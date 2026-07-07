Tim Atlas Lions Maroko yang mencatat sejarah terus memanaskan Piala Dunia 2026, memicu demam tiket yang luar biasa setelah kemenangan spektakuler 3-0 mereka atas tuan rumah bersama Kanada di babak 16 besar.

Skuad asuhan Walid Regragui menampilkan permainan brilian yang memadukan ketangguhan pertahanan dan serangan balik yang mematikan untuk melaju ke delapan besar.

Kini, ikon-ikon Afrika ini akan bertolak ke New England untuk pertandingan ulang perempat final yang monumental dan berisiko tinggi melawan raksasa dunia Prancis — tim yang sama yang mengakhiri perjalanan dongeng bersejarah mereka di Qatar.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Maroko 2026

Tanggal (Waktu Kick-off) Pertandingan Tempat Skor Akhir/Tiket Sabtu, 13 Juni Brasil vs Maroko Stadion MetLife (East Rutherford) 1-1 Jumat, 19 Juni Skotlandia vs Maroko Stadion Gillette (Foxborough) 0-1 Rabu, 24 Juni Maroko vs Haiti Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 4-2 Minggu, 28 Juni Babak 32 Besar: Belanda vs Maroko Stadion Monterrey (Meksiko) 1-1 (Maroko menang lewat adu penalti) Sabtu, 4 Juli Babak 16 Besar: Kanada vs Maroko Stadion Houston (Houston) 0-3 Kamis, 9 Juli Perempat final: Prancis vs Maroko Stadion Boston (Foxborough) Beli Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Maroko 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Maroko 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa yang bisa diharapkan dari Maroko di Piala Dunia 2026?

Maroko tidak pernah mengendurkan laju mereka sejak penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia sebelumnya dan saat ini menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat dunia FIFA. Mereka memenangkan semua delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan hanya kalah dua kali dalam dua tahun terakhir.

Selain mengangkat trofi Piala Afrika pada Januari dan Piala Arab pada Desember, Maroko juga merebut gelar Kejuaraan Bangsa-Bangsa Afrika musim panas lalu.

Singa Atlas terus tampil gemilang di bawah bimbingan Walid Regragui, yang berhasil melakukan transisi mulus dari manajer klub domestik menjadi pelatih tim nasional. Sejak mengambil alih kendali pada Agustus 2022, Maroko telah memenangkan lebih dari 70% pertandingan yang mereka jalani.

Regragui memiliki banyak pemain berbakat yang bisa diandalkan. Ada inti tim yang berpengalaman, termasuk pemain seperti Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, dan tentu saja Achraf Hakimi, pemenang African Ballon d'Or 2025 dan juara Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Klasemen Grup C Piala Dunia FIFA 2026

Pos Tim Pertandingan Menang S K Gol Masuk GA Selisih Gol Poin Status 1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Lanjutan 2 Maroko 3 2 1 0 6 3 +3 7 Lanjutan 3 Skotlandia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Menunggu peringkat ketiga 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Tersingkir

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak daftar kota dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: