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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026: Jadwal babak gugur, pertandingan mendatang, harga, dan lainnya

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Tickets
World Cup
France
K. Mbappe
O. Dembele

Anda pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan penampilan gemilang tim Prancis di Piala Dunia

Prancis berhasil memastikan tiket mereka ke babak gugur Piala Dunia 2026 dengan gemilang. Setelah meraih kemenangan luar biasa 3-1 pada laga pembuka turnamen melawan Senegal, mereka mencatatkan kemenangan telak 3-0 dan 4-1 di fase grup atas Irak dan Norwegia.

Sebagai juara Piala Dunia dua kali, Les Bleus merupakan salah satu dari enam negara yang pernah dinobatkan sebagai raja sepak bola dunia lebih dari sekali, dan penampilan sempurna mereka di fase grup telah mengukuhkan status mereka sebagai favorit utama untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara musim panas ini.

Selanjutnya, di babak 32 besar, Prancis akan menghadapi Swedia di MetLife Stadium pada Selasa ini (30 Juni).

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru seputar tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket untuk pertandingan sistem gugur Prancis mendatang serta berapa harganya.

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Jadwal Pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

TanggalPertandingan (waktu kick-off setempat) TempatSkor Akhir / Tiket
Selasa, 16 JuniPrancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1
Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1
Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1
Selasa, 30 JuniPrancis vs Swedia (pukul 5 sore ET)Stadion MetLife, East RutherfordTiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, fase ini bukan undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

TanggalBabak / KategoriKisaran Harga ResmiPerkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 JuliBabak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)$225 – $540$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 JuliBabak 32 Besar (Lokasi Standar)$225 – $540$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 JuliBabak 16 Besar$240 – $640$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 JuliPerempat final$450 – $1.775$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 JuliSemifinal$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga$250 – $800$500 – $3.500 ($1.480)
19 JuliFinal Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Jika Prancis mengalahkan Swedia pada hari Selasa, maka Jerman atau Paraguay akan menanti di babak 16 besar.

Setelah itu, lawan mereka di perempat final bisa jadi Kanada/Belanda/Maroko, di semifinal bisa jadi Spanyol atau Portugal, dan di Final bisa jadi Brasil/Argentina/Inggris.

Tanggal (waktu kick-off setempat)BabakTempatJadwal KemungkinanTiket
30 Juni (pukul 17.00 ET)Babak 32 BesarMetLife Stadium (East Rutherford)Prancis vs Swedia

Tiket

4 Juli (pukul 17.00 ET)Babak 16 BesarLincoln Financial Field (Philadelphia)Pertandingan ke-89: vs Jerman atau ParaguayTiket
9 Juli (pukul 16.00 ET)Perempat FinalGillette Stadium (Foxborough)Pertandingan ke-97: vs Kanada/Belanda/MarokoTiket
14 Juli (pukul 14.00 CDT)SemifinalAT&T Stadium (Arlington)Pertandingan ke-101: vs Pemenang Pertandingan ke-98Tiket
19 Juli (pukul 15.00 ET)FinalMetLife Stadium (East Rutherford)Pertandingan 104: vs Pemenang Pertandingan 101

Tiket

Apa yang bisa diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026

Kontingen inti PSG — yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué — sudah menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia FIFA 2026.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten karismatik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut dengan 60 gol.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan dengan fase gugur yang sudah dipastikan, generasi emas ini tampaknya siap bersaing untuk meraih gelar di Amerika Utara.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

NegaraStadion (Kota)Kapasitas
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Estadio BBVA (Monterrey)50.113
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta)67.382
 Stadion Gillette (Foxborough)63.815
 AT&T Stadium (Dallas)70.122
 NRG Stadium (Houston)68.311
 Stadion Arrowhead (Kansas City)67.513
 Stadion SoFi (Inglewood)69.650
 Stadion Hard Rock (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Stadion Levi's (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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