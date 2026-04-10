Cara membeli tiket Piala Dunia Maroko 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Ini adalah masa yang menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Maroko. Tim Atlas Lions berhasil menorehkan sejarah baru di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, menjadi negara Afrika pertama yang berhasil melaju ke babak empat besar turnamen terbesar di dunia. Mereka terus mempertahankan momentum tersebut dan kini bersiap untuk kembali menampilkan performa gemilang di Amerika Utara pada musim panas mendatang.

Ini akan menjadi penampilan ketujuh Maroko di Piala Dunia FIFA. Mereka melakukan debut di panggung dunia pada Piala Dunia Meksiko ’70, namun sebelum mencapai semifinal pada 2022, mereka hanya sekali lolos dari fase grup sebelumnya, yaitu pada Piala Dunia Meksiko ’86. Bahkan 40 tahun yang lalu, Singa Atlas telah menetapkan standar baru, menjadi tim Afrika dan Arab pertama yang mencapai babak 16 besar Piala Dunia.

Bisakah Maroko kembali membuat kejutan di panggung dunia? Anda bisa berada di Amerika Utara secara langsung untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru tentang tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa biayanya.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana jadwal grup Maroko di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off lokal) Tempat Tiket Sabtu, 13 Juni Maroko vs Brasil (18.00) Stadion MetLife (East Rutherford) Tiket Jumat, 19 Juni Maroko vs Skotlandia (18.00) Stadion Gillette (Foxborough) Tiket Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti (18.00) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket

Kemampuan pertahanan Maroko terlihat jelas dalam pertandingan pembuka grup mereka di Piala Dunia 2022 di Qatar, saat mereka bermain imbang 0-0 dengan Kroasia. Mereka juga berhasil menahan Belgia dengan impresif, namun berhasil mencetak dua gol untuk mencatatkan kemenangan Piala Dunia pertama mereka setelah lebih dari dua dekade. Kemenangan lain atas Kanada membuat Atlas Lions lolos ke babak gugur sebagai juara grup, seperti yang mereka lakukan di Meksiko ’86.

Tim asuhan Walid Regragui harus tampil waspada sejak awal musim panas ini, karena mereka menghadapi salah satu laga pembuka tersulit di antara semua tim. Maroko akan memulai perjalanan mereka di fase grup dengan menghadapi Brasil di East Rutherford, New Jersey. Pemenang Piala Dunia 5 kali ini belum pernah gagal lolos dari babak penyisihan grup sejak 1966, meskipun mereka kalah dari lawan Afrika, Kamerun, pada fase pembuka tahun 2022.

Skotlandia menanti di Foxborough, Massachusetts. The Tartan Army kembali ke ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, dan saat itu mereka gagal memenangkan satu pun pertandingan fase grup. Faktanya, Skotlandia tidak pernah lolos ke babak gugur dalam delapan kampanye Piala Dunia sebelumnya, dengan total hanya memenangkan empat pertandingan sepanjang sejarah.

Secara teori, ujian grup termudah Maroko tampaknya akan datang di pertandingan terakhir, saat mereka bertandang ke Atlanta untuk menghadapi Haiti, yang penampilan Piala Dunia sebelumnya terjadi 52 tahun lalu. Pada Piala Dunia 1974 di Jerman, negara Karibia tersebut kalah dalam ketiga pertandingan grupnya, kebobolan 14 gol.

Apa yang bisa diharapkan dari Maroko di Piala Dunia 2026?

Maroko tak pernah mengendurkan laju mereka sejak penampilan gemilang di Piala Dunia sebelumnya dan saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar peringkat dunia FIFA. Mereka berhasil memenangkan semua delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hanya menelan dua kekalahan dalam dua tahun terakhir. Selain baru-baru ini mengangkat trofi Piala Arab, Maroko juga merebut gelar Kejuaraan Bangsa-Bangsa Afrika pada musim panas lalu. Mereka kini sedang mengejar kejayaan lebih lanjut di tanah air, karena saat ini mereka menjadi tuan rumah Piala Afrika.

