Cara membeli tiket PSV Eindhoven 2026/27: Jadwal pertandingan mendatang, harga tiket, berita Eredivisie, dan lainnya

PSV merayakan gelar Eredivisie ketiga mereka secara beruntun dengan penuh gaya musim lalu, saat merebut mahkota juara dengan selisih rekor 19 poin. Bisakah mereka tetap menjaga momentumnya pada kampanye kali ini? Anda bisa menyaksikan aksi langsung Rood-witten dengan memesan tiket untuk laga-laga mendatang di Philips Stadion hari ini.

Pasukan Peter Bosz melesat sejak awal pada kampanye 2025/26, mencetak enam gol ke gawang Sparta Rotterdam dalam laga kandang pertama mereka, dan setelah itu tidak pernah menoleh ke belakang. Karena PSV mencetak 5+ gol dalam enam pertandingan Eredivisie lainnya, tidak mengherankan jika mereka menembus angka 100 gol pada akhir kampanye.

Ismael Saibari, yang mengemas 19 gol musim lalu, mungkin sudah bergabung dengan Bayern Munich, tetapi pemain Amerika Serikat Ricardo Pepi, yang juga mencapai 19 gol musim lalu, masih ada dalam skuad PSV, bersama duet berpengaruh Guus Til dan Ivan Perisic.

Ini dijamin menjadi musim yang kembali menggairahkan bagi fans PSV, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi tiket terbaru tentang cara mengamankan kursi di pertandingan-pertandingan PSV mendatang, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan lainnya.

Laga PSV Eindhoven yang akan datang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Min, 30 Agu (12.15) Utrecht vs PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Tiket Sab, 5 Sep (20.00) Ajax vs PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tiket Min, 13 Sep (14.30) PSV vs Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Tiket Min, 20 Sep (16.45) Twente vs PSV De Grolsch Veste (Enschede) Tiket Sab, 10 Okt (16.30) PSV vs Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Tiket Sab, 17 Okt (16.30) ADO Den Haag vs PSV WerkTalent Stadion (Den Haag) Tiket Sab, 25 Okt (14.30) PSV vs Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Tiket Sab, 31 Okt (18.45) PSV vs Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Tiket Sab, 7 Nov (20.00) Cambuur vs PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Tiket

Cara membeli tiket PSV Eindhoven

Tiket resmi pertandingan PSV Eindhoven dijual secara eksklusif online melalui Ticketshop milik klub. Namun, untuk sebagian besar laga kandang Eredivisie dan kompetisi Eropa, Anda tidak bisa begitu saja masuk dan membeli tiket, karena Anda harus memiliki PSV Club Card yang terhubung ke akun Anda.

Untuk mendapatkan kartu gratis ini, Anda harus membuat akun 'My PSV' secara online dan mengajukan permohonan. Warga non-Belanda biasanya dapat mendaftar dengan verifikasi identitas standar.

Periode penjualan pertama kali dibuka untuk grup prioritas, anggota klub, dan pemegang season club card. Setelah periode prioritas tersebut ditutup, kursi yang tersisa akan tersedia untuk pemegang PSV Club Card standar, kira-kira 3-4 minggu sebelum hari pertandingan.

Untuk pertandingan berisiko rendah atau yang kurang populer, klub dapat mencabut pembatasan keanggotaan dan membuka 'penjualan bebas' untuk siapa pun tanpa Club Card. Namun, hal ini jarang terjadi untuk laga-laga besar seperti Liga Champions atau pertandingan melawan Ajax atau Feyenoord.

Selain itu, fans juga bisa membeli tiket pertandingan PSV Eindhoven di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin mengamankan kursi melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fans yang berharap mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket PSV Eindhoven?

Tiket resmi PSV Eindhoven untuk pertandingan Eredivisie reguler umumnya berkisar dari sekitar €30 di belakang gawang hingga €70 untuk kursi tengah di sisi panjang lapangan.

Namun, pertandingan dengan permintaan tinggi, seperti 'De Topper' (Ajax vs PSV Eindhoven) atau PSV vs Feyenoord serta laga Eropa akan berbiaya jauh lebih mahal atau memerlukan opsi paket.

Philips Stadion dibagi ke dalam beberapa tingkat dan blok berbeda di sekeliling lapangan:

Sisi Panjang (Lengtezijde): Kursi premium di area tengah yang membentang sepanjang sisi lapangan, seperti blok di tribune Timur/Barat. Area ini menawarkan pandangan terbaik dan memiliki harga standar tertinggi (hingga €70)

Sisi Pendek / Belakang Gawang (Korte Zijde / achter doel): Terletak di belakang gawang, di tingkat atas dan bawah. Area ini mencakup bagian fans tuan rumah yang lebih vokal dan area dengan atmosfer paling hidup, dimulai dari kategori harga paling terjangkau (€30).

Pojok (Hoog/Corners): Bagian pojok atas dan bawah yang menghubungkan sisi pendek dan panjang, mewakili kategori harga menengah.

Paket Bisnis & Hospitalitas: Dikelompokkan ke dalam tingkat Bronze, Silver, Gold (misalnya blok C, P, Ere Noord, R), dan Diamond. Diamond mencakup akses eksklusif ke business club, makanan, dan minuman.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Philips Stadion

Philips Stadion di Eindhoven adalah stadion sepakbola terbesar ketiga di Belanda. Stadion ini memiliki kapasitas saat ini 35.119 kursi dan telah menjadi kandang permanen PSV Eindhoven sejak klub itu berdiri pada 1913.

Area tersebut bermula sebagai lapangan olahraga sederhana yang disiapkan untuk para pekerja pabrik Philips Gloeilampenfabrieken (perusahaan bola lampu) pada 1910, di dalam kawasan yang dibangun khusus bernama Philipsdorp.

Renovasi besar pada 1970-an dan 1990-an membuat atap menyeluruh, skybox mewah, dan pemanas stadion ditambahkan. Venue ini mencapai bentuk modernnya pada 2002, ketika keempat bagian pojok sepenuhnya ditutup.

Klub telah merencanakan proyek ekspansi stadion ambisius senilai €400 juta. Dijadwalkan mulai pada 2027, ekspansi itu akan membangun tingkat ketiga di semua sisi, meningkatkan kapasitas hingga 55.000-60.000 kursi, tanpa pindah dari rumah bersejarahnya di pusat kota.

Pertandingan bersejarah yang digelar di Philips Stadion:

UEFA Euro 2000: Stadion ini menjadi tuan rumah tiga pertandingan fase grup selama turnamen, termasuk kekalahan dramatis 3-2 England dari Portugal.

Final Piala UEFA 2006: Klub Spanyol Sevilla meraih kemenangan terkenal 4-0 atas Middlesbrough untuk mengangkat trofi.

Final Liga Champions Wanita 2023: Stadion ini menjadi tuan rumah final bersejarah yang terjual habis, ketika Barcelona melakukan comeback luar biasa untuk mengalahkan Wolfsburg 3-2.

Penggemar Seumur Hidup Terbaik: Frits Philips, bocah yang melakukan sepak mula 1913 untuk pertandingan perdana PSV di Philips Stadion, tetap menjadi pendukung setia hingga wafat pada 2005 dalam usia 100 tahun.

Ia terkenal menolak duduk di kotak VIP mewah, dan memilih duduk di antara fans biasa di Section D, Row 22, Seat 43. Klub membiarkan kursinya kosong secara permanen sebagai bentuk penghormatan.

Rekor dan statistik PSV Eindhoven

PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging) adalah salah satu klub sepakbola tersukses dan paling berprestasi di Belanda. Bersama Ajax dan Feyenoord, mereka membentuk 'Tiga Besar' tradisional yang mendominasi sepakbola Belanda.

Gelar klub dan sorotan trofi

Eredivisie (Kejuaraan Belanda) : 27 gelar

KNVB Cup (Piala Belanda) : 11 gelar

Liga Champions UEFA / Piala Eropa : 1 gelar (1988)

Liga Europa UEFA / Piala UEFA : 1 gelar (1978)

Rekor individu pemain

Penampilan terbanyak: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Gol terbanyak: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Gelar liga paling awal dalam sejarah

Pada 5 April 2026, PSV memastikan gelar Eredivisie 2025-26 dengan lima laga tersisa. Ini memecahkan rekor kalender sebelumnya untuk gelar paling awal yang pernah dimenangi dalam sejarah Belanda, yang sebelumnya juga dicatat PSV pada 8 April 1978.

Treble 1988

Dipimpin ahli taktik ulung Guus Hiddink, musim 1987-88 adalah puncak mutlak sejarah PSV. Tim yang diperkuat ikon seperti Ronald Koeman, Eric Gerets, dan Hans van Breukelen itu menyapu Eredivisie dan KNVB Cup, sebelum mengalahkan Benfica lewat adu penalti untuk mengangkat Piala Eropa. Mereka tetap menjadi tim Belanda terakhir yang meraih treble kontinental.

Batu loncatan terbaik

PSV terkenal secara global karena mampu mengidentifikasi dan meluncurkan ikon-ikon besar sepakbola dunia. Legenda yang mendapatkan terobosan besar pertama mereka di Eropa atau berkembang di PSV antara lain: Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy, dan Jaap Stam.











