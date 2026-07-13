Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-WC-2026-TROPHY-TOURAFP
Book World Cup Resale Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket resale Piala Dunia 2026: FIFA Official Resale, resale Meksiko, informasi, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket penjualan kembali Piala Dunia 2026

Demam Piala Dunia 2026 kian memanas dengan turnamen di Amerika Utara yang telah dimulai pada 11 Juni.

Tiket mungkin sudah ludes terjual, terutama karena semua tim dan pertandingan kini sudah dipastikan, tetapi jangan khawatir jika Anda masih belum mendapatkannya.

Biarkan GOAL memberikan rangkuman terbaru soal tiket Piala Dunia 2026, termasuk informasi tentang pembelian tiket resmi penjualan kembali dan lainnya.

Menjelajahi platform penjualan kembali resmi membutuhkan kesabaran dan timing yang tepat untuk mengamankan tiket last-minute untuk pertandingan turnamen dengan permintaan tinggi. Pendukung dari jarak jauh juga dapat mengoptimalkan rencana hari pertandingan mereka dengan mengunci bonus taruhan pelanggan baru lebih dulu. Manfaatkan kode promo 1xbet terverifikasi kami untuk menikmati kredit promosi eksklusif di akun Anda.

Tiket Piala Dunia FIFA 2026Pesan sekarang

Daftar pertandingan Piala Dunia 2026: Cara mendapatkan tiket resale

Tanggal & waktu kick-offDetail pertandinganLokasiTiket
7 Juli, KO 12pm EDTBabak 16 besar: Argentina vs MesirAtlanta Stadium, Amerika SerikatBeli Tiket
7 Juli, KO 4pm PDTBabak 16 besar: Swiss vs KolombiaVancouver Stadium, KanadaBeli Tiket
9 Juli, KO 6pm EDTPerempat final 1: Prancis vs MarokoGillette Stadium (Boston), Amerika SerikatBeli Tiket
10 Juli, KO 6pm PDTPerempat final 2: Spanyol vs BelgiaSoFi Stadium (Los Angeles), Amerika SerikatBeli Tiket
11 Juli, KO 4pm EDTPerempat final 3: Norwegia vs InggrisHard Rock Stadium (Miami), Amerika SerikatBeli Tiket
11 Juli, KO 6pm CDTPerempat final 4: Argentina/Mesir vs Swiss/Kolombia Arrowhead Stadium (Kansas City), Amerika SerikatBeli Tiket
14 Juli, KO 7pm CDTSemifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/BelgiaDallas Stadium, Amerika SerikatBeli Tiket
15 Juli, KO 8pm EDTSemifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Mesir/Swiss/KolombiaAtlanta Stadium, Amerika SerikatBeli Tiket
18 Juli, KO 3pm EDTPerebutan tempat ketiga: Kalah Semifinal 1 vs Kalah Semifinal 2Miami Stadium, Amerika SerikatBeli Tiket
19 Juli, KO 3pm EDTFinal Piala Dunia: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2 New York New Jersey Stadium, Amerika SerikatBeli Tiket

Berapa harga tiket resale Piala Dunia 2026?

Tiket pertandingan resmi untuk laga-laga Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

  • Kategori 1: Yang paling mahal, berada di tier tempat duduk bawah.
  • Kategori 2: Mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1.
  • Kategori 3: Terutama berada di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2.
  • Kategori 4: Yang paling terjangkau, berada di tier atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi sepanjang berbagai rilis/fase penjualan tiket dan perlu diketahui bahwa marketplace sekunder biasanya tidak mengikuti harga resmi ini. Berikut kisaran harga yang akan Anda lihat di platform sekunder:

TahapKisaran harga tiket (nilai nominal)Harga rata-rata marketplace sekunderTiket
Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah)$60 - $620$150 - $950Tiket
Fase grup (pertandingan Amerika Serikat, Kanada & Meksiko) $75 - $2,735$800 - $3,800Tiket
Babak 32 besar$105 - $750$350 - $1,400Tiket
Babak 16 besar$170 - $980 $550 - $2,000Tiket
Perempat final $275 - $1,775$1,000 - $3,500Tiket
Semifinal $420 - $3,295$1,800 - $6,200Tiket
Final$2,030 - $10,875$4,185 - $9,805+Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara teratur karena harga dinamis dan permintaan penjualan kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah mendekati turnamen.

Bagaimana cara mendapatkan tiket resale Piala Dunia 2026?

Suporter telah bisa membeli tiket pertandingan resmi Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025. 

Fase resmi terakhir penjualan tiket Piala Dunia, yaitu Last-Minute Sales Phase, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen. 

Jika Anda mencari opsi resale, berikut yang perlu Anda ketahui:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Kanal resmi untuk memesan tiket resale adalah FIFA Resale/Exchange Marketplace, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Platform tersebut, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap dibuka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

FIFA Resale Marketplace tersedia untuk penduduk Kanada, Amerika, dan internasional.

Marketplace sekunder

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub, juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026. 

Meski pasar sekunder tersedia, Anda tetap perlu berhati-hati saat membeli tiket melalui jalur ini dan harga bisa meningkat sangat tajam.

Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa setiap penjual pihak ketiga menggunakan fitur resmi FIFA Ticket Transfer saat memindahkan tiket langsung ke akun FIFA Anda.

Satu poin penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaan bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Fan yang berharap mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform, bergerak cepat ketika tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) adalah platform resmi bagi penduduk Meksiko untuk menjual kembali, membeli, atau menukar tiket Piala Dunia 2026 dengan aman.

Meksiko memiliki perlindungan hukum khusus untuk penjualan kembali, sehingga menghasilkan sistem yang sedikit berbeda.

Tidak seperti FIFA Resale Marketplace utama, tiket di marketplace Meksiko ini benar-benar hanya dijual sesuai harga nominal, sehingga penjual tidak bisa mencantumkannya untuk mencari keuntungan.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 tim dan digelar bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, yaitu dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat. Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver) 48,821 
 BMO Field (Toronto) 72,766 
MeksikoEstadio Azteca (Mexico City) 48,821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44,330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50,113 
Amerika SerikatMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67,382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63,815 
 AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 70,122 
 NRG Stadium (Houston)68,311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67,513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) 69,650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64,091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey) 78,576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65,827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, San Francisco Bay Area) 69,391 
 Lumen Field (Seattle)65,123

Tiket Piala Dunia FIFA 2026Pesan sekarang

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google