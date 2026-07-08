Sebelum babak 16 besar, Prancis tampil dalam performa terbaiknya yang mengalir lancar, mencetak 3 gol atau lebih di masing-masing dari empat pertandingan pertamanya. Namun, Les Bleus harus berjuang keras melawan Paraguay dan taktik licik mereka, selama babak gugur kedua. Untungnya bagi Prancis, Kylian Mbappé sekali lagi mampu menjawab tantangan tersebut dengan mencetak gol penentu kemenangan yang krusial dari titik penalti.

Prancis, juara Piala Dunia dua kali, adalah salah satu dari hanya enam negara yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia lebih dari sekali, dan penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia 2026 sejauh ini telah mengukuhkan status mereka sebagai favorit utama untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara.

Selanjutnya, di babak perempat final, Prancis akan menghadapi Maroko di Boston pada Kamis ini (9 Juli).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan sistem gugur Prancis mendatang serta berapa harganya.

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1 Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1 Selasa, 30 Juni Prancis vs Swedia (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Prancis menang 3-0 Sabtu, 4 Juli Prancis vs Paraguay (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 1-0 Kamis, 9 Juli Prancis vs Maroko (pukul 16.00 ET) Gillette Stadium, Foxborough Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Paraguay di babak 16 besar, Prancis kini akan menghadapi Maroko di perempat final, yang merupakan ulangan dari pertandingan semifinal di Qatar 2022, di mana Les Bleus menang 2-0. Jika mereka berhasil mengalahkan Maroko untuk kedua kalinya berturut-turut di Piala Dunia, Prancis akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal, dan Argentina/Inggris/Norwegia/Swiss di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Pertandingan yang Mungkin Terjadi Tiket 9 Juli (pukul 16.00 ET) Perempat Final Stadion Gillette (Foxborough) Prancis vs Maroko Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium (Arlington) Pertandingan ke-101: vs Spanyol atau Belgia Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan ke-104: vs Norwegia/Inggris/Argentina/Swiss Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Lionel Messi semakin menjauh di puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia 2026, berkat gol kedelapannya di turnamen ini saat melawan Mesir pada babak 16 besar.

Namun, para bintang Prancis tetap bersaing untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak di Amerika Utara, terutama Kylian Mbappe, yang hanya tertinggal satu gol dari Messi. Ousmane Dembele, yang mencetak hat-trick yang mengesankan di babak pertama saat melawan Norwegia pada babak penyisihan grup, saat ini telah mencetak 4 gol di turnamen ini.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Swiss - Tiket Kylian Mbappé (Prancis) 7 vs Maroko - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 vs Inggris - Tiket Harry Kane (Inggris) 6 vs Norwegia - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Jude Bellingham (Inggris) 4 vs Norwegia - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 4 vs Maroko - Tiket Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Belgia - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026

Kontingen inti PSG - yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué - sudah menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia FIFA 2026.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten ikonik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dengan 63 gol, serta Michael Olise (Bayern Munich) yang menjadi pengatur serangan.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi secara historis. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan generasi emas ini tampaknya berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan manajer yang penuh kejutan ini gelar kehormatan lebih lanjut sebelum ia mengucapkan selamat tinggal.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: