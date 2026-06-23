Setelah kemenangan menakjubkan 3-1 pada laga pembuka turnamen melawan Senegal dan kemenangan telak 3-0 atas Irak, Prancis secara resmi memastikan tiket mereka ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 dengan masih menyisakan satu pertandingan di fase grup.

Sebagai juara Piala Dunia dua kali, Les Bleus merupakan salah satu dari enam negara yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia lebih dari sekali, dan awal yang sempurna mereka di Grup I semakin mengukuhkan status mereka sebagai favorit untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara musim panas ini.

Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal & waktu kick-off Jadwal Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal MetLife Stadium, East Rutherford 3-1 Minggu, 22 Juni (pukul 17.00 ET) Prancis vs Irak Lincoln Financial Field, Philadelphia 3-0 Kamis, 26 Juni (pukul 15.00 ET) Norwegia vs Prancis Gillette Stadium, Foxborough Tiket Akan Diumumkan Babak 32 Besar: Prancis vs Belum Dipastikan Akan Diumumkan Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Prancis

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Ter akhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Ter saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti babak-babak sebelumnya, fase ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Prancis 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sedangkan harga tiket untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase-fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026?

Kontingen inti PSG — yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué — sudah menunjukkan performa gemilang di Amerika Utara.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten karismatik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut dengan 58 gol.

Berkat dua kemenangan beruntun yang meyakinkan atas Senegal (3-1) dan Irak, Les Bleus telah memastikan tiket mereka ke babak 32 besar dengan satu pertandingan sisa di fase grup.

Pertandingan terakhir Grup I mereka melawan tim Norwegia yang sedang bangkit di Boston kini telah berubah menjadi pertarungan sengit yang semata-mata memperebutkan posisi teratas di grup yang sangat didambakan.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi secara historis. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan dengan lolosnya tim ke babak gugur yang sudah dipastikan, generasi emas ini tampaknya siap mengantar kepergiannya dengan gelar juara dunia ketiga.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: