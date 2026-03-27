Cara membeli tiket Piala Dunia Tunisia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Tunisia sedang bersiap untuk penampilan ketiganya secara berturut-turut di Piala Dunia dan yang ketujuh secara keseluruhan, dengan membawa salah satu skuad paling disiplin dan terorganisir di Afrika ke panggung dunia.

Setelah kemenangan bersejarah atas Prancis pada 2022, para penggemar Tunisia semakin antusias untuk melihat apakah tim mereka akhirnya bisa mematahkan kutukan babak penyisihan grup dan lolos ke babak gugur.

Bisakah pasukan Sabri Lamouchi menciptakan sejarah? Ikuti GOAL untuk mengetahui informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara menemukan tiket termurah dan tempat membelinya secara online.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi acara bersejarah yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 16 kota di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan, menjamin lebih banyak pertandingan sepak bola daripada sebelumnya. Tunisia ditempatkan di Grup F, dengan perjalanannya dimulai di atmosfer sepak bola yang semarak di Meksiko sebelum menuju ke jantung Amerika Serikat.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah:

Meksiko: Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Toronto, Vancouver.

Bagaimana jadwal grup Tunisia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Lokal) Tempat Tiket Senin, 15 Juni Tunisia vs Pemenang Playoff (02.00 WIB) Stadion Monterrey (Meksiko) Tiket Sabtu, 20 Juni Tunisia vs Jepang (22.00) Stadion Monterrey (Meksiko) Tiket Kamis, 25 Juni Tunisia vs Belanda (19.00) Stadion Kansas City (AS) Tiket

Laga pembuka Tunisia di Monterrey akan menentukan arah tim ini. Setelah itu, pertandingan melawan Jepang pada 20 Juni diprediksi menjadi momen bersejarah sebagai pertandingan ke-1.000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Elang Kartago kemudian akan terbang ke Kansas City untuk menghadapi Belanda dalam laga besar yang bisa menentukan nasib mereka di turnamen ini.

Apa yang bisa diharapkan dari Tunisia pada tahun 2026?

Di bawah asuhan Sabri Lamouchi, Tunisia tetap mempertahankan reputasinya sebagai tim yang tangguh dalam bertahan.

Selama babak kualifikasi, Elang Kartago berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dengan tidak kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan.

Kekokohan pertahanan ini, yang dipimpin oleh Montassar Talbi dan kiper andalan Aymen Dahmen, akan menjadi senjata utama mereka di Grup F.

Di lini tengah, Ellyes Skhiri tetap menjadi jantung tim, sementara Hannibal Mejbri memberikan sentuhan kreatif yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan lawan yang kokoh.

Meskipun legenda Youssef Msakni sudah mendekati akhir kariernya, kepemimpinannya tetap tak ternilai bagi skuad yang memadukan pengalaman para veteran dengan bakat muda yang haus prestasi yang bermain di liga-liga top Eropa.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Tunisia 2026?

Ada dua cara utama untuk mengamankan tempat Anda di tribun: portal resmi FIFA dan pasar sekunder tepercaya.

Portal Tiket Resmi FIFA

FIFA merilis tiket dalam beberapa tahap. Jika Anda melewatkan undian awal, pantau terus peluang-peluang berikut ini:

Undian Seleksi Acak: Ini adalah tahap utama di mana penggemar mendaftar untuk pertandingan tertentu. Jika permintaan melebihi pasokan, undian akan diadakan untuk menentukan pemenangnya.

Ini adalah tahap utama di mana penggemar mendaftar untuk pertandingan tertentu. Jika permintaan melebihi pasokan, undian akan diadakan untuk menentukan pemenangnya. Penjualan Menit-Menit Terakhir: Menjelang dimulainya turnamen pada musim semi 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Menjelang dimulainya turnamen pada musim semi 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tingkat Masuk Pendukung: FIFA telah memperkenalkan tingkat masuk khusus seharga $60 khusus untuk penggemar setia tim yang lolos seperti Tunisia. Tiket ini dikelola melalui asosiasi sepak bola nasional.

Pasar Sekunder

Jika tiket sudah habis terjual di situs resmi, atau jika Anda mencari kategori tertentu yang sudah tidak tersedia lagi, para penggemar dapat mencoba mencari di pasar sekunder seperti StubHub.

Harga di platform-platform ini dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan, tetapi platform-platform ini menawarkan peluang terbaik untuk menemukan kursi pada menit-menit terakhir untuk pertandingan yang sangat diminati.

Di mana bisa membeli tiket Piala Dunia Tunisia 2026?

Sumber utama untuk semua tiket adalah FIFA.com/tickets.

Anda harus membuat FIFA ID untuk berpartisipasi dalam jendela penjualan resmi apa pun. FIFA juga menyediakan Platform Penjualan Kembali resmi bagi penggemar yang tidak dapat hadir, sehingga memungkinkan orang lain untuk membeli tiket dengan harga nominal.

Bagi penggemar yang menginginkan fleksibilitas lebih atau melewatkan jendela penjualan resmi, StubHub menyediakan platform sekunder untuk membeli tiket dari penggemar lain.

Tiket Piala Dunia Tunisia 2026: Berapa harganya?

Tiket dibagi menjadi empat kategori. Kategori 4 adalah yang paling terjangkau, tetapi biasanya diperuntukkan bagi warga negara tuan rumah.

Penggemar internasional biasanya memilih Kategori 3 untuk mendapatkan nilai terbaik.

Perkiraan kisaran harga untuk pertandingan Babak Grup adalah sebagai berikut:

Kategori Lokasi Perkiraan Harga (USD) Tiket Penonton Di belakang gawang (Penggemar yang ditunjuk) $60 Kategori 3 Tingkat atas $140 - $185 Kategori 2 Sudut dan baris tengah-atas $380 - $430 Kategori 1 Sisi lapangan (Baris bawah) $450 - $600

*Catatan: Harga dapat berubah secara dinamis tergantung pada permintaan dan lokasi acara.

Cara mendapatkan tiket hospitality Tunisia

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk Tunisia yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman gourmet, serta fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah (AS, Meksiko, dan Kanada).

Bagi penggemar yang ingin bepergian dengan gaya, paket-paket berikut tersedia:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (Sempurna untuk pertandingan Tunisia di Monterrey atau Kansas City).

Babak Gugur: Babak 32 Besar / Babak 16 Besar / Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa saja.

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan Tunisia beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya, saat mereka bertanding di Meksiko dan Amerika Serikat.

Termasuk: Ketiga pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 32 besar.

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion.

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda (misalnya, Estadio Azteca atau Mercedes-Benz Stadium).

Termasuk: 4–9 pertandingan, tergantung pada venue yang dipilih.

Pilihan layanan perhotelan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?