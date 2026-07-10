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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026: Semifinal melawan Spanyol, jadwal babak gugur, perebutan Sepatu Emas, dan lainnya

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Tickets
World Cup
France
K. Mbappe
O. Dembele

Anda pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan penampilan gemilang tim Prancis di Piala Dunia

Untuk Piala Dunia kedua berturut-turut, Prancis harus berhadapan dengan Maroko di babak gugur, dan untuk Piala Dunia kedua berturut-turut pula, Les Bleus berhasil menaklukkan Singa Atlas. Skor 2-0 kembali terulang, namun kali ini giliran Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé yang menghancurkan harapan Maroko dalam laga perempat final di Boston.

Prancis, juara Piala Dunia dua kali, adalah salah satu dari hanya enam negara yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia lebih dari sekali, dan penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia 2026 sejauh ini telah mengukuhkan status mereka sebagai favorit utama untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara.

Selanjutnya, di babak semifinal, Prancis akan menghadapi Spanyol di Dallas pada Selasa (14 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan sistem gugur Prancis mendatang serta berapa harganya.

TiketPiala Dunia 2026 Prancis -Pesan Sekarang

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

TanggalJadwal (waktu kick-off setempat) TempatSkor Akhir / Tiket
Selasa, 16 JuniPrancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1
Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1
Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1
Selasa, 30 JuniPrancis vs Swedia (pukul 5 sore ET)Stadion MetLife, East RutherfordPrancis menang 3-0
Sabtu, 4 JuliPrancis vs Paraguay (pukul 5 sore ET)Lincoln Financial Field, PhiladelphiaPrancis menang 1-0
Kamis, 9 JuliPrancis vs Maroko (pukul 16.00 ET)Gillette Stadium, FoxboroughPrancis menang 2-0
Selasa, 14 JuliPrancis vs Spanyol (pukul 14.00 CDT)AT&T Stadium, ArlingtonTiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

TanggalBabak / KategoriKisaran Harga ResmiPerkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
14 Juli – 15 JuliSemifinal$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 JuliFinal Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Maroko di perempat final, Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal, dan Argentina/Inggris/Norwegia/Swiss di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat)BabakTempatJadwal KemungkinanTiket
14 Juli (pukul 14.00 CDT)SemifinalAT&T Stadium (Arlington)Prancis vs SpanyolTiket
19 Juli (pukul 15.00 ET)FinalMetLife Stadium (East Rutherford)Pertandingan ke-104: TBC vs Norwegia/Inggris/Argentina/Swiss

Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Ousmane Dembele, yang mencetak hat-trick di babak pertama melawan Norwegia pada fase grup, juga naik peringkat setelah mencetak gol kelimanya di turnamen ini saat melawan Atlas Lions.

Pemain (Tim)Jumlah GolPertandingan Berikutnya - Tiket
Kylian Mbappe (Prancis)8vs Spanyol - Tiket
Lionel Messi (Argentina)8vs Swiss - Tiket
Erling Haaland (Norwegia)7vs Inggris - Tiket
Harry Kane (Inggris)6vs Norwegia - Tiket
Ousmane Dembele (Prancis)5vs Spanyol - Tiket
Vinícius Júnior (Brasil)4Tersingkir
Jude Bellingham (Inggris)4vs Norwegia - Tiket
Julián Quiñones (Meksiko)4Tersingkir
Ismaïla Sarr (Senegal)4Tersingkir
Mikel Oyarzabal (Spanyol)4vs Prancis - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026

Kontingen inti PSG - yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué - sudah menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia FIFA 2026.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten ikonik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dengan 63 gol, serta Michael Olise (Bayern Munich) yang menjadi pengatur serangan.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan generasi emas ini tampaknya berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan gelar kehormatan lebih lanjut kepada manajer yang penuh kejutan ini sebelum ia mengucapkan selamat tinggal.

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