Kami menyaksikan salah satu penyelesaian paling mendebarkan dalam sejarah perebutan gelar Scottish Premiership pada awal tahun ini dan yang makin menambah ketegangan, ini bahkan bukan perlombaan 'Old Firm' dua kuda yang biasa. Ikuti aksi musim ini dengan memesan tiket pertandingan hari ini.

Pada hari yang menegangkan di bulan Mei, Celtic mencetak dua gol telat melawan Hearts di Celtic Park untuk menggagalkan klub asal Edinburgh itu meraih gelar liga pertama sejak 1960. Yang makin menambah penderitaan Hearts, mereka sempat berada di puncak klasemen selama hampir delapan bulan.

Kini Bhoys, di bawah arahan Martin O'Neill, membidik gelar liga keenam secara beruntun atau luar biasanya, gelar ke-15 mereka dalam 16 musim terakhir. Tentu saja, sepakbola Skotlandia bukan hanya soal Celtic dan ada banyak kesempatan untuk menyaksikan salah satu dari 12 tim Premiership turun ke lapangan.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda bisa mengamankan kursi di pertandingan Scottish Premiership, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Laga-laga unggulan Scottish Premiership yang akan datang

Tanggal & waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sab, 29 Agu (15.00) Celtic vs Falkirk Celtic Park (Glasgow) Tiket Min, 30 Agu (15.00) Dundee vs Hibernian Dens Park (Dundee) Tiket Min, 30 Agu (15.00) St. Mirren vs Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Tiket Rab, 2 Sep (19.45) Celtic vs Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Tiket Rab, 2 Sep (19.45) Dundee vs St. Johnstone Dens Park (Dundee) Tiket Rab, 2 Sep (19.45) Motherwell vs Dundee United Fir Park (Motherwell) Tiket Sab, 5 Sep (15.00) Rangers vs Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Tiket Sab, 19 Sep (15.00) St. Mirren vs Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Tiket Sab, 19 Sep (15.00) Dundee vs Motherwell Dens Park (Dundee) Tiket Min, 20 Sep (12.00) Celtic vs Rangers Celtic Park (Glasgow) Tiket

Cara membeli tiket Scottish Premiership

Tiket pertandingan resmi Scottish Premiership dapat dibeli langsung dari platform penjualan tiket atau loket milik masing-masing klub tuan rumah. Liga ini tidak menggunakan portal tiket terpusat. Sebaliknya, masing-masing dari 12 klub anggotanya mengontrol dan mengelola penjualan mereka sendiri.

Tiket pertandingan umumnya mulai dijual dua hingga empat minggu sebelum tanggal laga yang dijadwalkan. Karena pemegang tiket musiman menguasai sebagian besar kursi stadion, sisa tiket kemudian dirilis dalam tingkatan prioritas yang jelas dan bertahap:

Pemegang tiket musiman / anggota klub lebih dulu: Hingga 3-4 minggu sebelum pertandingan, platform biasanya membuka jendela pembelian atau pemesanan eksklusif bagi pemegang tiket musiman, untuk membeli kursi tambahan, dan anggota resmi klub.

Penjualan umum: Jika masih ada tiket tersisa, tiket tersebut akan dirilis untuk publik umum sekitar satu hingga dua minggu sebelum kick-off.

Selain itu, fans bisa membeli tiket pertandingan Scottish Premiership di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Scottish Premiership?

Tiket pertandingan resmi kategori dewasa dengan akses masuk umum di Scottish Premiership biasanya berharga antara £20-£50, meski laga-laga besar bisa membuat harga tiket standar menjadi dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat.

Sebagian besar klub membagi laga kandang mereka ke dalam dua atau tiga kategori berdasarkan permintaan, yang menentukan harga dasar tiket:

Kategori A (pertandingan premium): Ini adalah laga dengan permintaan tinggi melawan Celtic atau Rangers, serta rivalitas lokal seperti Edinburgh Derby antara Hearts dan Hibernian.

Kategori B/C (pertandingan standar): Laga liga rutin melawan klub-klub lain di kasta tertinggi.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Rekor dan statistik Scottish Premiership

Rivalitas antara Celtic dan Rangers, yang dikenal sebagai Old Firm, merepresentasikan periode dominasi domestik berkelanjutan terpanjang dalam sepakbola dunia. Celtic memuncaki daftar dengan 56 gelar liga, sementara Rangers tepat di belakangnya dengan 55.

Gelar liga beruntun: Celtic dan Rangers sama-sama memegang rekor dengan memenangi sembilan gelar liga berturut-turut. Celtic mencapainya dua kali, pada 1965–1974 dan 2011–2020, sementara Rangers melakukannya pada 1988–1997.

Penantian 41 tahun: Hearts nyaris melakukannya pada kampanye 2025/26, tetapi tidak ada klub di luar Old Firm yang memenangi gelar liga sejak 1985, ketika Alex Ferguson membawa Aberdeen menjadi juara.

Poin terbanyak dalam satu musim: Celtic memegang patokan tertinggi dengan mengoleksi 103 poin pada kampanye 2001–02 di bawah Martin O'Neill.

Poin paling sedikit dalam satu musim: Gretna FC, yang kini sudah bubar, memegang rekor terendah dengan hanya mengumpulkan 13 poin pada musim 2007–08.

Stadion dan venue Scottish Premiership

Klub Stadion & lokasi Kapasitas Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



