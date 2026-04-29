Cara membeli tiket Piala Dunia Uruguay 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Miami bisa bersiap menyambut kedatangan Uruguay yang akan membawa semarak pesta di musim panas nanti. Dengan kedua pertandingan pembuka La Celeste di fase grup Piala Dunia yang akan digelar di Hard Rock Stadium, para pendukung yang mengenakan seragam biru-putih akan berbondong-bondong memadati ‘America’s Playground’.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Piala Dunia 2026 Uruguay?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Arab Saudi vs Uruguay (18.00) Hard Rock Stadium (Miami) Tiket Minggu, 21 Juni Uruguay vs Cape Verde (18.00) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Jumat, 26 Juni Uruguay vs Spanyol (18.00) Estadio Akron (Guadalajara) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Uruguay 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Uruguay 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Uruguay di Piala Dunia 2026?

Meskipun memiliki talenta penyerang seperti Luis Suarez dan Darwin Nunez dalam susunan pemainnya, Uruguay kesulitan mencetak gol di Qatar 2022. Mereka mengawali turnamen dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Korea Selatan dan kemudian menderita kekalahan 2-0 dari Portugal. Para pendukung biru-putih dapat merayakan kemenangan 2-0 atas Ghana di pertandingan terakhir grup tim mereka, tetapi itu terbukti terlalu sedikit dan terlambat, dan mereka gagal lolos karena mencetak gol lebih sedikit daripada Korea Selatan.

Uruguay akan menghadapi lawan dari Asia dalam laga pembuka Piala Dunia mereka untuk turnamen kedua berturut-turut. Kali ini, lawannya adalah Arab Saudi, yang juga pernah mereka hadapi pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2018. Gol yang dicetak Luis Suarez pada babak pertama menjadi satu-satunya pembeda antara kedua tim delapan tahun lalu. Tim Saudi terkenal berhasil mencapai babak gugur pada turnamen Piala Dunia debut mereka (AS ’94), namun mereka belum pernah lolos dari fase grup dalam lima penampilan mereka sejak saat itu.

Lawan kedua bagi tim asuhan Bielsa adalah pendatang baru Piala Dunia, Cape Verde. The Blue Sharks adalah negara terkecil kedua yang lolos ke Piala Dunia, dan tim pulau di Samudra Atlantik ini melakukannya dengan gemilang dengan mengamankan posisi teratas di grup kualifikasi mereka di atas raksasa sepak bola Afrika seperti Kamerun.

Laga terberat Uruguay di grup ini, melawan Spanyol, akan digelar terakhir. Kedua tim berharap sudah memastikan tiket ke babak gugur sebelum bertanding di Meksiko. Rekor head-to-head sebelumnya tidak menguntungkan bagi para penggemar Uruguay. Dalam sepuluh pertemuan antara kedua tim, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 2013, Uruguay belum pernah meraih kemenangan atas Spanyol, dengan lima kali kalah dan lima kali bermain imbang.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Uruguay

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Uruguay yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: