Cara membeli tiket Piala FA 2026: Final Manchester City vs Chelsea, prediksi, harga tiket, dan lainnya

Piala FA 2025-26 telah membuktikan reputasinya sebagai kompetisi sistem gugur paling tak terduga di dunia, dan kini semua mata tertuju ke Stadion Wembley untuk pertarungan puncak.

Setelah musim yang dipenuhi kejutan dan drama yang memukau, panggung telah siap untuk final antara dua raksasa, Chelsea dan Manchester City.

Jadwal Pertandingan Piala FA 2026 Mendatang

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 16 Mei 2026 Final: Manchester City vs Chelsea Stadion Wembley Tiket

Bagaimana jadwal Piala FA?

Babak kualifikasi Piala FA musim ini telah dimulai sejak awal Agustus. Oleh karena itu, kompetisi ini berlangsung selama lebih dari sembilan bulan, dengan final yang akan digelar di Stadion Wembley pada pertengahan Mei. Berikut adalah tanggal-tanggal babak yang tersisa:

6–9 Maret: Babak 5

4-5 April: Perempat final

25-26 April: Semifinal

16 Mei: Final

Cara membeli tiket pertandingan Piala FA

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai cara teraman untuk mendapatkan tiket Piala FA.

Pemesanan lebih awal sangat penting, karena pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan tempat duduk. Tiket Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam harga tiket musiman tim, tetapi pemegang tiket (dan anggota klub) biasanya akan diberikan periode akses prioritas untuk membeli tempat duduk mereka.

Piala FA juga menawarkan kesempatan langka bagi para penggemar untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding. Semakin sulit bagi pendukung untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Premier, sehingga pertandingan Piala FA ini menjadi alternatif bagi sebagian orang.

Tiket untuk semifinal dan final Piala FA tahun ini juga akan dijual melalui klub-klub yang bertanding, begitu jadwalnya sudah diketahui. Kedua tim masing-masing dialokasikan sekitar 30.000 tiket untuk pertandingan di Wembley ini. Permintaan tiket Wembley selalu tinggi, dan tahun ini tidak akan berbeda.

Selain membeli tiket Piala FA melalui jalur resmi, penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui saluran alternatif.

Berapa harga tiket pertandingan Piala FA?

Tidak mengherankan, permintaan tiket Piala FA meningkat seiring berjalannya kompetisi, terutama saat kita memasuki babak-babak akhir dan semakin mendekati final bulan Mei.

Meskipun detail resmi semifinal dan final 2026 belum dikonfirmasi, harga tiket di Wembley tahun lalu dapat menjadi panduan yang baik dan sebagai berikut:

Bagian Semifinal Final Kursi Premium Level 2 £120 £255 Kategori 1 £90 £175 Kategori 2 £70 £125 Kategori 3 £45 £75 Kategori 4 £30 £50

Tersedia harga khusus untuk pendukung berusia 65 tahun ke atas, anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, dan Remaja Dewasa (17-21).

Ingatlah untuk terus memantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan. Tiket pertandingan Piala FA di situs penjualan kembali sekunder seperti Live Football Tickets saat ini tersedia mulai dari £24 ke atas.

Paket hospitality Piala FA 2026 apa saja yang tersedia?

Mengenai semifinal dan final Piala FA, Experiences by Wembley Stadium menawarkan pengalaman menonton pertandingan yang tak terlupakan bagi para penggemar. Anda tidak hanya akan menjadi tamu VIP untuk pertandingan-pertandingan tersebut, tetapi juga akan mendapatkan tiket untuk Final Piala Carabao.

Ada juga berbagai keuntungan eksklusif bagi anggota, termasuk akses prioritas untuk tiket acara-acara besar seperti Konser, NFL, dan Tinju. Terdapat enam jenis keanggotaan sebagai berikut, dengan harga mulai dari £2.730 hingga £13.458: