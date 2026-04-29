Cara membeli tiket Piala Dunia Paraguay 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Bagi para penggemar Paraguay yang akan bertolak ke Amerika Utara untuk menyaksikan Piala Dunia musim panas ini, wilayah Barat menjadi pilihan terbaik, karena ketiga pertandingan grup mereka akan digelar di California. Namun, mereka sadar bahwa ini tidak akan mudah, terutama karena mereka harus menghadapi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, pada laga pembuka turnamen.

Para pemain Paraguay yang berbasis di Eropa, Antonio Sanabria (Cremonese) dan Julio Enciso (Strasbourg), mungkin telah bersinar dalam hal mencetak gol selama kampanye kualifikasi tim mereka yang sukses, tetapi beberapa bintang MLS mereka, Miguel Almiron (Atlanta United) dan Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), juga memainkan peran penting dan akan menjadi sorotan di Amerika Utara pada musim panas nanti.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Paraguay di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Amerika Serikat vs Paraguay (18.00) Stadion SoFi (Los Angeles) Tiket Jumat, 19 Juni Turki vs Paraguay (21.00) Stadion Levi's (San Francisco) Tiket Kamis, 25 Juni Paraguay vs Australia (19.00) Stadion Levi's (San Francisco) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Paraguay?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Paraguay 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Paraguay dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Paraguay di Piala Dunia 2026?

Paraguay mungkin merupakan salah satu dari tiga belas negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia pertama yang diselenggarakan pada tahun 1930, namun mereka hanya tampil sesekali selama bertahun-tahun. Mencapai babak gugur di Meksiko '86 merupakan momen yang tak terlupakan, namun mereka baru menjadi peserta tetap Piala Dunia pada tahun 1998, yang merupakan awal dari empat penampilan berturut-turut tim berbalut seragam putih dan merah tersebut.

Dalam tiga dari empat kampanye berturut-turut tersebut, Paraguay berhasil lolos dari fase grup, dan pencapaian mereka mencapai puncaknya di Afrika Selatan pada 2010, di mana mereka berhasil mencapai perempat final, di mana mereka hanya kalah 1-0 dari juara akhirnya, Spanyol.

Namun, Los Guaranies gagal memanfaatkan momentum tersebut dan, yang sangat mengecewakan para penggemarnya, gagal lolos ke Piala Dunia berikutnya. Setidaknya, sampai saat ini. Musim panas nanti dipastikan akan menjadi momen bersejarah bagi Paraguay, dan karena mereka akan menjadi tuan rumah pertandingan peringatan seratus tahun Piala Dunia di Asunción selama Piala Dunia 2030, mereka pasti ingin menunjukkan performa terbaiknya di Amerika Utara.

Meskipun kalah dalam semua pertandingan grup Copa America 2024 di tanah Amerika Serikat, Paraguay bangkit kembali dengan tegas tepat pada waktunya untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah pelatih baru, Gustavo Alfaro, mereka mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 9 pertandingan antara September 2024 dan Juni 2025, yang mencakup kemenangan kandang terkenal atas Brasil, Argentina, dan Uruguay.

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia 2026 Paraguay

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Paraguay yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan fase grup dan 1 pertandingan babak 32 besar

Semua hari pertandingan dan lokasi memenuhi syarat

Fitur "Ikuti Tim Saya" saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: Paviliun FIFA

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: