Cara membeli tiket Piala Dunia Skotlandia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Setelah menjalani babak kualifikasi yang sensasional dan penuh momen tak terlupakan, Skotlandia kini siap berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.

Para penggemar Skotlandia sudah tak sabar menanti kesempatan untuk menghadapi Brasil, juara Piala Dunia lima kali, serta Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022, di Amerika Serikat pada bulan Juni ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan epik tersebut.

Akankah Skotlandia mampu tampil gemilang di panggung global? Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Skotlandia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Haiti vs Skotlandia (21.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Jumat, 19 Juni Skotlandia vs Maroko (18.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Rabu, 24 Juni Skotlandia vs Brasil (18.00) Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Skotlandia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Skotlandia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Skotlandia dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Skotlandia

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Skotlandia yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang bisa diharapkan dari Skotlandia di Piala Dunia?

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun, Skotlandia finis di puncak grup kualifikasi Piala Dunia. Hal ini memberikan dorongan moral yang besar bagi tim dan para penggemar saat mereka berusaha melaju ke babak gugur turnamen untuk pertama kalinya.

Kegembiraan pasti terasa saat menonton Skotlandia bermain belakangan ini. Kampanye kualifikasi heroik mereka berakhir dengan klimaks yang mendebarkan di Hampden Park, tempat mereka mengalahkan rival grup, Denmark, 4-2, dengan mencetak dua gol di waktu tambahan untuk memastikan posisi teratas dengan penuh gaya.

Bukan hanya hasil yang luar biasa, pertandingan ini juga dipenuhi dengan gol-gol yang memukau. Dalam waktu tiga menit, Scott McTominay membuka skor dengan tendangan salto yang luar biasa.

Tim Denmark berusaha membalas dan mengira mereka telah mengantongi satu poin penting, tetapi tim Skotlandia terus berjuang untuk meraih kemenangan. Kieran Tierney melepaskan tendangan jarak jauh yang spektakuler pada menit ke-93, tetapi tuan rumah belum puas sampai di situ. Lima menit kemudian, Kenny McLean mencetak gol dengan tendangan berani dari wilayahnya sendiri.

Para penggemar Skotlandia yang akan bertolak ke Amerika Utara musim panas ini bisa menantikan momen-momen yang lebih mendebarkan. Mereka berharap para pemain berpengalaman, seperti John McGinn dan Scott McTominay—yang keduanya masuk dalam daftar 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara mereka—dapat memimpin dari lini depan dan menginspirasi rekan-rekan setimnya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: