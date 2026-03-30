Cara membeli tiket sepak bola Inggris 2026: Jadwal pertandingan Piala Dunia & tempat membeli tiket pertandingan Three Lions

Penampilan konsisten Inggris di panggung besar menegaskan status mereka sebagai salah satu tim sepak bola elit Eropa (dan dunia). Inilah salah satu alasan mengapa para penggemar terus berbondong-bondong datang untuk menyaksikan mereka bertanding dan mengapa permintaan tiket Piala Dunia 2026 Inggris begitu tinggi.

Sebelum pasukan Thomas Tuchel memulai kampanye Piala Dunia mereka pada 17 Juni, mereka akan melakukan pemanasan dengan dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru (6 Juni) dan Kosta Rika (10 Juni) di Florida.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui proses cara mendapatkan tiket untuk menonton Inggris bermain di Amerika Utara musim panas ini.

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Pria Inggris yang Akan Datang

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Sabtu, 6 Juni Pertandingan Persahabatan: Inggris vs Selandia Baru (TBC) TBC (Florida) Segera tersedia Rabu, 10 Juni Pertandingan Persahabatan: Inggris vs Kosta Rika (TBC) TBC (Florida) Segera tersedia Rabu, 17 Juni Piala Dunia 2026: Inggris vs Kroasia (15.00) AT&T Stadium (Arlington) Tiket Selasa, 23 Juni Piala Dunia 2026: Inggris vs Ghana (16.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Sabtu, 27 Juni Piala Dunia 2026: Inggris vs Panama (17.00) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Inggris?

Tiket resmi Inggris dapat ditemukan dan dibeli di englandfootball.com.

Para pendukung harus mendaftar ke England Supporters Travel Club dan menyatakan minatnya untuk mendapatkan tiket pertandingan tandang, di mana kuota tiketnya terbatas.

Perlu dicatat bahwa anggota England Supporters Travel Club dan ‘My England Football’ mendapat prioritas untuk membeli tiket sebelum penjualan umum kepada publik.

Tiket pertandingan Piala Dunia Inggris 2026

Para penggemar Inggris telah memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket Piala Dunia Inggris 2026, melalui portal tiket di situs FIFA.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September), ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), dan ‘Random Selection Draw’ (Des/Jan), masih ada pilihan tiket yang tersedia.

Jika Anda tidak berhasil selama periode undian Piala Dunia 2026 sebelumnya, kesempatan terakhir Anda untuk mencoba mendapatkan tiket melalui jalur resmi adalah dengan memeriksa apa yang masih tersedia selama fase penjualan ‘last-minute’, yang dimulai pada bulan April.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket yang cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar sekunder, seperti StubHub, juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Tiket Piala Dunia Inggris 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 Inggris dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Jangan lupa untuk terus memantau situs FIFA untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs lain seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini, termasuk paket tiket untuk beberapa pertandingan grup.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan-pertandingan Inggris mendatang

Inggris akan menghadapi putaran final turnamen besar pertama mereka tanpa Gareth Southgate sebagai pelatih sejak Euro 2016. Pelatih terkenal yang sering mengenakan rompi ini pernah membawa mereka ke semifinal Piala Dunia 2018, perempat final Piala Dunia 2022, dan mereka juga menjadi runner-up di Kejuaraan Eropa UEFA berturut-turut (2020 & 2024).

Mantan manajer Borussia Dortmund, PSG, Chelsea, dan Bayern Munich, Thomas Tuchel, diberi tanggung jawab untuk mengambil alih kendali, menyusul pengunduran diri Southgate.

Meskipun Inggris menampilkan performa di bawah standar dalam beberapa laga persahabatan terakhir, Tuchel memimpin kampanye kualifikasi Piala Dunia yang luar biasa, di mana The Three Lions memenangkan semua delapan pertandingan mereka tanpa kebobolan satu gol pun.

Dengan Inggris meraih gelar Euro U-21 kedua berturut-turut pada Juni lalu dan pemain seperti Declan Rice, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka yang siap tampil dalam jangka panjang di tim senior, masa depan The Three Lions tampak sangat cerah.

Inggris berharap dapat kembali memulai kampanye Piala Dunia mereka dengan cepat kali ini. Mereka melesat sejak awal empat tahun lalu di Qatar, dengan meraih kemenangan telak 6-2 atas Iran. Meskipun mengalami hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Amerika Serikat, mereka menyelesaikan babak penyisihan grup dengan kemenangan memuaskan 3-0 atas Wales.

Tim Tiga Singa juga mencetak enam gol ke gawang lawan sekelompoknya (Panama) pada Piala Dunia 2018, meskipun kita harus menengok kembali ke Piala Dunia 1982 untuk mengetahui kapan terakhir kali Inggris memenangkan semua pertandingan fase grupnya.