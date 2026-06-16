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New York/New Jersey Stadium
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Book France vs Senegal Tickets

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Cara membeli tiket Prancis vs Senegal di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi tentang MetLife Stadium, dan lainnya

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France
Senegal
K. Mbappe
S. Mane

Grup I Piala Dunia akan segera dimulai di New Jersey, dan Anda bisa hadir di sana untuk menikmati suasananya

Prancis akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka melawan Senegal di MetLife Stadium, East Rutherford, pada 16 Juni.

Para penggemar Prancis akan berdoa agar hal yang sama tidak terulang, karena pada Piala Dunia 2002, Les Bleus secara mengejutkan kalah 1-0 dari Senegal pada pertandingan pembuka turnamen tersebut. Prancis tidak pernah bisa bangkit dan tersingkir pada babak penyisihan grup, sementara Les Lions de la Teranga melaju ke babak gugur.

Kapan pertandingan Piala Dunia Prancis vs Senegal berlangsung?

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World Cup - Grp. I
New York/New Jersey Stadium

Jadwal pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal

Jadwal

Lokasi

Tiket

Selasa, 16 Juni

Prancis vs Senegal

MetLife Stadium (East Rutherford)

Tiket

Senin, 22 Juni

Prancis vs Irak

Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Tiket

Jumat, 26 Juni

Norwegia vs Prancis

Stadion Gillette (Foxborough)

Tiket

Jadwal pertandingan Senegal di Piala Dunia 2026

Tanggal

Jadwal Pertandingan

Lokasi

Tiket

Selasa, 16 Juni

Prancis vs Senegal

MetLife Stadium (East Rutherford)

Tiket

Senin, 22 Juni

Norwegia vs Senegal

Stadion MetLife (East Rutherford)

Tiket

Jumat, 26 Juni

Senegal vs Irak

BMO Field (Toronto)

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Prancis vs Senegal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Berapa harga tiket Prancis vs Senegal?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori

Babak Grup

Babak 16 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium

MetLife Stadium adalah venue serbaguna di Meadowlands Sports Complex di East Rutherford, New Jersey, yang terletak 5 mil di sebelah barat Kota New York.

Stadion ini dibuka pada tahun 2010, menggantikan Giants Stadium, dan berfungsi sebagai kandang tetap bagi New York Giants dan New York Jets yang terkenal di NFL.

MetLife Stadium sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola, setelah menjadi tuan rumah berbagai turnamen di masa lalu, termasuk CONCACAF Gold Cup (2011 & 2015) dan Copa America (2024).

Stadion ini telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Final Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyelenggarakan Final Piala Dunia Antarklub FIFA awal tahun ini, di mana Chelsea berhadapan dengan Paris Saint-Germain di hadapan 81.118 penonton.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Prancis vs Senegal

Kemungkinan susunan pemain France vs Senegal

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formasi
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta18I. Sarr10S. Mane17P. Sarr8L. Camara21H. Diarra11N. Jackson
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
France

Susunan Pemain Utama

Senegal

Manajer

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw
FRA

Last 1 matches

SEN

0

Menang

0

Seri

1

Menang

0

Gol tercipta

1
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/1
Kedua tim mencetak gol
0/1

FRA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

SEN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5