat menggunakan taksi atau trem ke Harbour. Bagi yang mengemudi, opsi parkir valet dan premium biasanya tersedia, namun sebaiknya dipesan terlebih dahulu jika memungkinkan.
- Masuk dan Keamanan Acara ini akan menggunakan sistem masuk mobile tanpa hambatan. Pastikan ponsel Anda terisi penuh dan tiket digital Anda siap dipindai di gerbang. Keamanan dilakukan secara menyeluruh namun efisien, jadi datanglah setidaknya satu jam sebelum trio tersebut dijadwalkan tampil di panggung untuk menikmati penampilan pembuka dan menikmati pemandangan matahari terbenam. Dengan acara yang dimulai pukul 18.00, Anda akan memiliki banyak waktu untuk menjelajahi berbagai bar dan gerai makanan di lokasi acara sebelum acara utama dimulai.