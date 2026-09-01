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Book Turkish Süper Lig match tickets

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Cara membeli tiket Süper Lig 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, informasi stadion, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Super Lig
Galatasaray
Fenerbahce
Besiktas
Trabzonspor

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara memesan tiket untuk pertandingan-pertandingan Süper Lig mendatang di Turki

Turkish Süper Lig tidak pernah gagal menghadirkan hiburan dan sensasi. Atmosfer laga yang memukau, pertandingan dengan banyak gol, serta persaingan gelar yang menegangkan hanyalah sebagian dari alasan menggiurkan mengapa suporter berbondong-bondong memesan tiket pertandingan. Anda bisa mengamankan kursi hari ini untuk sejumlah laga besar yang akan datang.

Untuk semakin menambah keseruan Süper Lig musim ini, klub-klub besar telah jor-joran mengeluarkan uang demi mendatangkan sejumlah nama elite di olahraga ini.

Fenerbahce menghabiskan €39 juta untuk Mason Greenwood dari Marseille dan Galatasaray memenangi persaingan dengan klub-klub Eropa lain untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Leão dari AC Milan seharga €38 juta. Namun, transfer yang paling menyita perhatian tentu saja dilakukan Trabzonspor, yang secara sensasional merekrut Mohamed Salah dengan status bebas transfer.

Galatasaray merebut gelar Süper Lig untuk keempat kalinya secara beruntun musim lalu, pencapaian yang juga mereka raih antara 1997-2000. Tim asuhan Okan Buruk dari Istanbul kini berusaha mengamankan gelar kelima beruntun yang memecahkan rekor. Namun, raksasa lain di sepakbola Turki, seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Trabzonspor, akan bertekad menghentikan mereka.

Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi tiket Turkish Süper Lig terbaru, termasuk jadwal mendatang, tempat membeli tiket pertandingan, dan berapa harganya.

Laga-laga unggulan Turkish Süper Lig yang akan datang

Tanggal & waktu (setempat)

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Jum, 4 Sep (20.00)

Istanbul Başakşehir vs Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tiket

Sab, 5 Sep (20.00)

Fenerbahçe vs Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)

Tiket

Min, 6 Sep (20.00)

Trabzonspor vs Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tiket

Jum, 11 Sep (20.00)

Beşiktaş vs Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istanbul)

Tiket

Min, 13 Sep (20.00)

Galatasaray vs Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)

Tiket

Sen, 14 Sep (20.00)

Gaziantep vs Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Tiket

Sab, 19 Sep (20.00)

Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tiket

Sab, 19 Sep (20.00)

Trabzonspor vs Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tiket

Min, 20 Sep (17.00)

Fenerbahçe vs Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)

Tiket

Min, 20 Sep (20.00)

Amed vs Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Tiket

Cara membeli tiket Turkish Süper Lig

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig dapat dibeli melalui platform tiket elektronik terpusat Passo, atau aplikasi seluler Passo, dan biasanya baru dijual 3 hingga 5 hari sebelum hari pertandingan tertentu.

Klub-klub papan atas seperti Galatasaray atau Fenerbahçe lebih dulu membuka periode penjualan prioritas bagi anggota klub atau pemegang kartu penggemar premium.

Karena undang-undang olahraga Turki yang ketat dirancang untuk mencegah kekerasan dan calo tiket, Anda tidak bisa sekadar membeli tiket standar. Tiket itu harus terikat secara elektronik ke kartu identitas suporter yang sah.

Sebelum membeli tiket, setiap individu yang hadir harus memiliki Passo Taraftar Card yang aktif, sebelumnya dikenal sebagai Passolig. Satu kartu tidak bisa digunakan untuk memindai beberapa orang masuk ke stadion.

Untuk mengajukan kartu, Anda harus mengunjungi situs resmi Passo Taraftar atau mengunduh aplikasi seluler Passo. Penggemar atau turis asing harus memilih opsi paspor asing, memasukkan detail paspor mereka, dan mengunggah foto paspor yang jelas.

Selain itu, penggemar juga bisa membeli tiket pertandingan Turkish Süper Lig di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi andal bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada menit terakhir.

Berapa harga tiket Turkish Süper Lig?

Tiket resmi pertandingan Turkish Süper Lig umumnya dibanderol antara 1.000 TL-15.000 TL (€25 hingga €400+), tetapi sangat bervariasi tergantung profil klub tuan rumah, lawan, dan kategori tempat duduk yang dipilih.

Penetapan harga terbagi jelas menurut batas persaingan dan geografis:

Klub-klub Besar: Kursi standar di laga kandang Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu), dan Beşiktaş (Tüpraş Stadium) biasanya dimulai dari sekitar €30-€150, sementara derby lokal berprofil tinggi dapat membuat harga melonjak menjadi €100-€350+.

Klub Papan Tengah & Anatolia: Tim-tim yang lebih kecil dan bermarkas di luar ibu kota, Istanbul, seperti Konyaspor, Gaziantep, dan Kasımpaşa, menawarkan tiket yang sangat terjangkau, dengan kursi dewasa standar sering kali mulai di bawah €20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs jual kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Stadion dan venue Turkish Süper Lig

Klub

Stadion & lokasi

Kapasitas

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


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