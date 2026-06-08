Cara membeli tiket Piala Dunia Norwegia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Ribuan penggemar Erling Haaland sedang bersuka cita, karena mereka akan berkesempatan menyaksikan penampilan sensasional striker asal Skandinavia itu di ajang Piala Dunia musim panas ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk memesan tiket pertandingan Norwegia di Massachusetts dan New Jersey.

Karena Norwegia gagal lolos ke turnamen besar selama lebih dari 25 tahun, banyak yang mengira mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikan Haaland dan rekan-rekannya di ajang olahraga terbesar di dunia. Namun, berkat kampanye kualifikasi yang gemilang, banyak penggemar Norwegia akan berangkat ke Amerika Utara musim panas ini.

Apakah Norwegia akan melaju dengan gemilang melewati fase grup? Anda bisa berada di sana untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Norwegia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu kick-off lokal) Lokasi Tiket Selasa, 16 Juni Norwegia vs Irak (18.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Senin, 22 Juni Norwegia vs Senegal (20.00) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Jumat, 26 Juni Norwegia vs Prancis (15.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Norwegia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia 2026 Norwegia: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 di Norwegia dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat bawah tribun.

Yang paling mahal, terletak di tingkat bawah tribun. Kategori 2: Mencakup area di tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup area di tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Fase Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: