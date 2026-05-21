Cara membeli tiket Piala Dunia Panama 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Panama akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni melawan Ghana di BMO Field, Toronto.

Gelombang merah (Marea Roja) akan melanda ke utara musim panas ini. Panama (dan para penggemarnya) menuju Piala Dunia 2026 dengan penuh keyakinan setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan.

Setelah kalah dalam semua pertandingan saat terakhir kali tampil di panggung global pada 2018, Panama akan bertekad untuk meraih poin selama pertandingan grup Piala Dunia mereka di Toronto dan East Rutherford.

GOAL akan memberikan informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Panama, serta berapa harganya.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 Panama

Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Panama ingin membuktikan diri kali ini.

Berikut adalah jadwal Grup L yang menanti mereka:

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 17 Juni Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Tiket Selasa, 23 Juni Panama vs Kroasia Stadion BMO, Toronto Tiket Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris Stadion MetLife, East Rutherford Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Panama?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menjelang Acara: Fase ini sedang berlangsung dan berlaku berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Berbeda dengan sistem undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli tiket langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Pasar ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Panama?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Panama di Piala Dunia 2026

Ini merupakan periode yang positif bagi Panama. Setelah kalah 2-1 dari Meksiko di final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF 2025, Los Canaleros mencatatkan 13 pertandingan tak terkalahkan, hingga mereka kembali menderita kekalahan di tangan Meksiko pada bulan Januari.

Panama mulai terbiasa dengan rentetan hasil tak terkalahkan, karena untuk pertama kalinya mereka berhasil melewati seluruh kampanye kualifikasi Piala Dunia tanpa menelan kekalahan, dengan meraih tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang dari 10 pertandingan mereka.

Jose Fajardo dan Jose Luis Rodriguez adalah pencetak gol terbanyak bersama untuk Panama dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dan mereka akan menjadi pemain kunci dalam turnamen musim panas ini. Trio berpengalaman, Eric Davis dan Amir Murillo (bek), bersama dengan kapten, Anibal Godoy, di lini tengah, yang memiliki total 354 caps, juga akan memainkan peran penting.

Thomas Christiansen, yang telah memimpin tim Panama sejak 2020, tentu menyadari bahwa timnya tidak boleh kebobolan gol seperti yang terjadi pada debut mereka di Piala Dunia 2018. Saat itu, mereka kebobolan 11 gol dalam tiga pertandingan fase grup. Kekalahan terberat mereka adalah kekalahan 6-1 dari Inggris.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini:

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Stadion Gillette (Foxborough) 65.000

Stadion AT&T (Dallas) 94.000

Stadion NRG (Houston) 72.000

Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000

Stadion SoFi (Inglewood) 70.000

Stadion Hard Rock (Miami) 65.000

Stadion MetLife (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Stadion Levi's (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



