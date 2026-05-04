Babak Semifinal Konferensi NBA 2026 kini resmi berlangsung. Setelah hari Minggu yang penuh drama dengan serangkaian Pertandingan Ke-7, daftar tim yang lolos telah ditentukan, dan gelombang pertama pertandingan putaran kedua akan dimulai malam ini, Senin, 4 Mei 2026.

Perjalanan menuju Trofi Larry O'Brien kini menyisakan delapan tim terakhir. Sementara Oklahoma City Thunder dan San Antonio Spurs menikmati istirahat ekstra setelah memastikan lolos lebih awal, Detroit Pistons dan Cleveland Cavaliers harus melanjutkan perjalanan dengan istirahat singkat setelah meraih kemenangan yang melelahkan dalam pertandingan penentuan semalam.









Semifinal Konferensi NBA 2026: Jadwal yang Telah Dipastikan

Semifinal menggunakan format 2-2-1-1-1. Dengan babak pertama yang secara resmi berakhir tadi malam, berikut adalah pertandingan yang telah dikonfirmasi dan waktu dimulainya Game 1:





Pertandingan Konferensi Timur

(2) New York Knicks vs. (6) Philadelphia 76ers: * Game 1: Malam ini, Senin, 4 Mei | 20:00 ET | Madison Square Garden

(1) Detroit Pistons vs. (4) Cleveland Cavaliers: * Pertandingan 1: Selasa, 5 Mei | 19:00 ET | Little Caesars Arena

Pertandingan Konferensi Barat

(2) San Antonio Spurs vs. (6) Minnesota Timberwolves: * Pertandingan 1: Malam ini, Senin, 4 Mei | 21.30 ET | Frost Bank Center

(1) Oklahoma City Thunder vs. (4) Los Angeles Lakers: * Pertandingan 1: Selasa, 5 Mei | 20.30 ET | Paycom Center





Semifinal Konferensi NBA 2026: Panduan Harga

Harga tiket melonjak seiring dengan meningkatnya taruhan. Bersiaplah untuk membayar lebih mahal untuk pertandingan "Mecca" atau pertandingan dengan taruhan tinggi di Oklahoma City.

Jenis Pasar Kota-Kota Unggulan Harga Terendah (Perkiraan) Premium/Di Pinggir Lapangan Pasar Standar San Antonio, Detroit, Cleveland $124 – $160 $2.200+ Pasar dengan Permintaan Tinggi Oklahoma City, Philadelphia $182 – $290 $3.500 The Mecca Premium Kota New York (MSG) $412 – $550+ $7.500

Dengan tersingkirnya Celtics , seri Knicks vs. 76ers kini menjadi pendorong utama permintaan di pasar sekunder. Jika Anda mencari nilai terbaik, Game 3 di Philadelphia atau Game 3 di Cleveland saat ini menawarkan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan pertandingan pembuka di New York atau Detroit.









Tim yang Patut Diperhatikan

Detroit Pistons: Setelah berhasil melewati pertarungan tujuh pertandingan melawan Magic, Pistons yang menjadi unggulan teratas harus segera beralih fokus untuk menghadapi tim Cavaliers yang sedang dalam performa terbaiknya dan juga berhasil mengalahkan lawannya di babak pertama dalam pertandingan ketujuh.

Cleveland Cavaliers: Penampilan luar biasa Jarrett Allen dengan 22 poin dan 19 rebound di Game 7 membuat Cavs kembali merasa seperti ancaman "Twin Towers" saat mereka bertandang ke Detroit.

New York Knicks: Setelah menang telak 51 poin untuk mengalahkan Hawks, Knicks menjadi favorit malam ini, tetapi mereka harus menghadapi tim 76ers yang sudah teruji dalam pertempuran dan telah membuktikan bahwa mereka mampu memenangkan Game 7 di kandang lawan.









Kapan tiket mulai dijual?

Untuk tim yang lolos di babak akhir (Pistons dan Cavaliers), tiket utama untuk pertandingan kandang mereka mulai dijual hari ini, 4 Mei. Bersiaplah menghadapi lalu lintas yang padat dan "ruang tunggu virtual" di Ticketmaster. Untuk semua seri lainnya, tiket jual kembali yang terverifikasi tersedia secara luas di platform seperti StubHub dan SeatGeek, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan hasil pertandingan malam ini.