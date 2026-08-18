Cara membeli tiket San Diego FC: tiket SDFC, harga, jadwal 2026, dan lainnya

San Diego FC tak membuang waktu untuk menjadi salah satu kisah terbesar di Major League Soccer. Tim ekspansi 2025 itu mengejutkan liga dengan finis di puncak Wilayah Barat pada musim debutnya, merebut tiket ke CONCACAF Champions Cup, dan kampanye kedua mereka di Snapdragon Stadium terus menjaga gaung tersebut tetap kuat.

Jadwal akhir musim reguler 2026 sangat padat. Duel rivalitas Beat LA melawan LA Galaxy akan digelar di Snapdragon Stadium pada Sabtu, 29 Agustus, lalu disusul Clash of California kontra San Jose pada 9 September, ditambah kunjungan dari pemegang Supporters' Shield Philadelphia Union dan Seattle Sounders yang sedang memburu playoff.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi penting tiket SDFC yang Anda butuhkan untuk fase penentuan ini, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket dan berapa harganya.

Apa saja pertandingan San Diego FC berikutnya?

Di bawah ini Anda bisa melihat sisa jadwal San Diego FC di musim reguler MLS 2026:

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Rab 19 Agu, 10.30 malam ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Tiket Sab 22 Agu, 7.30 malam PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 29 Agu, 7.30 malam PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 5 Sep, 7.30 malam ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Tiket Rab 9 Sep, 7.30 malam PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Min 13 Sep, 6 sore PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Min 20 Sep, 7 malam ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Tiket Sab 26 Sep, 7.30 malam CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Tiket Sab 10 Okt, 7.30 malam ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Tiket Rab 14 Okt, 7.30 malam PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Sab 17 Okt, 7.30 malam PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Tiket Sab 24 Okt, 7.30 malam PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Tiket Rab 28 Okt, 7.30 malam PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Tiket Min 1 Nov, TBD St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Tiket Sab 7 Nov, 4 sore PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Tiket

Cara membeli tiket San Diego FC

Cara termudah dan paling tepercaya untuk membeli tiket San Diego FC adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk setiap laga kandang dan tandang yang tersisa, harga diperbarui secara langsung, dan Anda bisa membandingkan kursi di seluruh area Snapdragon Stadium sebelum membeli.

Dari tiket pertandingan tunggal untuk laga tengah pekan hingga kursi untuk pertandingan rivalitas terbesar, StubHub mencakup semua rentang harga. Permintaan secara konsisten tinggi di San Diego, dengan klub ini mencatatkan salah satu jumlah penonton terbaik di MLS sejak hari pertama, jadi untuk laga besar seperti derby LA Galaxy, membeli sedini mungkin memberi Anda pilihan sektor paling luas dan harga terbaik sebelum ketersediaan makin terbatas.

Berapa harga tiket San Diego FC?

Tiket San Diego FC di StubHub dijual mulai sekitar 35 USD untuk laga standar musim reguler, dengan harga yang berfluktuasi tergantung lawan, hari pertandingan, dan lokasi tempat duduk Anda di stadion.

Malam rivalitas menjadi pengecualian. Bentrokan Beat LA melawan Galaxy dan kunjungan nama-nama terbesar liga dibanderol lebih mahal, dan dengan SDFC menjadi salah satu klub dengan dukungan terbaik di MLS, kursi termurah untuk laga-laga tersebut akan habis lebih dulu. Harga di StubHub diperbarui secara langsung mengikuti permintaan, yang membuat pembelian lebih awal menjadi langkah paling cerdas, terutama ketika persaingan menuju playoff memanas dan setiap laga kandang yang tersisa sangat berarti.

Apa yang bisa diharapkan dari San Diego FC pada 2026?

Hanya sedikit tim ekspansi yang pernah memperkenalkan diri seperti San Diego FC. Klub ini memuncaki Wilayah Barat pada musim pertamanya di 2025, lolos ke CONCACAF Champions Cup, dan menjadikan Snapdragon Stadium sebagai salah satu venue paling berisik dan paling ramai di liga, dengan rata-rata penonton yang termasuk di jajaran teratas grafik kehadiran penonton MLS.

Musim kedua menghadirkan tantangan yang dihadapi setiap klub kejutan: membuktikan bahwa itu bukan kebetulan. Menjalani musim keduanya di Snapdragon Stadium, SDFC memburu satu tempat lagi di playoff di Wilayah Barat yang sangat kompetitif, dan jadwal penutup memberi penggemar yang terbaik: derby melawan Galaxy, Clash of California kontra San Jose, juara bertahan Supporters' Shield Philadelphia, dan laga kandang terakhir melawan Sporting Kansas City pada 7 November yang bisa menentukan posisi unggulan.

Sosok kunci tetap Anders Dreyer. Playmaker Denmark itu membukukan salah satu musim debut terbaik dalam sejarah MLS pada 2025, memimpin klub dalam jumlah gol dan assist, dan ia terus menjadi pemain yang membuat San Diego berjalan, didukung skuad yang memadukan sosok berpengalaman seperti Hirving Lozano dan Anibal Godoy dengan inti pemain muda yang menarik.

Sejarah Snapdragon Stadium

Snapdragon Stadium, yang dibuka pada 2022, adalah stadion serbaguna di San Diego, California, dengan kapasitas lebih dari 34.000. Stadion ini terletak di area kampus San Diego State University dan, selain menjadi kandang San Diego FC, juga menjadi tuan rumah bagi tim football NCAA San Diego State Aztecs dan San Diego Wave FC dari National Women's Soccer League. Stadion ini dibangun berdampingan dengan San Diego Stadium yang telah dihancurkan, yang menjadi kandang tim football kampus tersebut sejak 1967.

Snapdragon Stadium juga telah menjadi lokasi banyak laga persahabatan klub dan pertandingan sepak bola internasional. Laga-laga yang menonjol termasuk Amerika Serikat vs Panama pada semifinal CONCACAF Gold Cup pada Juli 2023, Manchester United vs Wrexham pada Juli 2023, Amerika Serikat vs Brasil pada Final CONCACAF W Gold Cup pada Maret 2024, dan Amerika Serikat vs Jepang pada SheBelieves Cup pada Februari 2025.