Cara membeli tiket Piala Dunia Spanyol 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Spanyol, yang telah dilatih oleh Luis de la Fuente selama tiga tahun, kini menargetkan prestasi internasional baru di Amerika Utara.

Seperti yang bisa Anda bayangkan, banyak orang ingin menyaksikan tim terbaik di dunia (menurut FIFA) bermain secara langsung, jadi jangan tunda lagi jika Anda ingin mendapatkan tiket untuk pertandingan La Roja di Piala Dunia 2026.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Spanyol?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket 15 Juni 2026 Spanyol vs Cape Verde Stadion Atlanta, Atlanta Tiket 21 Juni 2026 Spanyol vs Arab Saudi Stadion Atlanta, Atlanta Tiket 26 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Guadalajara, Guadalajara Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Spanyol?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Spanyol 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Spanyol dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Spanyol di Piala Dunia 2026?

Para pendukung Spanyol masih mengenang dengan penuh kasih sayang periode empat tahun yang menakjubkan itu, di mana mereka berkuasa sebagai juara Eropa (2008), menambahkan Piala Dunia ke lemari trofi mereka (2010), dan kemudian mempertahankan gelar juara Eropa mereka (2012).

Meskipun Spanyol terus membuktikan diri sebagai yang terbaik di benua mereka sendiri, dengan meraih gelar Kejuaraan Eropa tiga kali dalam dua dekade terakhir, mereka kesulitan mempertahankan dominasi serupa di kancah global.

Anehnya, Spanyol hanya mencatat tiga kemenangan di putaran final Piala Dunia (dan tidak pernah melaju melewati babak 16 besar) sejak meraih trofi Jules Rimet pada 2010. Mereka gagal lolos dari fase grup pada 2014 dan tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Tim La Roja pasti ingin membalas kekalahan mereka di Amerika Utara dan sekaligus menampilkan performa yang memukau. Spanyol menuju Piala Dunia dalam performa yang prima, setelah tak pernah menelan kekalahan sejak kalah 1-0 dari Kolombia dalam laga persahabatan di London pada Maret 2024. Itu merupakan rekor luar biasa dengan 26 pertandingan tak terkalahkan.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Spanyol

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Spanyol yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: