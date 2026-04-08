Cara membeli tiket Piala Dunia Turki 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Turki siap kembali bersinar di panggung terbesar dunia seiring dengan digelarnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara.

Perluasan jumlah tim menjadi 48 telah membuka jalan bagi lebih banyak drama, lebih banyak gol, dan lebih banyak peluang bagi tim nasional Turki untuk mengulang keajaiban perjalanan bersejarah mereka pada tahun 2002.

Apakah Anda siap menyaksikan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, dan seluruh skuad menantang dunia? GOAL siap membantu Anda dengan panduan lengkap untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 Turki.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan menjadi maraton sepak bola kelas dunia, berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Edisi ini menandai tonggak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di 16 kota tuan rumah yang ikonik. Skala acara yang begitu besar berarti para penggemar akan memiliki lebih banyak kesempatan daripada sebelumnya untuk menyaksikan tim favorit mereka secara langsung. Kota-kota tuan rumah di ketiga negara tersebut adalah:

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey (New York), Philadelphia, San Francisco, dan Seattle.

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey.

Kanada: Toronto dan Vancouver.

Jadwal Piala Dunia Turki 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 13 Juni 2026 Australia vs. Turki BC Place (Vancouver, Kanada) Tiket 19 Juni 2026 Turki vs. Paraguay Levi's Stadium (Santa Clara, CA) Tiket 25 Juni 2026 AS vs. Turki SoFi Stadium (Inglewood, CA) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Turki

Mendapatkan tiket Piala Dunia membutuhkan sedikit perencanaan, tetapi ada beberapa cara untuk memastikan Anda tidak ketinggalan aksi serunya.

Fase Penjualan Resmi FIFA

FIFA biasanya menerapkan tiga fase penjualan utama. Fase terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April.

Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung.

Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Jual Beli Kembali dan Pasar Sekunder

Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar bisa mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs sekunder mana pun sebelum membeli tiket.

Tiket Piala Dunia Turki 2026: Berapa harganya?

Harga tiket Piala Dunia 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai anggaran, meskipun permintaan tentu saja akan memengaruhi harga untuk tempat duduk premium. Tiket umumnya dikategorikan menjadi empat tingkatan:

Kategori 1: Kursi utama yang terletak di area tengah tingkat bawah dan tengah. Kursi ini menawarkan pemandangan terbaik dan harganya paling mahal.

Kategori 2: Terletak terutama di sudut-sudut atau di belakang bagian Kategori 1, menawarkan keseimbangan yang bagus antara pemandangan dan nilai.

Kategori 3: Tempat duduk yang terletak di tingkat atas atau lebih jauh dari lapangan.

Kategori 4: Kursi paling terjangkau, sering kali disediakan untuk penduduk lokal negara tuan rumah, meskipun beberapa di antaranya tersedia untuk penggemar internasional selama penjualan umum.

Bagi para penggemar Türkiye, harga tiket termurah untuk pertandingan babak penyisihan grup diperkirakan mulai dari sekitar $60 hingga $70 USD. Namun, untuk pertandingan-pertandingan penting atau kursi di stadion ikonik seperti Estadio Azteca atau SoFi Stadium, harganya akan lebih mahal.

Tahap Turnamen Perkiraan Kisaran Harga (USD) Babak Grup $60 - $650 Babak 32 Besar $100 - $800 Babak 16 Besar $150 - $1.000 Perempat Final $200 - $1.500 Semifinal $350 - $3.000 Final $1.000 - $8.000+

Paket Hospitality

Bagi para penggemar yang ingin menikmati Piala Dunia dengan kenyamanan maksimal, tersedia paket hospitality. Paket ini tidak hanya menyediakan tempat duduk, tetapi juga menawarkan pengalaman VIP yang lengkap. Pilihan yang sering ditawarkan antara lain:

Pengalaman Pertandingan: Termasuk tiket Kategori 1, layanan makanan dan minuman premium, serta hadiah kenang-kenangan.

Lounge Hospitality: Akses ke lounge eksklusif sebelum, selama, dan setelah pertandingan.

Suite Pribadi: Puncak kemewahan, menawarkan ruang pribadi untuk kelompok dengan layanan khusus dan pemandangan terbaik di stadion.

Harga layanan ini biasanya mulai dari sekitar $1.500 USD per orang untuk pertandingan babak penyisihan grup dan bisa lebih dari $10.000 untuk final di New Jersey.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Venue yang dipilih untuk Piala Dunia 2026 adalah venue kelas dunia, mulai dari katedral bersejarah sepak bola hingga keajaiban arsitektur modern.