Cara membeli tiket Sunderland 2026/27: Harga rata-rata, hospitality & informasi tiket musiman

North East merupakan salah satu pusat fanatisme sepak bola, dan para pendukung Sunderland tengah menikmati kehidupan kembali di tanah yang dijanjikan, Premier League, saat mereka menatap musim 2026/27. Antusiasme yang mengelilingi duel-duel mereka di kasta tertinggi dan atmosfer derby kembali memacu adrenalin di seluruh Wearside.

Kini sudah kembali mapan di panggung besar, gelombang suporter setia akan berebut untuk mendapatkan tiket Premier League untuk kampanye mendatang.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi Sunderland untuk musim Premier League 2026/27.

Laga Sunderland 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Sunderland di Premier League?

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Sunderland, mulai dari tiket per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. Anda biasanya bisa membelinya melalui portal tiket resmi klub di eticketing.co.uk/safc.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Penjualan umum: Tiket reguler Sunderland dijual begitu jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menerapkan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung dijual secara umum, sesuatu yang tidak biasa untuk tiket Premier League.

Tiket reguler Sunderland dijual begitu jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menerapkan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung dijual secara umum, sesuatu yang tidak biasa untuk tiket Premier League. Derby : Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda akan memerlukan riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda.

: Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda akan memerlukan riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda. Black Cat Points: Meski tidak ada skema keanggotaan yang diwajibkan, fan mendapatkan Black Cat Points (BCP) dengan menghadiri laga tandang dan pertandingan piala kandang. Untuk laga dengan permintaan tinggi ketika permintaan jauh melebihi pasokan, prioritas tiket dialokasikan berdasarkan total BCP.

Berapa harga tiket Sunderland di Premier League?

Harga normal tiket dewasa untuk laga kandang Sunderland berkisar antara £28 hingga £45 jika dibeli langsung dari loket resmi klub.

Harga bervariasi tergantung kategori pertandingan, mulai dari laga unggulan Category A* hingga pertandingan Category C, serta lokasi kursi di East Stand, West Stand, Premier Concourse, dan Family Zones.

Harga konsesi berlaku di semua tribune untuk Seniors (di atas 65 tahun), Young Adults (di bawah 22 tahun), Juniors (di bawah 18 tahun), dan Under-14s.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Sunderland?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang terjamin untuk mendapatkan kursi tetap di setiap laga kandang di Stadium of Light selama kampanye Premier League 2026/27.

Karena permintaan yang melonjak, alokasi tiket musiman Sunderland yang mencapai lebih dari 38.000 kursi telah terjual habis untuk musim 2026/27.

Tiket musiman dewasa untuk kampanye ini dibanderol mulai dari £610 hingga lebih dari £810 di area premium concourse.

Suporter yang ingin mendapatkan tiket musiman untuk kampanye-kampanye berikutnya harus bergabung dengan daftar tunggu resmi di situs klub.

Paket hospitality musiman, seperti 76 Yards dan Banks on the Wear, masih tersedia bagi suporter yang mencari kursi musiman terjamin yang dipadukan dengan opsi bersantap.

Tempat menginap di sekitar Stadium of Light

Berkunjung ke Sunderland untuk menyaksikan pertandingan di Stadium of Light? Lokasi stadion di tepi sungai dekat pusat kota membuat akses dari area pusat dan sekitarnya menjadi mudah, dengan toko lokal, kafe, dan jaringan transportasi yang berada tak jauh, ideal bagi penggemar sepak bola.

Pusat kota menjadi basis yang nyaman, menawarkan banyak pilihan tempat makan, hiburan malam, dan belanja, ditambah koneksi metro yang baik ke seluruh kawasan. Jaraknya hanya perjalanan singkat dengan berjalan kaki atau berkendara ke stadion, dan cocok bagi pengunjung yang mencari hiburan sekaligus kepraktisan.

Untuk pengalaman menginap yang lebih tenang, kawasan pesisir seperti Roker dan Seaburn menawarkan pemandangan laut, jalan-jalan di pantai, dan suasana yang lebih santai, sambil tetap mudah menjangkau stadion dengan mobil atau metro.

Mencari akomodasi untuk laga Sunderland AFC? Anda bisa melihat kota ini dan berbagai opsinya lewat peta di bawah, dengan pilihan untuk setiap anggaran.

Sejarah Stadium of Light

Stadium of Light adalah stadion sepak bola all-seater di Sunderland. Stadion ini menjadi kandang Sunderland AFC sejak pertama kali dibuka pada 1997. Dengan kapasitas 49.000, Stadium of Light merupakan stadion sepak bola terbesar ke-10 di Inggris.

Desain sederhananya disebut-sebut dibuat untuk memungkinkan pengembangan ulang di masa depan, yang dapat meningkatkan kapasitas menjadi 64.000. Stadion ini dinamai oleh chairman Bob Murray untuk mencerminkan warisan pertambangan batu bara North East dan bekas lokasi Monkwearmouth Colliery tempat stadion itu berdiri.

Selain menjadi tuan rumah pertandingan Sunderland, Stadium of Light juga pernah menggelar laga internasional untuk tim nasional putra dan putri Inggris. Sebanyak 47.667 penonton menyaksikan Inggris mengalahkan Turki 2-0 di sana pada 2003, pada fase kualifikasi Euro 2004.

Di luar sepak bola, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah bagi sejumlah penampil musik terbesar di dunia seperti Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay, dan Elton John.