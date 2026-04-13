Cara membeli tiket Six Nations 2026 untuk wanita: Tim, jadwal pertandingan, harga tiket, dan lainnya

Kita baru saja menyaksikan turnamen Six Nations putra yang sangat seru, dan kini giliran para bintang rugby putri yang akan menjadi sorotan.

Meskipun semua lima belas pertandingan layak ditonton, ada beberapa pertandingan yang sangat dinantikan, dan kompetisi ini akan mencapai puncaknya di Bordeaux, dengan pertandingan Prancis vs Inggris pada 17 Mei.

Biarkan GOAL memberikan informasi penting mengenai tiket Six Nations Wanita, termasuk harganya dan di mana Anda dapat membelinya.

Kapan Six Nations 2026 berlangsung?

Women’s Six Nations 2026 berlangsung dari Sabtu, 11 April, hingga Minggu, 17 Mei, dengan 15 pertandingan yang digelar dalam lima putaran/akhir pekan.

Ada tiga pertandingan per putaran, dengan semua tim bermain di setiap putaran.

Kompetisi ini dimainkan dalam format liga, dengan setiap tim saling bertanding. Di akhir lima putaran, tim yang berada di puncak klasemen akan memenangkan gelar Six Nations. Grand Slam akan diraih jika satu tim memenangkan kelima pertandingan.

Jadwal Six Nations Wanita 2026 yang akan datang

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Sabtu, 18 April Skotlandia vs Inggris (13.30 BST) Murrayfield (Edinburgh) Tiket Wales vs Prancis (15.35 WIB) Cardiff Arms Park (Cardiff) Tiket Irlandia vs Italia (17.40 WIB) Dexcom Stadium (Galway) Tiket Sabtu, 25 April Inggris vs Wales (14.15 WIB) Ashton Gate (Bristol) Tiket Italia vs Skotlandia (17.30 CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parma) Tiket Prancis vs Irlandia (21.10 CET) Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) Tiket Sabtu, 9 Mei Italia vs Inggris (15.00 CET) Stadio Sergio Lanfranchi (Parma) Tiket Skotlandia vs Prancis (16.15 WIB) Hive Stadium (Edinburgh) Tiket Irlandia vs Wales (18.30 WIB) Affidea Stadium (Belfast) Tiket Minggu, 17 Mei Wales vs Italia (12.15 siang BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Tiket Irlandia vs Skotlandia (14.30 WIB) Stadion Aviva (Dublin) Tiket Prancis vs Inggris (17.45 CET) Stadion Matmut Atlantique (Bordeaux) Tiket

Cara membeli tiket Women’s Six Nations 2026

Setiap tim yang berpartisipasi dalam Six Nations Wanita menjual tiket pertandingan melalui portal asosiasi masing-masing untuk pertandingan kandang.

Perlu diketahui bahwa kapasitas untuk beberapa pertandingan terbatas, seperti Prancis vs Inggris, di mana permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia.

Penjualan umumnya dilakukan melalui serangkaian jendela prioritas bagi anggota asosiasi sebelum kursi yang tersisa tersedia untuk penjualan umum.

Selain penjualan resmi melalui portal tiket tim, penggemar juga dapat membeli kursi di pasar sekunder, seperti di Ticombo bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket Six Nations Wanita 2026?

Harga tiket pertandingan Six Nations bervariasi tergantung pada tempat, tim yang bertanding, dan lokasi tempat duduk Anda di stadion.

Rata-rata, harga tiket dewasa standar berkisar antara £10 hingga £30, meskipun untuk beberapa pertandingan terkenal yang memiliki permintaan lebih tinggi, harganya bisa jauh lebih mahal.

Untuk musim 2026 mendatang, harga tiket resmi untuk pertandingan kandang berbagai tim adalah sebagai berikut:

Inggris: mulai dari £20 ke atas

mulai dari £20 ke atas Prancis: mulai dari €30 ke atas

mulai dari €30 ke atas Irlandia: mulai dari €11 ke atas

mulai dari €11 ke atas Italia: mulai dari €30 ke atas

mulai dari €30 ke atas Skotlandia: mulai dari £11 ke atas

mulai dari £11 ke atas Wales: mulai dari £7,50 ke atas

Jangan lupa untuk terus memantau portal tiket resmi masing-masing tim untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs sekunder seperti Ticombo untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Apakah tersedia paket hospitality untuk Women's Six Nations 2026?

Anda dapat membeli tiket hospitality untuk pertandingan Women’s Six Nations, yang memungkinkan para pendukung menikmati pertandingan dalam suasana mewah dan nyaman.

Berbagai paket, mulai dari hidangan santai dan santapan mewah hingga kotak pribadi, tersedia untuk setiap pertandingan melalui portal tiket masing-masing tim.

Paket hospitality untuk Six Nations Wanita berkisar dari £100 hingga lebih dari £300 per orang, tergantung pada tempat dan tingkat layanan yang Anda terima.

Apa yang bisa diharapkan dari Women’s Six Nations 2026?

Inggris telah menjadi kekuatan dominan di Women's Six Nations, dengan memenangkan tujuh gelar berturut-turut dan total 16 gelar sejak turnamen ini diluncurkan pada tahun 2002.

Hebatnya, Anda harus mundur delapan tahun ke belakang untuk mengetahui kapan terakhir kali Inggris mengalami kekalahan di Women’s Six Nations. Prancis mengalahkan mereka 18-17 di Grenoble pada 2018.

Prancis berharap dapat kembali memberikan ujian berat bagi Inggris kali ini, saat kedua tim bertanding di Bordeaux pada 17 Mei. Hanya selisih satu poin yang memisahkan kedua rival ini saat mereka saling berhadapan di turnamen tahun lalu. Inggris berhasil menjaga ketenangan untuk meraih kemenangan dramatis 43-42 di Twickenham dan merebut kembali gelar juara Six Nations Wanita.

Di ujung lain klasemen, Wales menjadi juru kunci untuk tahun kedua berturut-turut setelah menderita lima kekalahan beruntun. Mereka akan berusaha menghentikan tren negatif ini pada 2026. Belum ada tim yang finis di posisi terbawah klasemen Women’s Six Nations selama tiga tahun berturut-turut sejak Skotlandia meraih gelar yang tidak diinginkan tersebut antara 2011 dan 2016.

Di mana saja venue Women’s Six Nations 2026?

15 pertandingan Women’s Six Nations akan digelar di 13 stadion tuan rumah yang berbeda.

Kombinasi antara lapangan tradisional yang lebih kecil dan stadion nasional besar digunakan selama turnamen ini untuk mengakomodasi meningkatnya minat terhadap pertandingan internasional rugby wanita. Murrayfield dan Aviva Stadium akan menjadi tuan rumah pertandingan Women's Six Nations untuk pertama kalinya tahun ini.

Daftar lengkap venue adalah sebagai berikut:

Inggris

Allianz Stadium (London): Kapasitas - 82.000

Kapasitas - 82.000 Ashton Gate Stadium (Bristol): Kapasitas - 26.462

Prancis

Stade des Alpes (Grenoble): Kapasitas - 20.068

Kapasitas - 20.068 Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand): Kapasitas - 19.357

Kapasitas - 19.357 Matmut Atlantique (Bordeaux): Kapasitas - 42.115

Irlandia

Dexcom Stadium (Galway): Kapasitas - 12.500

Kapasitas - 12.500 Affidea Stadium (Belfast): Kapasitas - 19.196

Kapasitas - 19.196 Stadion Aviva (Dublin): Kapasitas - 51.711

Italia

Stadio Sergio Lanfranchi (Parma): Kapasitas - 5.000

Skotlandia

Stadion Murrayfield (Edinburgh): Kapasitas - 67.144

Kapasitas - 67.144 Stadion Hive (Edinburgh): Kapasitas - 7.800

Wales