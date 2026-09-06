Cara membeli tiket Real Betis 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, kabar La Liga, dan banyak lagi

Finis di peringkat ke-5 Real Betis musim lalu menyamai pencapaian terbaik mereka di La Liga dalam lebih dari 20 tahun. Fakta bahwa pasukan Manuel Pellegrini juga mencapai babak 8 besar Copa del Rey dan Liga Europa turut memberi mereka harapan bahwa ada hal-hal lebih besar yang akan datang. Pesan tiket untuk pertandingan Real Betis yang akan datang hari ini.

Performa kandang menjadi faktor kunci di balik posisi tinggi Real Betis di liga musim lalu. Setelah kalah 5-3 dari Barcelona pada bulan Desember, Real Betis tetap tak terkalahkan di kandang sementara mereka, Estadio La Cartuja, hingga sisa kampanye La Liga 2025/26. Setelah sebelumnya sudah mengalahkan Real Madrid di hadapan para Béticos tercinta mereka pada September ini, performa kandang yang luar biasa itu tampaknya akan terus berlanjut.

Para suporter fanatik Betis juga akan terdorong oleh pembelian klub mereka pada musim panas. Nama-nama seperti Troy Parrott, Facundo Bernal, dan Fran García telah beradaptasi dengan cepat dan sudah memberi dampak positif. Dua pencetak gol terbanyak musim lalu, Cucho Hernández dan Abde Ezzalzouli, juga sama-sama ingin menjaga momentum mereka.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang bagaimana Anda dapat mengamankan kursi di pertandingan Real Betis, termasuk di mana membelinya, berapa biayanya, dan banyak lagi.

Pertandingan Real Betis yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Sen, 14 Sep (21.00) La Liga: Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Tiket Kam, 17 Sep (19.00) La Liga: Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 20 Sep (18.30) La Liga: Deportivo de A Coruña vs Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Tiket Min, 11 Okt (Akan diumumkan) La Liga: Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Rab, 14 Okt (21.00) Liga Champions: Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 18 Okt (Akan diumumkan) La Liga: Real Betis vs Barcelona Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Rab, 21 Okt (21.00) Liga Champions: Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket Min, 25 Okt (Akan diumumkan) La Liga: Celta de Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Tiket Min, 1 Nov (Akan diumumkan) La Liga: Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Seville) Tiket

Cara membeli tiket Real Betis

Anda bisa membeli tiket resmi pertandingan Real Betis secara online melalui portal tiket klub, atau secara langsung di Taquilla stadion (loket tiket). Tiket umumnya mulai dijual untuk publik umum 1-3 minggu sebelum hari pertandingan.

Platform utama dan paling aman untuk memesan tiket adalah toko tiket online Real Betis. Anda akan menerima e-ticket PDF melalui email untuk dicetak atau disimpan di ponsel Anda setelah dikonfirmasi. Jika ingin membelinya di loket tiket stadion di 'La Cartuja', tempat itu biasanya buka Senin sampai Jumat pukul 10.00-14.00 dan 17.00-20.00.

Selain itu, penggemar bisa membeli tiket pertandingan Real Betis di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui saluran alternatif, menawarkan opsi tepercaya bagi penggemar yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket Real Betis?

Tiket resmi untuk publik umum dalam pertandingan Real Betis biasanya berkisar antara €20-€90 untuk laga standar La Liga. Harga tersebut bisa naik menjadi €60-€160+ untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti El Gran Derbi vs Sevilla atau duel melawan Real Madrid dan Barcelona.

Tempat duduk di Estadio de La Cartuja secara umum dibagi ke dalam empat area utama:

Gol Norte (Tribun Utara) & Gol Sur (Tribun Selatan): Terletak tepat di belakang gawang. Ini adalah area paling terjangkau di stadion, menawarkan pengalaman suporter yang hidup dan sangat vokal. Tingkat atas (Segundo Anfiteatro) menjadi kursi paling murah di stadion. (Kisaran Harga: €20-€50)

Fondo (Tribun Timur): Membentang di sisi panjang lapangan yang berseberangan dengan terowongan pemain dan bangku cadangan utama. Area ini menawarkan sudut pandang samping yang bagus untuk menyaksikan jalannya pertandingan, tanpa harga premium. (Kisaran Harga: €45-€80)

Preferencia (Tribun Barat/Tribun Utama): Tribun utama di sisi panjang yang menampilkan bangku cadangan pemain, boks korporat, dan area media. (Kisaran Harga: €70-€160+)

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Estadio de La Cartuja

Estadio de La Cartuja di Seville, yang dibuka pada 1999, adalah stadion terbesar keempat di Spanyol dan pusat olahraga momen besar di tempat netral di Andalusia.

Berlokasi di Isla de La Cartuja yang bersejarah, venue elite berkapasitas 70.000 penonton ini telah berkembang dari impian Olimpiade yang kurang dimanfaatkan menjadi arena kelas dunia yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 2030.

Tidak seperti kebanyakan stadion ikonik Eropa, La Cartuja tidak dibangun untuk klub lokal tertentu. Sebaliknya, stadion ini dimiliki oleh komite yang dipimpin pemerintah Andalusia. Stadion ini menjadi tuan rumah final-final piala besar, pertandingan internasional, dan konser musik legendaris.

Meski La Cartuja belum pernah menjadi kandang permanen bagi klub olahraga lokal mana pun, stadion ini menjadi jaring pengaman yang krusial bagi Real Betis, yang saat ini menggunakan stadion tersebut sebagai kandang sementara sementara Estadio Benito Villamarin menjalani renovasi besar-besaran.

Momen olahraga berkesan di Estadio de La Cartuja:

Final Piala UEFA (2003) : Dikenal sebagai 'invasi damai', hampir 80.000 fan Skotlandia melakukan perjalanan ke Seville untuk menyaksikan Celtic menghadapi Porto asuhan José Mourinho. Klub Portugal itu memenangkan laga yang benar-benar mendebarkan, 3-2 pada extra time, menandai kejayaan besar Eropa pertama Mourinho.

Rekor dunia atletik dipecahkan : Tepat setelah dibuka pada 1999, stadion ini menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Dunia. Pelari cepat legendaris Amerika Serikat, Michael Johnson, memecahkan rekor dunia lari 400 meter di lintasan dengan catatan luar biasa 43,18 detik.

Kejayaan tenis : Dalam demonstrasi fleksibilitas yang brilian, para pekerja membangun lapangan tenis tanah liat sementara di atas rumput lapangan dan, didorong oleh gemuruh penonton tuan rumah, Spanyol secara dramatis memenangi dua final Piala Davis yang dramatis (2004 & 2011).

Hotel di tribun: Kompleks stadion ini benar-benar memiliki hotel bintang 4 bernama EXE Isla Cartuja. Sejumlah kamar hotel dirancang dengan jendela yang langsung menghadap ke lapangan, memungkinkan tamu menyaksikan acara dari tempat tidur mereka.

Rekor dan statistik Real Betis

Didirikan pada 1907, Real Betis terkenal dengan basis suporter kelas pekerja yang sangat loyal, budaya yang penuh gairah, dan salah satu rivalitas sekota paling intens dalam sepakbola Spanyol ('El Gran Derbi' vs Sevilla).

Prestasi klub dan sorotan trofi

La Liga (Divisi Pertama) : 1 gelar (1934–35)

Copa del Rey (Piala Spanyol) : 3 gelar (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Rekor pemain individu

Penampilan terbanyak: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Gol terbanyak: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Arti Betis

Nama 'Betis' berasal dari Baetis, yang merupakan nama Romawi kuno untuk Sungai Guadalquivir yang mengalir melalui Seville.

Arti Balompié

Tidak seperti hampir semua tim Spanyol lain yang menggunakan kata serapan dari bahasa Inggris fútbol, Betis menggunakan kata asli bahasa Spanyol Balompié, yang merupakan gabungan harfiah dari balón yang berarti bola, dan pie yang berarti kaki.

Koneksi Skotlandia

Garis vertikal hijau-putih yang ikonik dibawa ke Spanyol oleh salah satu pendiri klub, Manuel Ramos Asencio. Saat belajar di Skotlandia, ia menyaksikan Celtic bermain, menyukai corak lingkaran hijau-putih mereka, dan membeli kain yang sama persis. Ia mengubah pola lingkaran itu menjadi garis vertikal untuk menciptakan tampilan Betis.



