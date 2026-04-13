Cara membeli tiket Six Nations 2026 untuk wanita: Tim, jadwal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

Kita baru saja menyaksikan turnamen Six Nations putra yang sangat seru, dan kini giliran para bintang rugby putri yang akan menjadi sorotan.
Meskipun semua lima belas pertandingan layak ditonton, ada beberapa pertandingan yang sangat dinantikan, dan kompetisi ini akan mencapai puncaknya di Bordeaux, dengan pertandingan Prancis vs Inggris pada 17 Mei.
Biarkan GOAL memberikan informasi penting mengenai tiket Six Nations Wanita, termasuk harganya dan di mana Anda dapat membelinya.
Kapan Six Nations 2026 berlangsung?
Women’s Six Nations 2026 berlangsung dari Sabtu, 11 April, hingga Minggu, 17 Mei, dengan 15 pertandingan yang digelar dalam lima putaran/akhir pekan.
Ada tiga pertandingan per putaran, dengan semua tim bermain di setiap putaran.
Kompetisi ini dimainkan dalam format liga, dengan setiap tim saling bertanding. Di akhir lima putaran, tim yang berada di puncak klasemen akan memenangkan gelar Six Nations. Grand Slam akan diraih jika satu tim memenangkan kelima pertandingan.
Jadwal Six Nations Wanita 2026 yang akan datang
|Tanggal
|Pertandingan (waktu setempat)
|Tempat
|Tiket
|Sabtu, 18 April
|Skotlandia vs Inggris (13.30 BST)
|Murrayfield (Edinburgh)
|Tiket
|Wales vs Prancis (15.35 WIB)
|Cardiff Arms Park (Cardiff)
|Tiket
|Irlandia vs Italia (17.40 WIB)
|Dexcom Stadium (Galway)
|Tiket
|Sabtu, 25 April
|Inggris vs Wales (14.15 WIB)
|Ashton Gate (Bristol)
|Tiket
|Italia vs Skotlandia (17.30 CET)
|Stadio Sergio Lanfranchi (Parma)
|Tiket
|Prancis vs Irlandia (21.10 CET)
|Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand)
|Tiket
|Sabtu, 9 Mei
|Italia vs Inggris (15.00 CET)
|Stadio Sergio Lanfranchi (Parma)
|Tiket
|Skotlandia vs Prancis (16.15 WIB)
|Hive Stadium (Edinburgh)
|Tiket
|Irlandia vs Wales (18.30 WIB)
|Affidea Stadium (Belfast)
|Tiket
|Minggu, 17 Mei
|Wales vs Italia (12.15 siang BST)
|Cardiff Arms Park (Cardiff)
|Tiket
|Irlandia vs Skotlandia (14.30 WIB)
|Stadion Aviva (Dublin)
|Tiket
|Prancis vs Inggris (17.45 CET)
|Stadion Matmut Atlantique (Bordeaux)
|Tiket
Cara membeli tiket Women’s Six Nations 2026
Setiap tim yang berpartisipasi dalam Six Nations Wanita menjual tiket pertandingan melalui portal asosiasi masing-masing untuk pertandingan kandang.
Perlu diketahui bahwa kapasitas untuk beberapa pertandingan terbatas, seperti Prancis vs Inggris, di mana permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia.
Penjualan umumnya dilakukan melalui serangkaian jendela prioritas bagi anggota asosiasi sebelum kursi yang tersisa tersedia untuk penjualan umum.
Selain penjualan resmi melalui portal tiket tim, penggemar juga dapat membeli kursi di pasar sekunder, seperti di Ticombo bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.
Berapa harga tiket Six Nations Wanita 2026?
Harga tiket pertandingan Six Nations bervariasi tergantung pada tempat, tim yang bertanding, dan lokasi tempat duduk Anda di stadion.
Rata-rata, harga tiket dewasa standar berkisar antara £10 hingga £30, meskipun untuk beberapa pertandingan terkenal yang memiliki permintaan lebih tinggi, harganya bisa jauh lebih mahal.
Untuk musim 2026 mendatang, harga tiket resmi untuk pertandingan kandang berbagai tim adalah sebagai berikut:
- Inggris: mulai dari £20 ke atas
- Prancis: mulai dari €30 ke atas
- Irlandia: mulai dari €11 ke atas
- Italia: mulai dari €30 ke atas
- Skotlandia: mulai dari £11 ke atas
- Wales: mulai dari £7,50 ke atas
Jangan lupa untuk terus memantau portal tiket resmi masing-masing tim untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.
Apakah tersedia paket hospitality untuk Women's Six Nations 2026?
Anda dapat membeli tiket hospitality untuk pertandingan Women’s Six Nations, yang memungkinkan para pendukung menikmati pertandingan dalam suasana mewah dan nyaman.
Berbagai paket, mulai dari hidangan santai dan santapan mewah hingga kotak pribadi, tersedia untuk setiap pertandingan melalui portal tiket masing-masing tim.
Paket hospitality untuk Six Nations Wanita berkisar dari £100 hingga lebih dari £300 per orang, tergantung pada tempat dan tingkat layanan yang Anda terima.
Apa yang bisa diharapkan dari Women’s Six Nations 2026?
Inggris telah menjadi kekuatan dominan di Women's Six Nations, dengan memenangkan tujuh gelar berturut-turut dan total 16 gelar sejak turnamen ini diluncurkan pada tahun 2002.
Hebatnya, Anda harus mundur delapan tahun ke belakang untuk mengetahui kapan terakhir kali Inggris mengalami kekalahan di Women’s Six Nations. Prancis mengalahkan mereka 18-17 di Grenoble pada 2018.
Prancis berharap dapat kembali memberikan ujian berat bagi Inggris kali ini, saat kedua tim bertanding di Bordeaux pada 17 Mei. Hanya selisih satu poin yang memisahkan kedua rival ini saat mereka saling berhadapan di turnamen tahun lalu. Inggris berhasil menjaga ketenangan untuk meraih kemenangan dramatis 43-42 di Twickenham dan merebut kembali gelar juara Six Nations Wanita.
Di ujung lain klasemen, Wales menjadi juru kunci untuk tahun kedua berturut-turut setelah menderita lima kekalahan beruntun. Mereka akan berusaha menghentikan tren negatif ini pada 2026. Belum ada tim yang finis di posisi terbawah klasemen Women’s Six Nations selama tiga tahun berturut-turut sejak Skotlandia meraih gelar yang tidak diinginkan tersebut antara 2011 dan 2016.
Di mana saja venue Women’s Six Nations 2026?
15 pertandingan Women’s Six Nations akan digelar di 13 stadion tuan rumah yang berbeda.
Kombinasi antara lapangan tradisional yang lebih kecil dan stadion nasional besar digunakan selama turnamen ini untuk mengakomodasi meningkatnya minat terhadap pertandingan internasional rugby wanita. Murrayfield dan Aviva Stadium akan menjadi tuan rumah pertandingan Women's Six Nations untuk pertama kalinya tahun ini.
Daftar lengkap venue adalah sebagai berikut:
Inggris
- Allianz Stadium (London): Kapasitas - 82.000
- Ashton Gate Stadium (Bristol): Kapasitas - 26.462
Prancis
- Stade des Alpes (Grenoble): Kapasitas - 20.068
- Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand): Kapasitas - 19.357
- Matmut Atlantique (Bordeaux): Kapasitas - 42.115
Irlandia
- Dexcom Stadium (Galway): Kapasitas - 12.500
- Affidea Stadium (Belfast): Kapasitas - 19.196
- Stadion Aviva (Dublin): Kapasitas - 51.711
Italia
- Stadio Sergio Lanfranchi (Parma): Kapasitas - 5.000
Skotlandia
- Stadion Murrayfield (Edinburgh): Kapasitas - 67.144
- Stadion Hive (Edinburgh): Kapasitas - 7.800
Wales
- Stadion Principality (Cardiff): Kapasitas - 73.931
- Cardiff Arms Park (Cardiff): Kapasitas - 12.125