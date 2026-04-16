Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Keinginan untuk bepergian dan menyaksikan langsung penampilan Prancis semakin meningkat belakangan ini, dan banyak penggemar sepak bola yang pasti ingin melihat bagaimana penampilan mereka di Amerika Utara pada musim panas nanti.

Tim yang dua kali menjuarai Piala Dunia ini adalah salah satu dari enam tim yang pernah menjadi juara lebih dari sekali.

Akankah para bintang Prancis menampilkan pertunjukan yang memukau di Amerika Utara? Anda bisa berada di sana untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Prancis di Piala Dunia 2026?

Tanggal (Waktu KO, ET) Jadwal Tempat Tiket 16 Juni (15.00 ET) Prancis vs. Senegal MetLife Stadium, East Rutherford Tiket 22 Juni (17.00 ET) Prancis vs. Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia Tiket 26 Juni (15.00 ET) Norwegia vs. Prancis Stadion Gillette, Foxborough Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Prancis 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026?

Kemenangan sensasional Paris Saint-Germain di Liga Champions UEFA musim lalu semakin meningkatkan perhatian terhadap sepak bola Prancis dan para pemain internasionalnya.

Para pemain yang berkarier di PSG sendiri, seperti Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, dan Desire Doue, serta pemain lain yang menghibur para penggemar sepak bola di berbagai liga top: Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter Milan), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Man City), William Saliba (Arsenal). Semua bintang gemilang tersebut akan bersatu, saat mereka mengejar kejayaan nasional di Piala Dunia 2026 dan Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan semuanya terungkap.

Tentu saja, Prancis cukup beruntung bisa menurunkan deretan pemain berbakat yang gemilang selama bertahun-tahun. Selama dua kampanye Piala Dunia yang sukses pada tahun 1998 dan 2018, para pemain seperti Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante, Paul Pogba, dan Antoine Griezmann turut berperan penting dalam mengarahkan tim menuju kesuksesan.

Selain berhasil meraih gelar juara dua kali sebelumnya, Les Bleus nyaris meraih kejayaan global lagi pada tahun 2006 dan 2022, ketika mereka finis sebagai runner-up.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Prancis 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Prancis yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok perusahaan atau VIP yang mencari pilihan paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: