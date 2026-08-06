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Nacho Fernandez of Real Madrid lifts the UEFA Champions League TrophyGetty Images
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Cara membeli tiket Real Madrid 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga rata-rata La Liga, El Clasico, dan lainnya

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LaLiga

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan raksasa Spanyol itu beraksi langsung musim ini

Sedikit tim di sepakbola dunia yang bisa menandingi perburuan trofi tanpa henti yang menjadi ciri Real Madrid. Juara langganan di kompetisi domestik La Liga dan penguasa Eropa, Real Madrid terus menarik jutaan penggemar di seluruh dunia.

Dari mendapatkan rilis utama yang sulit ditemukan hingga menavigasi pasar sekunder, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang membeli tiket Real Madrid untuk musim 2026/27.

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Pertandingan Real Madrid 2026/27 mendatang 

Tanggal & waktu kick-offPertandinganKompetisiTiket
Sab 22 Agu, 20:30RCD Espanyol vs Real MadridLa LigaTiket
Rab 26 Agu, 20:00Real Madrid vs Real SociedadLa LigaTiket
Min 30 Agu, 16:00Real Madrid vs Málaga CFLa LigaTiket
Jum 4 Sep, 20:00Real Betis vs Real MadridLa LigaTiket
Min 13 Sep, 20:00Real Madrid vs Rayo VallecanoLa LigaTiket
Rab 16 Sep, 20:00Elche CF vs Real MadridLa LigaTiket
Min 20 Sep, 20:00Atlético Madrid vs Real MadridLa LigaTiket
Min 11 Okt, 20:00Real Madrid vs Villarreal CFLa LigaTiket
Min 18 Okt, 20:00Real Madrid vs Sevilla FCLa LigaTiket
Min 25 Okt, 19:00El Clasico: FC Barcelona vs Real MadridLa LigaTiket
Min 1 Nov, 19:00Racing Santander vs Real MadridLa LigaTiket
Min 8 Nov, 19:00Valencia CF vs Real MadridLa LigaTiket
Min 22 Nov, 19:00Real Madrid vs Celta VigoLa LigaTiket
Min 29 Nov, 19:00Real Madrid vs Deportivo AlavésLa LigaTiket
Min 6 Des, 19:00Athletic Club vs Real MadridLa LigaTiket
Min 13 Des, 19:00Real Madrid vs CA OsasunaLa LigaTiket
Min 20 Des, 19:00Deportivo La Coruña vs Real MadridLa LigaTiket
Min 3 Jan, 19:00Real Madrid vs Getafe CFLa LigaTiket
Min 10 Jan, 19:00Real Madrid vs Levante UDLa LigaTiket
Min 17 Jan, 19:00Málaga CF vs Real MadridLa LigaTiket
Min 24 Jan, 19:00Real Madrid vs Real BetisLa LigaTiket
Min 31 Jan, 19:00Rayo Vallecano vs Real MadridLa LigaTiket
Min 7 Feb, 19:00Real Sociedad vs Real MadridLa LigaTiket
Min 14 Feb, 19:00Real Madrid vs Athletic ClubLa LigaTiket
Min 21 Feb, 19:00Sevilla FC vs Real MadridLa LigaTiket
Min 28 Feb, 19:00Real Madrid vs Valencia CFLa LigaTiket
Min 7 Mar, 19:00Villarreal CF vs Real MadridLa LigaTiket
Min 14 Mar, 19:00Real Madrid vs RCD EspanyolLa LigaTiket
Min 21 Mar, 19:00Celta Vigo vs Real MadridLa LigaTiket
Min 4 Apr, 20:00Real Madrid vs Atlético MadridLa LigaTiket
Min 11 Apr, 20:00CA Osasuna vs Real MadridLa LigaTiket
Min 18 Apr, 20:00Getafe CF vs Real MadridLa LigaTiket
Rab 21 Apr, 20:00Real Madrid vs Elche CFLa LigaTiket
Min 2 Mei, 20:00Levante UD vs Real MadridLa LigaTiket
Min 9 Mei, 20:00El Clasico: Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaTiket
Min 16 Mei, 20:00Real Madrid vs Racing SantanderLa LigaTiket
Min 23 Mei, 20:00Deportivo Alavés vs Real MadridLa LigaTiket
Min 30 Mei, 20:00Real Madrid vs Deportivo La CoruñaLa LigaTiket

Bagaimana cara membeli tiket Real Madrid?

Untuk membeli tiket, metode paling andal adalah mengunjungi portal tiket resmi Real Madrid. Ada baiknya memeriksa situs tersebut secara rutin untuk mendapatkan informasi penjualan tiket, tanggal rilis tiket, dan ketersediaannya. 

Tiket sering dirilis secara online beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Menjadi anggota klub juga memberi Anda prioritas saat ingin mengamankan kursi untuk pertandingan di Bernabeu.

Untuk beberapa pertandingan yang kurang populer, mungkin masih ada sisa tiket setelah para Socios (anggota klub pemegang saham) dan anggota Madridista Premium mendapat kesempatan untuk membeli kursi mereka.

Sebagai salah satu klub terbesar di Spanyol dan Eropa, permintaan untuk pertandingan Real Madrid tentu saja sangat besar, dengan tiket yang sering habis terjual melalui saluran resmi jauh sebelum hari pertandingan. 

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Socios (anggota klub): Pemilik penuh klub mendapat kesempatan pertama dalam semua penjualan tiket, biasanya sekitar 10–12 hari sebelum hari pertandingan.
  • Anggota Madridista Premium: Pemegang kartu resmi mendapat jendela akses prioritas kedua, biasanya 7–8 hari sebelum kick-off. Mendaftar Madridista Premium sangat disarankan jika Anda ingin memiliki peluang nyata mendapatkan tiket reguler dengan harga normal.
  • Penjualan umum: Setiap kursi standar yang tersisa akan tersedia 3 hingga 5 hari sebelum pertandingan. Untuk laga La Liga level menengah atau dengan permintaan rendah, tiket dalam jumlah kecil sering dirilis secara bertahap ketika Socios mengembalikan tiket musiman mereka kepada klub melalui program Cede tu Asiento.
  • Pasar sekunder: Untuk pertandingan besar seperti El Clásico, El Derbi Madrileño, atau fase gugur Liga Champions, penjualan untuk publik umum biasanya habis hampir seketika. Platform penjualan kembali sekunder yang sah menawarkan akses transfer digital terjamin bagi penggemar yang merencanakan perjalanan jauh-jauh hari atau mencari ketersediaan di menit-menit akhir.

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Berapa harga tiket Real Madrid?

Seperti kebanyakan tim di La Liga, Real Madrid menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

  • Harga kategori nilai nominal: Tiket langsung dari klub untuk pertandingan standar La Liga umumnya berkisar antara €75 dan €210, tergantung kategori (Fondo, Tribuna, atau Lateral) dan ketinggian tribun.
  • Pertandingan besar & harga dinamis: Untuk duel besar melawan Barcelona, Atlético Madrid, atau rival elite Eropa, Real Madrid menerapkan harga dinamis. Harga nominal untuk kursi Kategori 1 secara rutin berada di kisaran €350 hingga €500+.
  • Masuk pasar sekunder: Di situs agregator dan penjualan kembali tepercaya, kursi entry-level untuk pertandingan liga standar mulai dari sekitar €100 hingga €130, sementara tiket El Clásico secara rutin mulai lebih dekat ke €450–€600+.

Tentu saja ada laga besar melawan lawan-lawan ternama, seperti ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcelona) dan ‘El Derbi Madrileno’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), yang masuk kategori tertinggi, dengan harga yang ikut meningkat.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality & paket Real Madrid?

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality Real Madrid, ada baiknya melihat situs resmi klub.

Semua tiket VIP Real Madrid akan mencakup kursi di tribun samping timur (Este) atau barat (Oeste), dengan pemandangan pertandingan terbaik. Perspektif kelas satu ini akan dipadukan dengan sajian bersantap istimewa di restoran yang hanya berjarak beberapa langkah dari stadion. Berikut beberapa opsi yang tersedia:

  • Silver / Matchday Premium: lounge di luar stadion (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet koktail dan minuman 2–2,5 jam sebelum kick-off, mulai dari €300 per pertandingan
  • Gold Hospitality: lounge di dalam stadion dekat kursi Anda, buffet koktail & minuman 90 menit sebelum kick-off hingga 30 menit setelah pertandingan, mulai dari €990 per pertandingan
  • Seat Unique Premium (Liga Champions): kursi Tribune di sisi panjang lapangan, hospitality penuh, minuman & katering, mulai dari €775 per pertandingan

Sejarah Bernabeu

Santiago Bernabeu adalah stadion beratap buka-tutup di Madrid. Dengan kapasitas tempat duduk hampir 80.000, stadion ini merupakan stadion sepakbola terbesar kedua di Spanyol, dan telah menjadi kandang Real Madrid sejak selesai dibangun pada 1947. 

Bernabeu adalah salah satu venue sepakbola paling terkenal di dunia dan telah menjadi tuan rumah final European Cup/UEFA Champions League dalam empat kesempatan (1957, 1969, 1980 & 2010), serta Final Piala Dunia FIFA 1982, ketika Italia mengalahkan Jerman Barat 3-1.

Di luar sepakbola, Bernabeu juga telah menjadi tuan rumah banyak legenda musik internasional dan lokal selama bertahun-tahun, termasuk Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, dan yang terbaru, Taylor Swift dalam Eras Tour yang memecahkan rekor.

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