Singa Atlas terus tampil gemilang di bawah arahan Walid Regragui, yang berhasil melakukan transisi mulus dari manajer klub domestik menjadi pelatih tim nasional. Sejak mengambil alih kendali pada Agustus 2022, Maroko telah memenangkan lebih dari 70% pertandingan yang mereka mainkan.

Regragui memiliki banyak pemain berbakat untuk dikerahkan. Ada inti tim yang berpengalaman, termasuk Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, dan tentu saja Achraf Hakimi, pemenang African Ballon d'Or 2025 dan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.

Namun secara keseluruhan, ini adalah skuad yang sangat seimbang dengan sejumlah bintang muda dan berbakat, seperti Eliesse Ben Seghir dari Leverkusen dan Brahim Díaz dari Real Madrid. Masa depan Maroko juga terlihat cerah setelah kemenangan mereka di Piala Dunia U-20 pada Oktober, dengan Othmane Maamma dan Yassir Zabiri sebagai pemain yang menonjol.

Kapan Membeli Tiket Piala Dunia 2026 Maroko

Para pendukung memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket pertandingan yang melibatkan Maroko, melalui situs web FIFA, mulai sekarang hingga kick-off besar pada bulan Juni.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Visa Presale Draw’ (September) dan ‘Early Ticket Draw’ (Oktober), masih ada beberapa fase lagi yang akan datang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Undian Pemilihan Acak

Setelah pengundian Piala Dunia FIFA 2026 selesai dan jadwal pertandingan grup telah diumumkan, tahap penjualan tiket berikutnya akan dimulai pada 11 Desember dan berlangsung hingga 13 Januari.

Selama fase ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan untuk pertandingan tertentu. Tiket dijual dengan harga tetap dan pemohon yang berhasil akan diberi tahu pada bulan Februari jika mereka telah memenangkan tiket.

Fase Penjualan Menjelang Acara

Menjelang turnamen (Musim Semi 2026), para penggemar dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket akan cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Menjelang waktu penyelenggaraan, dan jika tiket habis terjual (yang kemungkinan besar akan terjadi), penggemar juga dapat mengunjungi pasar sekunder di situs web seperti StubHub, di mana penjualan kembali antar penggemar akan tersedia dengan harga yang bervariasi.

Tempat membeli tiket Piala Dunia Maroko 2026

Tempat utama dan paling andal untuk mendapatkan kursi untuk pertandingan Maroko adalah portal tiket resmi FIFA, tempat semua tiket Piala Dunia pertama kali dirilis.

Penggemar harus mendaftar untuk mendapatkan FIFA ID agar dapat berpartisipasi dalam berbagai fase penjualan, yang meliputi prapenjualan awal, undian pemilihan acak, dan peluncuran selanjutnya berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran resminya sendiri. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan tiket di platform penjualan kembali seringkali terbatas dan tidak menentu, terutama menjelang pertandingan, namun ini tetap menjadi pilihan teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi para penggemar di Meksiko, sebuah Pasar Pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal dengan jaminan keamanan resmi yang sama.

Bagi mereka yang melewatkan jendela penjualan resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs web penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo juga akan mencantumkan tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang didorong oleh permintaan.

Penggemar yang mempertimbangkan pasar pihak ketiga harus bertindak hati-hati, karena penjual kembali tidak resmi memiliki risiko terkait keaslian, validitas transfer, dan harga yang melambung. Penting untuk hanya mengandalkan platform terkemuka dengan jaminan pembeli yang kuat dan kebijakan pengembalian dana yang jelas.

Tiket Piala Dunia Maroko 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan fase grup Maroko di Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tribun bawah.

Yang paling mahal, terletak di tribun bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia FIFA 2026 di Maroko

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan di Maroko yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di tempat yang Anda pilih.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Lihat kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: