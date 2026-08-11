Cara membeli tiket Rangers 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga, & informasi tiket musiman

Anda harus kembali ke musim Scottish Premiership 2020/21 untuk terakhir kalinya Rangers FC berjaya sebagai juara liga.

Namun, dengan manajer Philippe Clement memimpin Rangers, sisi biru Glasgow berharap musim 2026/27 akan menjadi musim yang gemilang.

Namun, bagaimana cara mendapatkan tiket Rangers untuk musim ini saat mereka berusaha merebut kembali mahkota Scottish Premiership dari rival bebuyutan, Celtic?

Biarkan GOAL menunjukkan opsi yang Anda miliki untuk menyaksikan Rangers bermain secara langsung sepanjang kampanye 2026/27.

Pertandingan Rangers 2026/27 mendatang & tiket

Di bawah ini, Anda bisa menemukan pertandingan kandang Rangers yang akan datang untuk musim 2025/26:

Bagaimana cara membeli tiket Rangers 2026/27?

Posisi Rangers sebagai salah satu dari dua kekuatan dominan dalam sepak bola Skotlandia mendorong permintaan global yang sangat besar. Tiket hari pertandingan di Ibrox kerap habis terjual untuk laga liga rutin maupun pertandingan piala fase gugur.

Jalur utama untuk membeli tiket standar adalah langsung melalui portal tiket resmi Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Tiket umumnya dialokasikan dalam tiga tahap berbeda:

Pemegang Tiket Musiman (perpanjangan prioritas dan add-on paket Eropa) Anggota MyGers (diurutkan berdasarkan tingkatan poin loyalitas) Penjualan Umum (ditawarkan ke publik hanya jika alokasi anggota masih belum terjual)

Pantau portal resmi klub untuk tanggal perilisannya.

Jika alokasi umum habis terjual, marketplace sekunder menawarkan opsi penjualan kembali alternatif bagi fan. Pastikan untuk memeriksa kembali syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Kapan Rangers vs Celtic?

Jika Anda ingin menyaksikan Old Firm saling berhadapan, tiket Rangers vs Celtic mungkin sulit untuk didapatkan. Dengan rivalitas yang sudah berlangsung sejak 1888, ini adalah duel sengit dengan sejarah panjang di belakangnya. Berikut semua yang perlu Anda ketahui di bawah ini.

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Min 20 Sep 2026, 12:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Beli Tiket Sab 2 Jan 2027, 15:00 Rangers vs Celtic Stadion Ibrox, Glasgow Beli Tiket Sab 27 Feb 2027, 15:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Beli Tiket Mei 2027 (TBD) Rangers vs Celtic Stadion Ibrox, Glasgow Beli Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Rangers?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara untuk menjamin kursi yang dipesan untuk semua 19 pertandingan kandang liga di Ibrox selama kampanye 2026/27.

Tiket musiman dewasa untuk musim ini dimulai dari sekitar £480+, dengan diskon konsesi untuk lansia dan junior.

Dengan lebih dari 45.000 pemegang tiket musiman dan tingkat perpanjangan yang secara konsisten melebihi 98%, tiket musiman baru sangat sulit diperoleh. Untuk bergabung dengan daftar tunggu resmi, suporter harus memiliki Keanggotaan MyGers yang aktif.

Di mana menginap di sekitar Stadion Ibrox?

Jika Anda bepergian ke Glasgow untuk menonton pertandingan Rangers di Ibrox, Anda bisa melihat tempat-tempat menginap di dekat stadion. Peta interaktif di bawah ini menunjukkan apa yang tersedia dalam jarak dekat dari stadion, meski sistem transportasi umum kota akan memberikan opsi perjalanan yang mudah jika Anda menginap lebih jauh.

Sejarah Stadion Ibrox

Stadion Ibrox terletak di sisi selatan Sungai Clyde di area Ibrox, Glasgow, Skotlandia. Venue ini dibuka sebagai Ibrox Park pada 1899 dan sejak saat itu menjadi kandang Rangers, meski tentu saja menjalani banyak renovasi sepanjang periode tersebut. Ibrox adalah stadion sepak bola terbesar ketiga di Skotlandia (ke-15 di Inggris Raya), setelah Celtic Park dan Hampden Park, dengan kapasitas semua tempat duduk sedikit di atas 50.000.

Lapangan Ibrox dikelilingi oleh empat tribune tertutup dengan tempat duduk penuh, yang secara resmi dikenal sebagai Bill Struth Main (selatan), Broomloan Road (barat), Sandy Jardine (utara), dan Copland Road (timur) Stands. Setiap tribune memiliki dua tingkat, kecuali Bill Struth Main Stand, yang memiliki tiga tingkat sejak Club Deck ditambahkan pada 1991.

Selain beberapa kali menjadi tuan rumah pertandingan internasional Skotlandia, Ibrox juga menjadi venue untuk banyak acara non-olahraga, dengan aksi musik seperti Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John, dan Bon Jovi yang semuanya pernah menggelar konser di sana.