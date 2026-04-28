Cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Informasi stadion di Meksiko, jadwal pertandingan tim, harga, dan lainnya

Demam sepak bola semakin memuncak seiring para penggemar di seluruh dunia menghitung mundur menuju kick-off bersejarah tahun 2026 di Amerika Utara.

Bagi Meksiko, taruhannya bahkan lebih tinggi: tanah air Estadio Azteca yang legendaris siap mencatat sejarah sebagai tuan rumah tiga kali pertama dalam ajang sepak bola terbesar di dunia. Di luar sorak-sorai para pendukung setia El Tri, tanah Meksiko akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan grup yang penuh gairah.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Kapan Piala Dunia di Meksiko 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat (Meksiko) Tiket 11 Juni 2026 Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 15 Juni 2026 Korea Selatan vs Republik Ceko Estadio BBVA, Monterrey Tiket 17 Juni 2026 Uzbekistan vs Kolombia Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 18 Juni 2026 Meksiko vs Korea Selatan Estadio Akron, Guadalajara Tiket 21 Juni 2026 Korea Selatan vs Afrika Selatan Estadio BBVA, Monterrey Tiket 23 Juni 2026 Kolombia vs Republik Demokratik Kongo Estadio Akron, Guadalajara Tiket 23 Juni 2026 Uruguay vs Spanyol Estadio Akron, Guadalajara Tiket 24 Juni 2026 Meksiko vs Republik Ceko Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 27 Juni 2026 Pertandingan Grup (Grup A) Estadio BBVA, Monterrey Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket 30 Juni 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio Akron, Guadalajara Tiket 3 Juli 2026 Pertandingan Babak 32 Besar Estadio BBVA, Monterrey Tiket 6 Juli 2026 Pertandingan Babak 16 Besar Estadio Azteca, Kota Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Meksiko 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Meksiko di Piala Dunia 2026?

Kerumunan penonton yang sangat antusias memadati edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya di Meksiko, dan diperkirakan akan ada banyak penonton yang hadir di semua pertandingan pada musim panas ini, meskipun tugas sebagai tuan rumah dibagi bersama Amerika Serikat dan Kanada.

Penantian Meksiko selama 40 tahun untuk menyambut kembali turnamen olahraga terbesar ini hampir berakhir. Negara Amerika Latin ini pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia yang bersejarah pada tahun 1970 dan 1986, dan akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host turnamen pria ini sebanyak tiga kali.

Meksiko akan memulai kampanyenya, sekaligus membuka turnamen secara keseluruhan, melawan Afrika Selatan. Bafana Bafana lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah turnamen pada 2010. Dalam tiga penampilan sebelumnya, mereka gagal melaju dari fase grup.

Lawan kedua Meksiko di grup ini, Korea Selatan, memiliki rekam jejak Piala Dunia yang lebih kuat, setelah lolos ke masing-masing dari sepuluh turnamen terakhir, sejak Meksiko '86. Setelah mencapai babak gugur di Qatar 2022, mereka akan berusaha lolos dari grup mereka di Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan di bawah ini: