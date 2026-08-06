Cara membeli tiket Real Madrid 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata La Liga, El Clasico, dan lainnya

Sedikit tim di sepakbola dunia yang bisa menandingi perburuan trofi tanpa henti yang menjadi ciri Real Madrid. Juara langganan di kompetisi domestik La Liga dan penguasa Eropa, Real Madrid terus menarik jutaan penggemar di seluruh dunia.

Dari mendapatkan rilis utama yang sulit ditemukan hingga menavigasi pasar sekunder, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang membeli tiket Real Madrid untuk musim 2026/27.

Pertandingan Real Madrid 2026/27 mendatang

Tanggal & waktu kick-off Pertandingan Kompetisi Tiket Sab 22 Agu, 20:30 RCD Espanyol vs Real Madrid La Liga Tiket Rab 26 Agu, 20:00 Real Madrid vs Real Sociedad La Liga Tiket Min 30 Agu, 16:00 Real Madrid vs Málaga CF La Liga Tiket Jum 4 Sep, 20:00 Real Betis vs Real Madrid La Liga Tiket Min 13 Sep, 20:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano La Liga Tiket Rab 16 Sep, 20:00 Elche CF vs Real Madrid La Liga Tiket Min 20 Sep, 20:00 Atlético Madrid vs Real Madrid La Liga Tiket Min 11 Okt, 20:00 Real Madrid vs Villarreal CF La Liga Tiket Min 18 Okt, 20:00 Real Madrid vs Sevilla FC La Liga Tiket Min 25 Okt, 19:00 El Clasico: FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Tiket Min 1 Nov, 19:00 Racing Santander vs Real Madrid La Liga Tiket Min 8 Nov, 19:00 Valencia CF vs Real Madrid La Liga Tiket Min 22 Nov, 19:00 Real Madrid vs Celta Vigo La Liga Tiket Min 29 Nov, 19:00 Real Madrid vs Deportivo Alavés La Liga Tiket Min 6 Des, 19:00 Athletic Club vs Real Madrid La Liga Tiket Min 13 Des, 19:00 Real Madrid vs CA Osasuna La Liga Tiket Min 20 Des, 19:00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid La Liga Tiket Min 3 Jan, 19:00 Real Madrid vs Getafe CF La Liga Tiket Min 10 Jan, 19:00 Real Madrid vs Levante UD La Liga Tiket Min 17 Jan, 19:00 Málaga CF vs Real Madrid La Liga Tiket Min 24 Jan, 19:00 Real Madrid vs Real Betis La Liga Tiket Min 31 Jan, 19:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid La Liga Tiket Min 7 Feb, 19:00 Real Sociedad vs Real Madrid La Liga Tiket Min 14 Feb, 19:00 Real Madrid vs Athletic Club La Liga Tiket Min 21 Feb, 19:00 Sevilla FC vs Real Madrid La Liga Tiket Min 28 Feb, 19:00 Real Madrid vs Valencia CF La Liga Tiket Min 7 Mar, 19:00 Villarreal CF vs Real Madrid La Liga Tiket Min 14 Mar, 19:00 Real Madrid vs RCD Espanyol La Liga Tiket Min 21 Mar, 19:00 Celta Vigo vs Real Madrid La Liga Tiket Min 4 Apr, 20:00 Real Madrid vs Atlético Madrid La Liga Tiket Min 11 Apr, 20:00 CA Osasuna vs Real Madrid La Liga Tiket Min 18 Apr, 20:00 Getafe CF vs Real Madrid La Liga Tiket Rab 21 Apr, 20:00 Real Madrid vs Elche CF La Liga Tiket Min 2 Mei, 20:00 Levante UD vs Real Madrid La Liga Tiket Min 9 Mei, 20:00 El Clasico: Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Tiket Min 16 Mei, 20:00 Real Madrid vs Racing Santander La Liga Tiket Min 23 Mei, 20:00 Deportivo Alavés vs Real Madrid La Liga Tiket Min 30 Mei, 20:00 Real Madrid vs Deportivo La Coruña La Liga Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid?

Untuk membeli tiket, metode paling andal adalah mengunjungi portal tiket resmi Real Madrid. Ada baiknya memeriksa situs tersebut secara rutin untuk mendapatkan informasi penjualan tiket, tanggal rilis tiket, dan ketersediaannya.

Tiket sering dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Menjadi anggota klub juga memberi Anda prioritas saat ingin mengamankan kursi untuk pertandingan di Bernabeu.

Untuk beberapa pertandingan yang kurang populer, mungkin masih ada sisa tiket setelah para Socios (anggota klub pemegang saham) dan anggota Madridista Premium mendapat kesempatan untuk membeli kursi mereka.

Sebagai salah satu klub terbesar di Spanyol dan Eropa, permintaan untuk pertandingan Real Madrid tentu saja sangat besar, dengan tiket yang sering habis terjual melalui saluran resmi jauh sebelum hari pertandingan.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Socios (anggota klub): Pemilik penuh klub mendapat kesempatan pertama dalam semua penjualan tiket, biasanya sekitar 10–12 hari sebelum hari pertandingan.

Pemilik penuh klub mendapat kesempatan pertama dalam semua penjualan tiket, biasanya sekitar 10–12 hari sebelum hari pertandingan. Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu resmi mendapat jendela akses prioritas kedua, biasanya 7–8 hari sebelum kick-off. Mendaftar Madridista Premium sangat disarankan jika Anda ingin memiliki peluang nyata mendapatkan tiket reguler dengan harga normal.

Pemegang kartu resmi mendapat jendela akses prioritas kedua, biasanya 7–8 hari sebelum kick-off. Mendaftar Madridista Premium sangat disarankan jika Anda ingin memiliki peluang nyata mendapatkan tiket reguler dengan harga normal. Penjualan umum: Setiap kursi standar yang tersisa akan tersedia 3 hingga 5 hari sebelum pertandingan. Untuk laga La Liga level menengah atau dengan permintaan rendah, tiket dalam jumlah kecil sering dirilis secara bertahap ketika Socios mengembalikan tiket musiman mereka kepada klub melalui program Cede tu Asiento.

Setiap kursi standar yang tersisa akan tersedia 3 hingga 5 hari sebelum pertandingan. Untuk laga La Liga level menengah atau dengan permintaan rendah, tiket dalam jumlah kecil sering dirilis secara bertahap ketika Socios mengembalikan tiket musiman mereka kepada klub melalui program Cede tu Asiento. Pasar sekunder: Untuk pertandingan besar seperti El Clásico, El Derbi Madrileño, atau fase gugur Liga Champions, penjualan untuk publik umum biasanya habis hampir seketika. Platform penjualan kembali sekunder yang sah menawarkan akses transfer digital terjamin bagi penggemar yang merencanakan perjalanan jauh-jauh hari atau mencari ketersediaan di menit-menit akhir.

Berapa harga tiket Real Madrid?

Seperti kebanyakan tim di La Liga, Real Madrid menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

Harga kategori nilai nominal: Tiket langsung dari klub untuk pertandingan standar La Liga umumnya berkisar antara €75 dan €210, tergantung kategori (Fondo, Tribuna, atau Lateral) dan ketinggian tribun.

Tiket langsung dari klub untuk pertandingan standar La Liga umumnya berkisar antara €75 dan €210, tergantung kategori (Fondo, Tribuna, atau Lateral) dan ketinggian tribun. Pertandingan besar & harga dinamis: Untuk duel besar melawan Barcelona, Atlético Madrid, atau rival elite Eropa, Real Madrid menerapkan harga dinamis. Harga nominal untuk kursi Kategori 1 secara rutin berada di kisaran €350 hingga €500+.

Untuk duel besar melawan Barcelona, Atlético Madrid, atau rival elite Eropa, Real Madrid menerapkan harga dinamis. Harga nominal untuk kursi Kategori 1 secara rutin berada di kisaran €350 hingga €500+. Masuk pasar sekunder: Di situs agregator dan penjualan kembali tepercaya, kursi entry-level untuk pertandingan liga standar mulai dari sekitar €100 hingga €130, sementara tiket El Clásico secara rutin mulai lebih dekat ke €450–€600+.

Tentu saja ada laga besar melawan lawan-lawan ternama, seperti ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcelona) dan ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality & paket Real Madrid?

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality Real Madrid, ada baiknya melihat situs resmi klub.

Semua tiket VIP Real Madrid akan mencakup kursi di tribun samping timur (Este) atau barat (Oeste), dengan pemandangan pertandingan terbaik. Perspektif kelas satu ini akan dipadukan dengan sajian bersantap istimewa di restoran yang hanya berjarak beberapa langkah dari stadion. Berikut beberapa opsi yang tersedia:

Silver / Matchday Premium: lounge di luar stadion (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet koktail dan minuman 2–2,5 jam sebelum kick-off, mulai dari €300 per pertandingan

lounge di luar stadion (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet koktail dan minuman 2–2,5 jam sebelum kick-off, Gold Hospitality: lounge di dalam stadion dekat kursi Anda, buffet koktail & minuman 90 menit sebelum kick-off hingga 30 menit setelah pertandingan, mulai dari €990 per pertandingan

lounge di dalam stadion dekat kursi Anda, buffet koktail & minuman 90 menit sebelum kick-off hingga 30 menit setelah pertandingan, Seat Unique Premium (Liga Champions): kursi Tribune di sisi panjang lapangan, hospitality penuh, minuman & katering, mulai dari €775 per pertandingan

Sejarah Bernabeu

Santiago Bernabeu adalah stadion beratap buka-tutup di Madrid. Dengan kapasitas tempat duduk hampir 80.000, stadion ini merupakan stadion sepakbola terbesar kedua di Spanyol, dan telah menjadi kandang Real Madrid sejak selesai dibangun pada 1947.

Bernabeu adalah salah satu venue sepakbola paling terkenal di dunia dan telah menjadi tuan rumah final European Cup/UEFA Champions League dalam empat kesempatan (1957, 1969, 1980 & 2010), serta Final Piala Dunia FIFA 1982, ketika Italia mengalahkan Jerman Barat 3-1.

Di luar sepakbola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah banyak legenda musik internasional dan lokal selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, dan yang terbaru, Taylor Swift dalam Eras Tour yang memecahkan rekor.