Tahun 2025 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Swiss. Selain finis di puncak grup kualifikasi Piala Dunia, mereka juga tak terkalahkan sepanjang tahun.

Tim Swiss menyadari bahwa pertandingan melawan Qatar dan tuan rumah bersama Kanada menanti, namun mereka baru akan mengetahui lawan ketiga di grup mereka setelah babak play-off UEFA selesai. Namun, pasukan Murat Yakin tidak akan terlalu khawatir, karena mereka telah lolos ke babak gugur di tiga Piala Dunia terakhir.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal pertandingan grup Swiss di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Swiss vs Qatar (12.00) Levi's Stadium (Santa Clara) Tiket Kamis, 18 Juni Swiss vs Pemenang Jalur A UEFA (18.00) Stadion SoFi (Inglewood) Tiket Rabu, 24 Juni Kanada vs Swiss (12.00) BC Place (Vancouver) Tiket



Swiss tidak tampil impresif pada awal turnamen Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu. Mereka lolos dengan susah payah setelah menang 1-0 atas Kamerun pada pertandingan pembuka, lalu kalah dengan skor serupa dari Brasil. Namun, kemenangan 3-2 yang penuh perjuangan dalam laga sengit melawan Serbia, di mana 11 kartu kuning dikeluarkan, membawa Swiss kembali lolos ke babak gugur.

Tim Swiss akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka melawan Qatar di Levi's Stadium, Santa Clara. Tim Qatar melakukan debut mereka di Piala Dunia saat menjadi tuan rumah turnamen empat tahun lalu, namun mereka gagal meraih satu poin pun dan hanya mencetak satu gol.

Tim Swiss akan tetap berada di California untuk pertandingan grup kedua mereka, meskipun kali ini bertanding di SoFi Stadium, Inglewood. Lokasinya mungkin sudah diketahui, namun lawan mereka belum dipastikan. Mereka akan menghadapi Wales, Bosnia dan Herzegovina, Italia, atau Irlandia Utara, tergantung pada hasil babak play-off UEFA.

Swiss berharap mereka sudah mengantongi cukup poin sebelum pertandingan terakhir fase grup melawan Kanada. Meskipun tim Kanada ini masuk ke babak final setelah kalah dalam semua pertandingan Piala Dunia sebelumnya, mereka kemungkinan akan mendapat dorongan dari dukungan tuan rumah yang antusias.

Cara membeli tiket Piala Dunia Swiss 2026

Para pendukung dapat membeli tiket resmi untuk pertandingan yang melibatkan Swiss melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September), ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), dan ‘Random Selection Draw’ (Des/Jan), masih ada pilihan tiket yang tersedia.

Fase Penjualan Menjelang Acara

Menjelang turnamen (mulai 1 April), penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Selain penjualan awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Jual Beli dan Pertukaran resmi miliknya sendiri. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi para penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform penjualan kembali sering kali terbatas dan sporadis, terutama menjelang pertandingan, tetapi ini tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah perlindungan resmi yang sama.

Bagi mereka yang melewatkan periode penjualan resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub juga akan mencantumkan tiket Piala Dunia. Platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang didorong oleh permintaan.

Tiket Piala Dunia 2026 Swiss: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Swiss dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Panggung Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Swiss

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Swiss yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim non-negara tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok perusahaan atau VIP yang mencari pilihan paling eksklusif.

Apa yang Dapat Diharapkan dari Swiss di Piala Dunia

Swiss membutuhkan waktu untuk pulih dari kegagalan mereka di perempat final Euro 2024 saat dikalahkan Inggris. Setelah kekalahan menyakitkan melalui adu penalti itu, tim Palang Merah tetap tanpa kemenangan hingga akhir tahun 2024.

Namun, tahun baru menjadi awal baru bagi pasukan Murat Yakin, dan mereka semakin kuat sepanjang tahun 2025. Dari Maret hingga Oktober, Swiss meraih enam kemenangan beruntun dan mencatatkan lima clean sheet berturut-turut.

Kini mereka berupaya membangun fondasi kokoh tersebut di Piala Dunia musim panas ini. Tujuan pertama adalah lolos dari fase grup, sebuah prestasi yang sudah biasa mereka raih.

Jika mereka melewati rintangan tersebut, Swiss harus mengatasi kutukan babak 16 besar, karena mereka tersingkir di tahap tersebut dalam lima dari enam penampilan Piala Dunia sebelumnya. Anda harus kembali ke tahun 1954 untuk kali terakhir tim merah-putih mencapai babak perempat final.

Pemain kunci termasuk Breel Embolo dari Rennes, yang mencetak gol dalam dua pertandingan Swiss di Piala Dunia empat tahun lalu. Ia juga menjadi top skor selama kampanye kualifikasi tim tahun lalu. Roda penggerak vital lainnya, tentu saja, adalah Granit Xhaka, yang diperkirakan akan melampaui angka 150 penampilan untuk negaranya pada tahun 2026.

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: