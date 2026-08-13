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Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Cara membeli tiket Sheffield United 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket & tiket musiman

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Championship

Sheffield United kembali beraksi, dan inilah cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Bisakah Chris Wilder membawa Sheffield United kembali ke tanah yang dijanjikan, Premier League, sekali lagi? Dengan skuad yang diperkuat pemain seperti Patrick Bamford dan Harrison Burrows, mimpi untuk kembali ke Wembley, dengan hasil yang berbeda kali ini, benar-benar masih hidup.

Anda bisa berada di Bramall Lane untuk mengetahuinya. Bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan aksi The Blades pada musim 2026/27? GOAL akan memberikan panduan lengkapnya.

Pesan Tiket Sheffield UnitedPesan Tiket

Pertandingan Sheffield United 2026/27 mendatang

Tanggal & WaktuPertandinganLokasiTiket
Sab 15 Agu 2026, 17.30Sheffield United vs Birmingham CityBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sab 22 Agu 2026, 15.00Swansea City vs Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaBeli Tiket
Sab 29 Agu 2026, 15.00Cardiff City vs Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffBeli Tiket
Sel 1 Sep 2026, 19.45Sheffield United vs Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sab 5 Sep 2026, 15.00Sheffield United vs Norwich CityBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sel 8 Sep 2026, 19.45Blackburn Rovers vs Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnBeli Tiket
Min 13 Sep 2026, 12.00Sheffield United vs Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sab 19 Sep 2026, 12.30Stoke City vs Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentBeli Tiket
Sab 10 Okt 2026, 15.00Sheffield United vs Lincoln CityBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Rab 14 Okt 2026, 19.45Portsmouth vs Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthBeli Tiket
Sab 17 Okt 2026, 15.00Bristol City vs Sheffield UnitedAshton Gate, BristolBeli Tiket
Sab 24 Okt 2026, 12.30Sheffield United vs Derby CountyBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Jum 30 Okt 2026, 20.00Sheffield United vs WrexhamBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sel 3 Nov 2026, 19.45Preston North End vs Sheffield UnitedDeepdale, PrestonBeli Tiket
Sab 7 Nov 2026, 15.00Charlton Athletic vs Sheffield UnitedThe Valley, LondonBeli Tiket
Sab 21 Nov 2026, 15.00Sheffield United vs WatfordBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sel 24 Nov 2026, 19.45Sheffield United vs SouthamptonBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sab 28 Nov 2026, 15.00QPR vs Sheffield UnitedLoftus Road, LondonBeli Tiket
Jum 4 Des 2026, 20.00Sheffield United vs West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sel 8 Des 2026, 19.45Millwall vs Sheffield UnitedThe Den, LondonBeli Tiket
Sab 12 Des 2026, 15.00Sheffield United vs BurnleyBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Jum 18 Des 2026, 20.00West Bromwich Albion vs Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichBeli Tiket
Sab 26 Des 2026, 12.30Sheffield United vs MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldBeli Tiket
Sel 29 Des 2026, 19.45Derby County vs Sheffield UnitedPride Park, DerbyBeli Tiket
Jum 1 Jan 2027, 17.30Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBeli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Sheffield United 2026/27?

Ada beberapa opsi tiket untuk pertandingan Sheffield United, mulai dari tiket per pertandingan hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan. Biasanya, Anda dapat membelinya melalui portal tiket resmi klub di situs web mereka.

  1. Klub-klub sepakbola Inggris cenderung mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:  
  2. Pertama kepada pemegang tiket musiman  
  3. Kemudian kepada anggota klub, yang sering kali diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya  
  4. Terakhir, kepada publik pada periode ‘Penjualan Umum’.  

Keanggotaan Sheffield United berkisar dari £20 untuk ‘Junior Blades’ hingga £70 untuk ‘Blade Member+’. Semua keanggotaan menawarkan keuntungan termasuk akses awal ke tiket pertandingan, diskon tiket kandang, dan akses gratis ke pertandingan U21 yang dimainkan di Bramall Lane.

Pesan Tiket Sheffield UnitedPesan Tiket

Berapa harga tiket Sheffield United 2026/27?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Sheffield United di Bramall Lane secara per pertandingan, setiap laga dikategorikan ke dalam Cat A*, Cat A, atau Cat B, dengan harga dewasa berkisar antara £30–£46.

Tarif konsesi berlaku untuk lansia (60+), suporter difabel, dewasa muda/mahasiswa (U22), U18, dan Junior Blades di setiap area kandang stadion.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Sheffield United?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara untuk memastikan Anda akan berada di Bramall Lane untuk setiap pertandingan kandang Sheffield United di Championship selama musim 2026/27. 

Selain menjamin kursi yang sudah dipesan di tribune untuk seluruh 23 pertandingan liga, tidak termasuk pertandingan Piala atau Playoff, 2.700 poin loyalitas diberikan kepada setiap pemegang tiket musiman, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk membeli tiket laga tandang besar atau pertandingan piala.

Di mana saya bisa menginap di sekitar Bramall Lane?

Ada banyak hotel dan opsi akomodasi bagi pengunjung untuk menginap di sekitar Bramall Lane dan di seluruh Sheffield selama kunjungan mereka.

Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa saja yang tersedia di dekat stadion, sementara jaringan transportasi kota juga memungkinkan Anda untuk menginap sedikit lebih jauh demi pengalaman hari pertandingan Anda:

Sejarah Bramall Lane

Bramall Lane adalah stadion sepakbola di Sheffield, South Yorkshire. Stadion ini telah menjadi markas Sheffield United sejak klub itu didirikan pada 1889 dan merupakan stadion besar tertua di dunia yang masih menggelar pertandingan sepakbola profesional. 

Bramall Lane adalah satu dari hanya dua stadion, dengan yang lainnya adalah the Oval, yang pernah menggelar pertandingan internasional timnas Inggris, pertandingan kriket Test Inggris pada 1902, dan final Piala FA, replay 1912.

Stadion ini direnovasi secara ekstensif setelah Taylor Report dan dijadikan stadion dengan seluruh tempat duduk pada 1994, dengan kapasitas 32.050. Pada 2022, stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan Kejuaraan Eropa Wanita UEFA, termasuk semifinal antara Inggris dan Swedia.

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