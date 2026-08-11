North East merupakan pusat fanatisme sepak bola, dan para pendukung Sunderland sedang menikmati kehidupan kembali di tanah yang dijanjikan, yaitu Premier League, saat mereka menatap musim 2026/27. Antisipasi yang mengiringi duel-duel mereka di kasta tertinggi serta atmosfer derby sekali lagi membuat adrenalin berdegup kencang di seluruh Wearside.

Kini kembali mapan di level tertinggi, gelombang besar suporter setia akan berlomba-lomba mendapatkan tiket Premier League Sunderland untuk kampanye mendatang.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi Sunderland untuk musim Premier League 2026/27.

Laga Sunderland 2026/27 mendatang & tiket

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Sunderland?

Berbagai opsi tiket tersedia untuk laga Sunderland, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. Anda biasanya dapat membelinya melalui portal tiket resmi klub di eticketing.co.uk/safc.

Berikut yang perlu Anda ketahui:

Penjualan umum: Tiket Sunderland untuk akses umum dijual segera setelah jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menjalankan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung masuk penjualan umum, sesuatu yang tidak lazim untuk tiket Premier League.

Tiket Sunderland untuk akses umum dijual segera setelah jendela penjualan dibuka, biasanya sekitar tiga hingga empat pekan sebelum pertandingan. Tidak seperti banyak klub kasta tertinggi lainnya, Sunderland tidak menjalankan sistem keanggotaan berbayar tradisional untuk akses dasar pembelian tiket. Sebagian besar tiket standar Sunderland langsung masuk penjualan umum, sesuatu yang tidak lazim untuk tiket Premier League. Derby : Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda harus memiliki riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda.

: Jika Anda mencoba membeli tiket Sunderland untuk laga dengan permintaan tinggi, seperti derby Tyne-Wear melawan Newcastle United atau pertandingan kontra tim 'Big Six', Anda harus memiliki riwayat pembelian yang terdokumentasi di akun Anda. Black Cat Points: Meski tidak ada skema keanggotaan yang diwajibkan, penggemar memperoleh Black Cat Points (BCP) dengan menghadiri laga tandang dan partai piala kandang. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi ketika permintaan jauh melebihi ketersediaan, prioritas tiket dialokasikan berdasarkan total BCP.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland?

Harga normal tiket dewasa untuk pertandingan kandang Sunderland berkisar dari £28 hingga £45 jika dibeli langsung dari loket resmi klub.

Harga bervariasi tergantung kategori pertandingan, mulai dari laga unggulan Kategori A* hingga pertandingan Kategori C, serta lokasi kursi di East Stand, West Stand, Premier Concourse, dan Family Zones.

Harga konsesi berlaku di semua tribune untuk Lansia (di atas 65 tahun), Dewasa Muda (di bawah 22 tahun), Junior (di bawah 18 tahun), dan U-14.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Sunderland?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk mengamankan kursi tetap di setiap laga kandang di Stadium of Light selama kampanye Premier League 2026/27.

Karena permintaan yang melonjak, alokasi tiket musiman Sunderland yang berjumlah lebih dari 38.000 kursi sudah terjual habis untuk musim 2026/27.

Tiket musiman dewasa untuk kampanye ini dibanderol mulai dari £610 hingga £810+ di area concourse premium.

Suporter yang ingin mendapatkan tiket musiman untuk kampanye mendatang harus bergabung ke daftar tunggu resmi di situs web klub.

Paket hospitality musiman, seperti 76 Yards dan Banks on the Wear, masih tersedia bagi suporter yang menginginkan kursi musiman yang terjamin dipadukan dengan opsi bersantap.

Tempat menginap di sekitar Stadium of Light

Berkunjung ke Sunderland untuk menonton pertandingan di Stadium of Light? Lokasi stadion di tepi sungai dekat pusat kota berarti akses yang mudah dari area pusat dan sekitarnya, dengan toko lokal, kafe, dan koneksi transportasi yang dekat, ideal bagi penggemar sepak bola.

Pusat kota menjadi basis yang nyaman, menawarkan banyak pilihan kuliner, kehidupan malam, dan belanja, plus koneksi metro yang baik ke seluruh kawasan. Jaraknya hanya berjalan kaki singkat atau perjalanan singkat ke stadion dan cocok bagi pengunjung yang mencari hiburan sekaligus kepraktisan.

Untuk masa inap yang lebih tenang, kawasan pesisir seperti Roker dan Seaburn menawarkan pemandangan laut, jalan-jalan di pantai, dan suasana yang lebih santai, sambil tetap mudah menjangkau stadion dengan mobil atau metro.

Mencari akomodasi untuk laga Sunderland AFC? Anda bisa melihat kota ini dan berbagai pilihannya lewat peta di bawah, dengan opsi untuk setiap anggaran.

Sejarah Stadium of Light

Stadium of Light adalah stadion sepak bola dengan seluruh kapasitas tempat duduk di Sunderland. Stadion ini menjadi kandang Sunderland AFC sejak pertama kali dibuka pada 1997. Dengan kapasitas 49.000, Stadium of Light adalah stadion sepak bola terbesar ke-10 di Inggris.

Desain sederhananya disebut-sebut memungkinkan pengembangan kembali di masa depan, yang bisa meningkatkan kapasitas menjadi 64.000. Stadion ini dinamai oleh chairman Bob Murray untuk mencerminkan warisan pertambangan batu bara di North East serta bekas lokasi Monkwearmouth Colliery yang menjadi tempat berdirinya stadion.

Selain menjadi tuan rumah laga Sunderland, Stadium of Light juga pernah menggelar pertandingan internasional untuk tim nasional pria dan wanita Inggris. Sebanyak 47.667 penonton menyaksikan Inggris mengalahkan Turki 2-0 di sana pada 2003, dalam fase kualifikasi Euro 2004.

Di luar sepak bola, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah bagi sejumlah penampil musik terbesar di dunia seperti Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay, dan Elton John.

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