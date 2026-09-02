Cara membeli tiket Sevilla 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, berita La Liga, dan lainnya

Sevilla mungkin baru sekali berjaya sebagai juara liga Spanyol, jauh pada 1946, tetapi tiga kali finis di peringkat keempat antara 2020-2022 dan aksi heroik mereka di kancah Eropa membuat pamor mereka meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 35.000 suporter kini rutin memadati Ramón Sánchez-Pizjuán untuk menyaksikan aksi Sevilla, dan Anda bisa bergabung dengan lautan antusias itu dengan memesan tiket pertandingan mendatang hari ini.

Sevilla mungkin telah kehilangan jasa beberapa pemain dengan kontribusi gol tertinggi mereka dari musim lalu, yaitu Akor Adams, Djibril Sow, dan Alexis Sánchez, tetapi mereka akan berharap beberapa pembelian/pinjaman musim panas mereka, seperti Jon Guridi, Robbie Ure, dan Lucas Stassin, bisa langsung nyetel pada musim ini.

Atmosfer sepak bola Spanyol akan memanas dalam beberapa bulan ke depan dan Anda bisa menyaksikan langsung aksinya dengan mengamankan kursi. Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap soal tiket Sevilla, berapa harganya, bagaimana cara mendapatkannya, dan banyak lagi.

Pertandingan Sevilla yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 6 Sep (21.00) Espanyol vs Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Tiket Jum, 11 Sep (21.00) Sevilla vs Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Rab, 16 Sep (19.00) Deportivo de A Coruña vs Sevilla Riazor Stadium (A Coruña) Tiket Sab, 19 Sep (21.00) Sevilla vs Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 11 Okt (21.00) Levante vs Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Tiket Min, 18 Okt (21.00) Real Madrid vs Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Min, 25 Okt (20.00) Sevilla vs Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 1 Nov (20.00) Getafe vs Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Tiket Min, 8 Nov (20.00) Sevilla vs Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 22 Nov (20.00) Sevilla vs Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Seville) Tiket Min, 29 Nov (20.00) Real Sociedad vs Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Tiket

Cara membeli tiket Sevilla

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Sevilla secara online melalui sistem tiket utama klub. Tiket umumnya mulai dijual sekitar 7-10 hari sebelum hari pertandingan setelah La Liga secara resmi mengonfirmasi tanggal spesifik dan waktu siaran untuk laga tersebut.

Tiket sepenuhnya digital untuk musim 2026/27 dan akan dikirim ke email Anda atau aplikasi klub dalam bentuk kode QR yang bisa dipindai.

Sevilla merilis tiket dalam format bertahap:

Fase 1: Prioritas anggota klub: Abonados (pemegang tiket musiman) dan Socios (anggota, termasuk anggota Socio Rojo non-pemegang tiket musiman) mendapatkan jendela prioritas untuk membeli kursi tambahan atau mengklaim alokasi yang dilepas.

Fase 2: Penjualan untuk umum: Jika masih ada kapasitas tersisa setelah jendela penjualan untuk anggota, tiket akan dijual untuk umum sekitar 5-7 hari sebelum pertandingan.

Selain itu, suporter juga bisa membeli tiket pertandingan Sevilla di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi suporter yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Sevilla?

Tiket resmi untuk pertandingan standar La Liga di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán milik Sevilla umumnya berada dalam kisaran €30-€90 untuk tiket masuk umum dasar, dan hingga €150-€250+ untuk tempat duduk premium di tribun utama, sangat bergantung pada lawan yang dihadapi.

Sevilla menentukan harga pertandingan berdasarkan tier tim lawan:

Kategori A : Pertandingan bergengsi tinggi seperti melawan Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, serta laga Eropa/derbi. Harga melonjak signifikan atau memerlukan prioritas keanggotaan klub.

Kategori B : Lawan La Liga papan tengah. Harga standar berlaku.

Kategori C : Pertandingan dengan profil lebih rendah atau laga tengah pekan, yang menawarkan titik masuk termurah bagi suporter umum.

Tata letak Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán terbagi ke dalam tier dan zona fungsional yang berbeda:

Gol Norte / Gol Sur (Belakang Gawang - Kategori 2 / Sisi Pendek) : Kursi dengan harga lebih murah, biasanya €30-€60 untuk laga standar. Perlu dicatat bahwa kelompok ultra/suporter fanatik (Biris Norte) menempati satu bagian di Tribun Utara.

Fondo / Lateral (Tier Atas - Sisi Panjang) : Tempat duduk kelas menengah yang menawarkan pandangan taktis lebih luas ke lapangan, umumnya €50-€90.

Preferencia (Tribun Utama - Tier Bawah/Tengah) : Tempat duduk premium di sisi utama dengan perlindungan dan pemandangan terbaik, berkisar dari €90 hingga €250+ untuk laga dengan permintaan tinggi.

Paket VIP & Hospitality : Berkisar dari €150-€500+, menawarkan kursi eksekutif empuk, akses lounge, dan katering.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán

Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, yang akrab dijuluki 'La Bombonera de Nervión', adalah markas legendaris Sevilla dan berdiri sebagai salah satu benteng sepak bola paling mengintimidasi dan penuh gairah di Eropa.

Terletak di kawasan Nervión yang semarak di Seville, stadion ini saat ini menampung 42.714 penonton, meski dijadwalkan untuk diubah menjadi venue mutakhir berkapasitas 55.000 kursi.

Meski merupakan stadion klub, Sánchez-Pizjuán pernah menjadi tuan rumah beberapa pertandingan paling berkesan dan dramatis dalam sejarah sepak bola internasional:

Thriller Piala Dunia : Stadion ini menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1982 yang legendaris antara Jerman Barat dan Prancis. Berakhir imbang dramatis 3-3, laga ini menjadi pertandingan pertama dalam sejarah turnamen yang ditentukan lewat adu penalti.

Final Piala Eropa : Dalam kejutan besar, tim kuda hitam Rumania, Steaua București, mengalahkan Barcelona lewat adu penalti untuk mengangkat trofi Piala Eropa 1986 setelah kebuntuan 0-0.

Final Liga Europa : Adu penalti juga dibutuhkan ketika venue terkenal dari Andalusia ini menjadi tuan rumah final 2022, saat Eintracht Frankfurt mengalahkan Rangers.

Jimat Keberuntungan Utama Tim Nasional: Tim Nasional Spanyol menganggap Sánchez-Pizjuán sebagai benteng yang tak tertembus. Tim nasional itu tidak kalah dalam satu pun dari 25 pertandingan yang dimainkan di sana, dengan catatan 20 kemenangan dan 5 hasil imbang.

Daftar rekor dan statistik Sevilla

Bermarkas di Seville, Sevilla FC telah menghabiskan lebih dari 70 musim di La Liga dan berdiri sebagai tim tersukses di wilayah Andalusia.

Prestasi dan sorotan trofi

La Liga (Primera División): 1 gelar (1946)

Copa del Rey: 5 gelar (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

Piala UEFA / Liga Europa: 7 gelar (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Gol terbanyak: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Hat-trick Unai Emery (2014–2016)

Menjadi tim pertama dan satu-satunya yang menjuarai UEFA Europa League tiga kali beruntun, dengan mengalahkan Benfica, Dnipro, dan Liverpool.



