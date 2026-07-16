Impian Prancis untuk mencapai final Piala Dunia FIFA dua kali berturut-turut terhenti secara memilukan di babak semifinal.

Meskipun menampilkan performa gemilang, Les Bleus asuhan Didier Deschamps harus mengakui kekalahan 0-2 dari tim Spanyol yang bermain sangat efektif di Dallas, sehingga mengakhiri harapan mereka untuk mengangkat trofi emas pada 19 Juli.

Prancis masih memiliki satu pertarungan besar terakhir yang harus dilalui: pertandingan melawan rival abadi mereka, Inggris, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami Stadium.

Hasil dan jadwal pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Selasa, 16 Juni Prancis vs Senegal (15.00 ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Prancis menang 3-1 Senin, 22 Juni Prancis vs Irak (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Prancis menang 3-1 Jumat, 26 Juni Prancis vs Norwegia (pukul 15.00 ET) Gillette Stadium (Foxborough) Prancis menang 4-1 Selasa, 30 Juni Prancis vs Swedia (pukul 5 sore ET) Stadion MetLife, East Rutherford Prancis menang 3-0 Sabtu, 4 Juli Prancis vs Paraguay (pukul 5 sore ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Prancis menang 1-0 Kamis, 9 Juli Prancis vs Maroko (pukul 16.00 ET) Gillette Stadium, Foxborough Prancis menang 2-0 Selasa, 14 Juli Prancis vs Spanyol (pukul 14.00 CDT) AT&T Stadium, Arlington Prancis kalah 0-2 Sabtu, 18 Juli Prancis vs Inggris Stadion Miami, Florida Beli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Prancis 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis 2026?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Perjalanan Prancis menuju Final Piala Dunia 2026

Karena Prancis finis di puncak Grup I, berikut adalah tanggal, waktu, dan tempat di mana mereka akan bertanding, jika mereka berhasil melaju ke Final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah menang atas Maroko di perempat final, Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal, dan Argentina/Inggris/Norwegia/Swiss di final.

Tanggal (waktu kick-off setempat) Babak Tempat Jadwal Kemungkinan Tiket 14 Juli (pukul 14.00 CDT) Semifinal AT&T Stadium (Arlington) Prancis vs Spanyol Tiket 19 Juli (pukul 15.00 ET) Final Stadion MetLife (East Rutherford) Pertandingan ke-104: TBC vs Inggris atau Argentina Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026 - Klasemen Terbaru

Setelah mencetak gol kedelapannya di turnamen ini, saat Prancis bertanding melawan Maroko di perempat final, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Ousmane Dembele, yang mencetak hat-trick di babak pertama saat melawan Norwegia pada fase grup, juga naik peringkat setelah mencetak gol kelimanya di turnamen ini saat melawan Atlas Lions.

Pemain (Tim) Jumlah Gol Pertandingan Berikutnya - Tiket Kylian Mbappe (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inggris - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 Tersingkir Harry Kane (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Jude Bellingham (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Apa yang Dapat Diharapkan dari Prancis di Piala Dunia 2026

Kontingen inti PSG - yang menampilkan unit penyerang yang mematikan berupa Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, dan Désiré Doué - sudah menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia FIFA 2026.

Mereka didukung oleh deretan bintang-bintang menakutkan yang mendominasi liga-liga top Eropa: kapten ikonik Kylian Mbappé (Real Madrid), yang baru-baru ini melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis dengan 64 gol, serta Michael Olise (Bayern Munich) yang menjadi pengatur serangan.

Setelah nyaris meraih kejayaan global lagi dengan finis sebagai runner-up yang menyakitkan pada tahun 2006 dan 2022, taruhannya kali ini sangat tinggi secara historis. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa turnamen ini akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional, dan generasi emas ini tampaknya berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan gelar kehormatan lebih lanjut kepada manajer yang penuh dinamika ini sebelum ia mengucapkan selamat tinggal.