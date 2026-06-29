Prancis berhasil memastikan tiket mereka ke babak gugur Piala Dunia 2026 dengan gemilang. Setelah meraih kemenangan luar biasa 3-1 pada laga pembuka turnamen melawan Senegal, mereka mencatatkan kemenangan telak 3-0 dan 4-1 di fase grup atas Irak dan Norwegia.

Sebagai juara Piala Dunia dua kali, Les Bleus merupakan salah satu dari enam negara yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia lebih dari sekali, dan penampilan sempurna mereka di fase grup telah mengukuhkan status mereka sebagai favorit utama untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara musim panas ini.

Selanjutnya, di babak 32 besar, Prancis akan menghadapi Swedia di MetLife Stadium pada Selasa ini (30 Juni).

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Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1 Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1 Selasa, 30 Juni Prancis vs Swedia (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika Prancis mengalahkan Swedia pada hari Selasa, maka Jerman atau Paraguay akan menanti di babak 16 besar.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Kanada/Belanda/Maroko, di semifinal bisa jadi Spanyol atau Portugal, dan di Final bisa jadi Brasil/Argentina/Inggris.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 30 Juni (pukul 17.00 ET) Babak 32 Besar MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis vs Swedia Tiket 4 Juli (pukul 17.00 ET) Babak 16 Besar Lincoln Financial Field (Philadelphia) Pertandingan ke-89: vs Jerman atau Paraguay Tiket 9 Juli (pukul 16.00 ET) Perempat Final Gillette Stadium (Foxborough) Pertandingan ke-97: vs Kanada/Belanda/Maroko Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium (Arlington) Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-98 Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101 Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026

Kontingen inti PSG — yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué — sudah menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia FIFA 2026.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten karismatik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut dengan 60 gol.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan dengan fase gugur yang sudah dipastikan, generasi emas ini tampaknya siap bersaing untuk meraih gelar di Amerika Utara.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: