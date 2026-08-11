Piala FA 2026/27 menjanjikan reputasinya sebagai kompetisi knockout paling sulit diprediksi di dunia, saat klub-klub dari seluruh piramida sepak bola Inggris bersaing untuk merebut tempat di Stadion Wembley demi duel puncak.

Setelah berbulan-bulan babak kualifikasi, kejutan besar, dan drama berintensitas tinggi, panggung akan siap untuk satu final akbar lagi di markas sepak bola Inggris pada Mei 2027.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting soal tiket, termasuk cara membelinya, perkiraan biaya, jadwal kompetisi, dan opsi premium.

Apa jadwal Piala FA?

Babak kualifikasi untuk Piala FA musim ini dimulai pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Kompetisi secara keseluruhan berlangsung lebih dari sembilan bulan, dan mencapai puncaknya pada final akbar di Stadion Wembley pada Sabtu, 22 Mei 2027.

Tanggal-tanggal penting untuk putaran utama turnamen meliputi:

7 November 2026: Putaran Pertama (EFL League One & League Two mulai masuk)

5 Desember 2026: Putaran Kedua

9 Januari 2027: Putaran Ketiga (Premier League & Championship mulai masuk)

13 Februari 2027: Putaran Keempat

6 Maret 2027: Putaran Kelima

3 April 2027: Perempat-final

24–25 April 2027: Semi-final

22 Mei 2027: Final

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Piala FA?

Membeli tiket langsung dari portal tiket resmi klub peserta adalah cara paling aman dan paling andal untuk mengamankan kursi Piala FA.

Alokasi Prioritas: Tiket pertandingan Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam paket tiket musiman standar sebuah klub. Namun, pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub diberi akses prioritas pertama selama periode pembelian khusus.

Tiket pertandingan Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam paket tiket musiman standar sebuah klub. Namun, pemegang tiket musiman dan anggota resmi klub diberi akses prioritas pertama selama periode pembelian khusus. Alokasi Wembley (Semi-final & Final): Klub yang berpartisipasi pada semi-final dan final menerima alokasi tiket masing-masing, biasanya sekitar 30.000 tiket per klub untuk laga di Wembley. Tiket ini didistribusikan langsung oleh klub finalis berdasarkan poin loyalitas dan status tiket musiman.

Klub yang berpartisipasi pada semi-final dan final menerima alokasi tiket masing-masing, biasanya sekitar 30.000 tiket per klub untuk laga di Wembley. Tiket ini didistribusikan langsung oleh klub finalis berdasarkan poin loyalitas dan status tiket musiman. Pasar Sekunder: Bagi pendukung yang tidak kebagian alokasi resmi klub, platform sekunder menawarkan opsi penjualan ulang alternatif untuk pertandingan dengan permintaan tinggi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala FA?

Permintaan dan harga tiket meningkat seiring kompetisi bergerak menuju laga puncak di Wembley pada Mei. Berikut rincian harga tiket rata-rata:

Kebijakan Klub Tuan Rumah (Putaran 1–6): FA menetapkan harga tiket minimum £10 untuk putaran awal hingga Perempat-final. Klub tuan rumah menetapkan harga nominal berdasarkan level lawan dan lokasi tempat duduk.

FA menetapkan harga tiket minimum £10 untuk putaran awal hingga Perempat-final. Klub tuan rumah menetapkan harga nominal berdasarkan level lawan dan lokasi tempat duduk. Kategori Wembley (Semi-final & Final): Harga resmi Wembley distandardisasi dari Kategori 1 hingga Kategori 4, dengan tiket dewasa berkisar dari £30 hingga £120 untuk semi-final dan £50 hingga £255 untuk final.