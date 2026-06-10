Cara membeli tiket Piala Dunia Qatar 2026: Tanggal, harga tiket, dan informasi lainnya

Setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia yang bisa dibilang paling padat dan spektakuler dalam sejarah pada tahun 2022, Qatar kini siap membawa para pemain berbakatnya melintasi Samudra Atlantik.

Tim Maroon telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di sepak bola Asia, dan banyak pendukung akan sangat ingin melihat bagaimana sang juara Asia saat ini tampil di panggung besar Amerika Utara.

Bisakah para bintang Qatar bersinar di bawah sorotan lampu San Francisco dan Vancouver? Anda bisa berada di sana untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Qatar?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket 13 Juni 2026 Qatar vs Swiss Levi's Stadium (San Francisco) Tiket 18 Juni 2026 Kanada vs Qatar BC Place (Vancouver) Tiket 24 Juni 2026 Bosnia dan Herzegovina vs Qatar Lumen Field (Seattle) Tiket

Kapan membeli tiket Piala Dunia Qatar 2026

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menjelang Acara saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi instan. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Qatar 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Qatar dikategorikan untuk mengakomodasi setiap jenis penggemar. Kategori 1 menawarkan pengalaman terbaik dengan tempat duduk di bagian bawah tribun, sedangkan Kategori 2 memberikan pandangan yang seimbang dari tempat duduk di bagian tengah atau sudut bawah. Kategori 3 berfungsi sebagai opsi yang lebih ramah anggaran dengan tempat duduk di bagian atas tribun, dan Kategori 4 tetap menjadi titik masuk yang paling terjangkau, meskipun tempat duduk ini sering kali terletak di bagian tertinggi stadion.

Perkiraan harga untuk pertandingan babak penyisihan grup di Qatar adalah sebagai berikut:

Kategori 1: Kursi baris bawah yang strategis ($450 - $620)

Kursi baris bawah yang strategis ($450 - $620) Kategori 2: Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400)

Kursi di bagian tengah/sudut bawah ($280 - $400) Kategori 3: Kursi di bagian atas ($150 - $250)

Kursi di bagian atas ($150 - $250) Kategori 4: Paling terjangkau / Pandangan terbatas ($60 - $120)

Apa yang bisa diharapkan dari Qatar di Piala Dunia 2026?

Qatar tiba di Amerika Utara bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai juara Asia. Tim ini telah berkembang secara signifikan sejak 2022, dengan memainkan gaya sepak bola yang lebih ekspansif dan percaya diri yang telah membuat mereka dikagumi di seluruh dunia.

Dipimpin oleh Akram Afif yang karismatik, yang telah membuktikan kemampuannya untuk menentukan hasil pertandingan sendirian, serta penyelesaian akhir yang klinis dari Almoez Ali, tim Maroon menjadi ancaman bagi pertahanan mana pun. Dengan formasi taktis saat ini, tim ini nyaman menguasai bola dan mematikan dalam serangan balik. Setelah kekecewaan tersingkir di babak penyisihan grup di kandang sendiri, skuad ini termotivasi untuk membuktikan bahwa sepak bola Qatar siap untuk babak gugur Piala Dunia.

Di mana saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Lihatlah enam belas kota tuan rumah dan stadion tempat pertandingan akan berlangsung: