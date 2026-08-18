Cara membeli tiket Piala Super Spanyol 2027: tanggal Supercopa de Espana, Barcelona vs Atletico, Real Madrid vs Real Sociedad, harga, dan lainnya

Supercopa de Espana berpindah lokasi. Setelah bertahun-tahun digelar di Arab Saudi, Piala Super Spanyol 2027 akan berlangsung di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, pada 2 hingga 7 Februari 2027, membawa klub-klub terbesar Spanyol ke salah satu venue paling ikonis dalam sepakbola Eropa untuk pertama kalinya.

Deretan pesertanya sangat kuat. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, dan Atletico Madrid akan bersaing memperebutkan trofi, dengan Real Sociedad menghadapi Real Madrid di salah satu semifinal dan juara bertahan Barcelona bertemu Atletico Madrid di semifinal lainnya. Barcelona datang sebagai juara dua edisi beruntun dan memburu gelar ketiga secara beruntun, sementara pemegang Copa del Rey, Real Sociedad, kembali ke kompetisi ini untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Siapa yang akan mengangkat trofi pertama Spanyol musim ini di Istanbul? Biarkan GOAL memandu Anda menelusuri seluruh informasi tiket Piala Super Spanyol 2027 terbaru, termasuk cara mendapatkan kursi dan kisaran harganya.

Kapan Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Piala Super Spanyol 2027 berlangsung dari Selasa, 2 Februari hingga Minggu, 7 Februari 2027 di Istanbul, Turkiye. Ini adalah pertama kalinya turnamen tersebut berpindah dari slot Januari yang biasa digunakan, dan pertama kalinya digelar di Istanbul. Tanggal dan jam kickoff yang pasti dalam rentang tersebut masih belum dikonfirmasi oleh RFEF.

Bagaimana jadwal Piala Super Spanyol 2027?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 2 Februari 2027 Semifinal 1: Real Madrid vs Real Sociedad Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul Tiket 2 Februari 2027 Semifinal 2: Barcelona vs Atletico Madrid Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul Tiket 7 Februari 2027 (TBC) Final: Pemenang semifinal Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul Tiket

Di mana Piala Super Spanyol 2027 digelar?

Ketiga pertandingan akan dimainkan di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turkiye.

Stadion Olimpiade Ataturk adalah salah satu venue paling bersejarah dalam sepakbola dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah final Liga Champions 2005 yang legendaris, ketika Liverpool bangkit dari ketertinggalan tiga gol melawan AC Milan, serta kemenangan Manchester City atas Inter Milan di final Liga Champions pada 2023.

Stadion ini dibuka pada 2002 dan menjadi salah satu venue terbesar yang pernah digunakan untuk kompetisi ini. Lokasinya berada di sebelah barat distrik wisata utama Istanbul dan terhubung dengan jaringan transportasi umum kota, sehingga para suporter yang menginap di sekitar Sultanahmet, Taksim, atau Bosphorus sebaiknya merencanakan transportasi hari pertandingan lebih awal.

Istanbul menggantikan Arab Saudi sebagai tuan rumah karena Kerajaan tersebut menggelar Piala Asia AFC dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027, dengan Arab Saudi diperkirakan kembali menjadi tuan rumah pada 2028.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Super Spanyol 2027?

Cara paling mudah untuk mendapatkan tiket Piala Super Spanyol 2027 saat ini adalah melalui Ticombo, tempat para penggemar bisa menelusuri listing terverifikasi untuk turnamen di Istanbul, membandingkan harga, dan membeli dengan aman berkat perlindungan pembeli pada setiap pesanan.

Detail penjualan tiket resmi untuk edisi Istanbul masih belum diumumkan oleh RFEF dan Federasi Sepakbola Turki. Berdasarkan edisi-edisi sebelumnya, penjualan resmi biasanya dibuka mendekati turnamen dan cepat habis, terutama untuk partai final. Dengan empat klub terbesar Spanyol terlibat dan Istanbul jauh lebih mudah dijangkau bagi penggemar Eropa dibandingkan Jeddah, permintaan untuk edisi ini diperkirakan akan luar biasa tinggi, sehingga pembeli lebih awal akan memiliki pilihan kursi paling luas.

Berapa harga tiket Piala Super Spanyol 2027?

Harga resmi untuk edisi Istanbul belum dirilis. Sebagai gambaran, tiket untuk edisi-edisi terbaru di Arab Saudi dijual mulai dari kisaran setara sekitar USD 25 untuk kategori semifinal termurah dan sekitar USD 47 untuk final melalui jalur resmi, dengan kursi premium di tier bawah berharga jauh lebih mahal.

Di pasar jual kembali seperti Ticombo, harga bervariasi sesuai permintaan dan lokasi kursi, dan listing untuk laga-laga terbesar biasanya naik seiring pertandingan semakin dekat. Semifinal yang menampilkan Real Madrid dan potensi final El Clasico atau derbi Madrid akan mendorong harga di level tertinggi, yang membuat pembelian lebih awal menjadi langkah paling cerdas.

Halaman ini akan diperbarui dengan kategori dan harga resmi segera setelah dikonfirmasi.

Apa yang perlu diketahui tentang Piala Super Spanyol?

Ini akan menjadi edisi ke-43 Supercopa de España, kompetisi tahunan yang mempertemukan juara dan runner-up La Liga serta Copa del Rey dari musim sebelumnya. Sejak 2020, turnamen ini dimainkan dalam format mini-turnamen empat tim, dan 2027 menandai penyelenggaraan pertamanya di Turkiye.

Barcelona menuju Istanbul sebagai juara bertahan dan favorit. Klub Catalan itu memenangi gelar ke-16 mereka, yang memperpanjang rekor, pada Januari 2026 dengan mengalahkan Real Madrid di final di Jeddah untuk kemenangan El Clasico Supercopa ketiga dalam empat tahun. Mereka lolos sebagai juara La Liga, dengan Real Madrid bergabung sebagai runner-up liga.

Warna baru tahun ini datang dari Copa del Rey. Real Sociedad mengejutkan Atletico Madrid di final 2026, menang 4-3 lewat adu penalti setelah perpanjangan waktu untuk merebut gelar Copa keempat mereka, dan kedua finalis memastikan tempat di Istanbul. Ini menghadirkan Supercopa yang jarang terjadi tanpa Athletic Bilbao atau kuda hitam unggulan rendah, hanya empat raksasa dan tidak ada yang lain.

Ada pula subplot baru dalam undian semifinal. Formatnya mempertemukan pemenang Copa del Rey melawan runner-up La Liga, yang berarti Real Sociedad mendapat kesempatan menghadapi Real Madrid, sementara Barcelona melawan Atletico Madrid untuk memperebutkan tempat di final. Final El Clasico sekali lagi mungkin terjadi, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, hal itu jauh dari jaminan.

Siapa yang bermain di Piala Super Spanyol 2027?

Keempat klub sudah tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangi trofi ini. Berikut peserta dan rekam jejak mereka di Supercopa: