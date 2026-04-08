Setelah melalui babak kualifikasi yang penuh perjuangan, Swedia bertekad untuk kembali membuat gebrakan besar di panggung dunia pada Piala Dunia 2026.

Perluasan jumlah tim menjadi 48 telah menciptakan atmosfer unik untuk turnamen ini, memberikan Swedia platform yang sempurna untuk merebut kembali statusnya sebagai salah satu pesaing paling berbahaya di Eropa.

Akankah Swedia meniru prestasi bersejarah mereka di masa lalu dan memikat para penggemar di seberang Atlantik? Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya, agar Anda tidak melewatkan satu menit pun dari aksi seru tersebut.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Edisi bersejarah ini menandai kali pertama tiga negara berbagi tugas sebagai tuan rumah, menjanjikan pengalaman yang beragam dan semarak bagi para penggemar yang datang.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari. Dengan 48 tim yang berpartisipasi, turnamen ini lebih besar dan lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Swedia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Swedia vs Tunisia (19.00) Stadion Gillette (Boston) Tiket Kamis, 18 Juni Swedia vs Belanda (20.00) Stadion MetLife (New Jersey) Tiket Rabu, 24 Juni Jepang vs Swedia (18.00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tiket

Petualangan Swedia di Amerika Utara diperkirakan akan dimulai di Pantai Timur Amerika Serikat. Bertanding di stadion ikonik seperti Gillette Stadium di Boston menjadi latar yang fantastis bagi para penggemar yang datang dari Skandinavia, karena waktu penerbangannya relatif lebih singkat dibandingkan jika bertanding di stadion-stadion di Pantai Barat.

Pertandingan di MetLife Stadium di New Jersey diperkirakan akan menjadi sorotan di babak penyisihan grup. Terletak tepat di luar Kota New York, venue ini terkenal dengan kapasitasnya yang sangat besar dan suasananya yang meriah, memastikan bahwa para pendukung Swedia akan terdengar dengan jelas dan nyaring.

Pertandingan terakhir fase grup di Philadelphia akan menjadi pertemuan krusial yang dapat menentukan jalan Swedia menuju babak 32 besar.

Cara membeli tiket Piala Dunia Swedia 2026

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Mulai April 2026, sisa tiket untuk pertandingan Swedia akan dirilis berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat melalui saluran resmi. Tiket-tiket ini biasanya ludes dengan sangat cepat seiring dengan meningkatnya antusiasme turnamen di seluruh dunia.

Untuk mengaksesnya, penggemar harus memiliki akun FIFA yang terdaftar. Mengingat banyaknya keturunan Swedia di Amerika Utara dan dukungan dari para penggemar yang datang dari luar negeri, tiket-tiket ini diperkirakan akan ludes dalam hitungan menit setelah dirilis.

Pasar Sekunder

Setelah fase penjualan menit-menit terakhir, pasar sekunder dan Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA (yang dibuka kembali pada 2 April 2026) akan menjadi satu-satunya tempat di mana Anda dapat membeli tiket Piala Dunia.

Dengan lebih dari tiga juta tiket yang tersisa untuk fase ini dari total tujuh juta tiket yang tersedia, para penggemar akan sangat berupaya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia.

Jika Anda masih mencari tiket menit-menit terakhir, para penggemar dapat mengunjungi pasar sekunder seperti StubHub.

Tiket Piala Dunia Swedia 2026: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan babak penyisihan grup Swedia dirancang agar terjangkau, dengan harga mulai dari $60 untuk kategori tertentu. Harga tiket dibagi berdasarkan kualitas pandangan dan pentingnya pertandingan.

Kategori 1: Tempat duduk premium yang terletak di sepanjang garis samping lapangan, menawarkan pemandangan terbaik ke lapangan.

Kategori 2: Terletak di sudut dan pinggir lapangan yang lebih tinggi, memberikan keseimbangan yang bagus antara sudut pandang dan harga.

Kategori 3: Tempat duduk dengan nilai yang sangat baik, biasanya terletak di bagian atas stadion.

Kategori 4: Pilihan paling terjangkau, biasanya disediakan untuk penduduk setempat atau mereka yang memiliki anggaran terbatas, terletak di belakang gawang.

Panggung Kisaran harga tiket (USD) Babak Grup $60 - $650 Babak 32 Besar $100 - $800 Babak 16 Besar $175 - $1.000 Perempat Final $220 - $1.500 Semifinal $650 - $3.500 Final $2.000 - $8.000

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Swedia 2026

Bagi Anda yang ingin menikmati Piala Dunia dengan kenyamanan maksimal, paket hospitality menawarkan pengalaman premium yang mencakup hidangan lezat, minuman, dan tempat duduk terbaik di stadion.

Paket hospitality Piala Dunia untuk pertandingan Swedia meliputi:

Pertandingan Tunggal: Mulai dari $1.500 USD per orang . Paket ini biasanya mencakup akses ke lounge eksklusif dan tempat duduk empuk premium.

Ikuti Tim Saya: Paket ini memastikan Anda memiliki akses hospitality untuk semua pertandingan grup Swedia, memberikan pengalaman mewah yang konsisten saat Anda mengikuti tim di berbagai kota.

Seri Venue: Jika Anda lebih suka tinggal di satu kota, seperti New Jersey, Anda dapat membeli seri yang mencakup semua pertandingan yang diadakan di stadion tersebut.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?