Demam Piala Dunia 2026 kian memanas dengan turnamen di Amerika Utara yang telah dimulai pada 11 Juni.

Tiket mungkin sudah ludes terjual, terutama karena semua tim dan pertandingan kini sudah dipastikan, tetapi jangan khawatir jika Anda masih belum mendapatkannya.

Biarkan GOAL memberikan rangkuman terbaru soal tiket Piala Dunia 2026, termasuk informasi tentang pembelian tiket resmi penjualan kembali dan lainnya.

Menjelajahi platform penjualan kembali resmi membutuhkan kesabaran dan timing yang tepat untuk mengamankan tiket last-minute untuk pertandingan turnamen dengan permintaan tinggi. Pendukung dari jarak jauh juga dapat mengoptimalkan rencana hari pertandingan mereka dengan mengunci bonus taruhan pelanggan baru lebih dulu. Manfaatkan kode promo 1xbet terverifikasi kami untuk menikmati kredit promosi eksklusif di akun Anda.

Daftar pertandingan Piala Dunia 2026: Cara mendapatkan tiket resale

Tanggal & waktu kick-off Detail pertandingan Lokasi Tiket 7 Juli, KO 12pm EDT Babak 16 besar: Argentina vs Mesir Atlanta Stadium, Amerika Serikat Beli Tiket 7 Juli, KO 4pm PDT Babak 16 besar: Swiss vs Kolombia Vancouver Stadium, Kanada Beli Tiket 9 Juli, KO 6pm EDT Perempat final 1: Prancis vs Maroko Gillette Stadium (Boston), Amerika Serikat Beli Tiket 10 Juli, KO 6pm PDT Perempat final 2: Spanyol vs Belgia SoFi Stadium (Los Angeles), Amerika Serikat Beli Tiket 11 Juli, KO 4pm EDT Perempat final 3: Norwegia vs Inggris Hard Rock Stadium (Miami), Amerika Serikat Beli Tiket 11 Juli, KO 6pm CDT Perempat final 4: Argentina/Mesir vs Swiss/Kolombia Arrowhead Stadium (Kansas City), Amerika Serikat Beli Tiket 14 Juli, KO 7pm CDT Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia Dallas Stadium, Amerika Serikat Beli Tiket 15 Juli, KO 8pm EDT Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Mesir/Swiss/Kolombia Atlanta Stadium, Amerika Serikat Beli Tiket 18 Juli, KO 3pm EDT Perebutan tempat ketiga: Kalah Semifinal 1 vs Kalah Semifinal 2 Miami Stadium, Amerika Serikat Beli Tiket 19 Juli, KO 3pm EDT Final Piala Dunia: Pemenang Semifinal 1 vs Pemenang Semifinal 2 New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat Beli Tiket

Berapa harga tiket resale Piala Dunia 2026?

Tiket pertandingan resmi untuk laga-laga Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, berada di tier tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, berada di tier tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tier atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama berada di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama berada di tier atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, berada di tier atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi sepanjang berbagai rilis/fase penjualan tiket dan perlu diketahui bahwa marketplace sekunder biasanya tidak mengikuti harga resmi ini. Berikut kisaran harga yang akan Anda lihat di platform sekunder:

Tahap Kisaran harga tiket (nilai nominal) Harga rata-rata marketplace sekunder Tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 $150 - $950 Tiket Fase grup (pertandingan Amerika Serikat, Kanada & Meksiko) $75 - $2,735 $800 - $3,800 Tiket Babak 32 besar $105 - $750 $350 - $1,400 Tiket Babak 16 besar $170 - $980 $550 - $2,000 Tiket Perempat final $275 - $1,775 $1,000 - $3,500 Tiket Semifinal $420 - $3,295 $1,800 - $6,200 Tiket Final $2,030 - $10,875 $4,185 - $9,805+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara teratur karena harga dinamis dan permintaan penjualan kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat artikel ini ditulis dan dapat berubah mendekati turnamen.

Bagaimana cara mendapatkan tiket resale Piala Dunia 2026?

Suporter telah bisa membeli tiket pertandingan resmi Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase resmi terakhir penjualan tiket Piala Dunia, yaitu Last-Minute Sales Phase, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Jika Anda mencari opsi resale, berikut yang perlu Anda ketahui:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Kanal resmi untuk memesan tiket resale adalah FIFA Resale/Exchange Marketplace, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Platform tersebut, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap dibuka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

FIFA Resale Marketplace tersedia untuk penduduk Kanada, Amerika, dan internasional.

Marketplace sekunder

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub, juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026.

Meski pasar sekunder tersedia, Anda tetap perlu berhati-hati saat membeli tiket melalui jalur ini dan harga bisa meningkat sangat tajam.

Hal penting lainnya adalah memastikan bahwa setiap penjual pihak ketiga menggunakan fitur resmi FIFA Ticket Transfer saat memindahkan tiket langsung ke akun FIFA Anda.

Satu poin penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaan bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Fan yang berharap mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform, bergerak cepat ketika tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) adalah platform resmi bagi penduduk Meksiko untuk menjual kembali, membeli, atau menukar tiket Piala Dunia 2026 dengan aman.

Meksiko memiliki perlindungan hukum khusus untuk penjualan kembali, sehingga menghasilkan sistem yang sedikit berbeda.

Tidak seperti FIFA Resale Marketplace utama, tiket di marketplace Meksiko ini benar-benar hanya dijual sesuai harga nominal, sehingga penjual tidak bisa mencantumkannya untuk mencari keuntungan.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 tim dan digelar bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey

Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, yaitu dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat. Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: