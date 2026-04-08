Cara membeli tiket Piala Dunia Kroasia 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Kroasia sedang bersiap untuk penampilan keempat berturut-turut di Piala Dunia dan yang ketujuh secara keseluruhan, dengan membawa salah satu skuad paling berbakat secara teknis dan tangguh di Eropa ke panggung dunia.

Setelah finis di peringkat ketiga yang bersejarah pada 2022 dan mencapai final pada 2018, para penggemar Vatreni semakin antusias untuk melihat apakah tim mereka akhirnya bisa melaju hingga akhir dan mengangkat trofi.

Bisakah pasukan Zlatko Dalic menciptakan sejarah? Ikuti GOAL untuk mengetahui informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara menemukan tiket termurah dan tempat membelinya secara online.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi acara bersejarah yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 16 kota di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan, menjamin lebih banyak pertandingan sepak bola daripada sebelumnya.

Perjalanan Kroasia akan membawa mereka melintasi pusat-pusat utama Amerika Utara, dimulai dengan pekan pembukaan yang spektakuler di Texas sebelum menuju Pantai Timur dan Kanada.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah:

Meksiko: Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Toronto, Vancouver.

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Kroasia?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (23.00) AT&T Stadium (Arlington, AS) Tiket Rabu, 24 Juni Panama vs Kroasia (02.00 WIB) BMO Field (Toronto, Kanada) Tiket Minggu, 28 Juni Kroasia vs Ghana (pukul 12.00) Lincoln Financial Field (Philadelphia, AS) Tiket

Laga pembuka Kroasia melawan Inggris di Arlington akan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di babak penyisihan grup, yang kembali memicu persaingan sengit di era modern. Setelah itu, Vatreni terbang ke utara menuju Toronto, kota dengan komunitas diaspora Kroasia yang besar, untuk menghadapi Panama di BMO Field.

Mereka akan menutup babak penyisihan grup di kota bersejarah Philadelphia melawan Ghana, dalam pertandingan yang bisa menentukan posisi teratas di grup.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kroasia 2026?

Portal Tiket Resmi FIFA

FIFA merilis tiket dalam beberapa tahap. Jika Anda melewatkan undian awal, pantau terus peluang-peluang berikut ini:

Pengundian Acak: Ini adalah tahap awal di mana para penggemar mendaftar untuk pertandingan tertentu. Jika permintaan melebihi ketersediaan, akan diadakan pengundian.

Ini adalah tahap awal di mana para penggemar mendaftar untuk pertandingan tertentu. Jika permintaan melebihi ketersediaan, akan diadakan pengundian. Penjualan Menjelang Acara: Menjelang dimulainya turnamen pada musim semi 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Menjelang dimulainya turnamen pada musim semi 2026, tiket yang tersisa akan dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Kategori Tiket Pendukung: FIFA telah memperkenalkan kategori tiket khusus seharga $60 yang ditujukan khusus bagi penggemar setia tim-tim yang lolos kualifikasi seperti Kroasia. Tiket ini dikelola melalui asosiasi sepak bola nasional.

Pasar Sekunder

Jika tiket habis terjual di situs resmi, atau jika Anda mencari blok tempat duduk tertentu untuk duduk bersama penggemar Kroasia lainnya, pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan menit-menit terakhir yang baik.

Harga di platform ini bervariasi tergantung permintaan, tetapi mereka menawarkan peluang terbaik untuk menemukan kursi pada menit-menit terakhir untuk pertandingan bergengsi seperti Kroasia vs Inggris.

Di mana membeli tiket Piala Dunia Kroasia 2026?

Sumber utama untuk semua tiket resmi adalah FIFA.com/tickets.

Anda harus membuat FIFA ID untuk berpartisipasi dalam jendela penjualan resmi apa pun.

FIFA juga menyediakan Platform Penjualan Kembali resmi bagi penggemar yang tidak dapat hadir, sehingga memungkinkan orang lain untuk membeli tiket dengan harga nominal.

Bagi penggemar yang menginginkan fleksibilitas lebih atau melewatkan jendela penjualan resmi, StubHub adalah platform sekunder menit-menit terakhir untuk membeli tiket dari penggemar lain.

Tiket Piala Dunia Kroasia 2026: Berapa harganya?

Tiket dibagi menjadi empat kategori.

Kategori 4 adalah yang paling terjangkau, tetapi biasanya diperuntukkan bagi warga negara tuan rumah. Penggemar internasional biasanya memilih Kategori 3 untuk mendapatkan nilai terbaik.

Perkiraan kisaran harga untuk pertandingan Babak Grup adalah sebagai berikut:

Kategori Lokasi Perkiraan Harga (USD) Tiket Penonton Di belakang gawang (Penggemar yang ditunjuk) $60 Kategori 3 Tingkat atas $180 - $220 Kategori 2 Sudut dan baris tengah-atas $420 - $480 Kategori 1 Bagian samping (Baris bawah) $600 - $750

*Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung permintaan dan lokasi acara.

Cara mendapatkan tiket hospitality Kroasia

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk Kroasia yang mencakup tiket premium, makanan dan minuman gourmet, serta banyak lagi.

Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin tempat duduk Anda di luar sistem undian dan tersedia di semua negara tuan rumah.

Bagi penggemar yang ingin bepergian dengan gaya, paket-paket berikut tersedia:

Pertandingan Tunggal

Fase Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (Sangat cocok untuk pertandingan besar Kroasia di Arlington).

Babak Gugur: Babak 32 Besar / Babak 16 Besar / Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun.

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan aksi Kroasia di setiap pertandingan fase awal, di mana pun lokasinya, saat mereka bertanding di Amerika Serikat dan Kanada.

Termasuk: Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar.

Pilihan layanan: FIFA Pavilion.

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda (misalnya, AT&T Stadium atau BMO Field).

Termasuk: 4–9 pertandingan, tergantung pada venue yang dipilih.

Pilihan layanan: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Apa yang bisa diharapkan dari Kroasia pada tahun 2026?

Di bawah bimbingan Zlatko Dalic yang mantap, Kroasia tetap menjadi spesialis turnamen. Tim ini telah bertransisi dengan indah, mengintegrasikan bintang-bintang muda sambil mempertahankan kecerdasan taktis yang telah menjadi ciri khas mereka selama satu dekade.

Luka Modric yang legendaris terus menentang waktu, memberikan kepemimpinan veteran dan visi kelas dunia yang dibutuhkan di level ini. Ia didukung di lini tengah oleh Mateo Kovacic yang tak kenal lelah dan Nikola Vlasic yang kreatif.

Di lini pertahanan, Joško Gvardiol telah berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia, sementara Dominik Livakovic tetap menjadi sosok yang tangguh di bawah mistar gawang, terutama dalam situasi penalti yang penuh tekanan.

Kekuatan terbesar Kroasia adalah semangat kolektif dan kemampuannya untuk bertahan lebih lama dari lawan dalam pertarungan di lini tengah. Diharapkan mereka akan menguasai penguasaan bola dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang, memanfaatkan keunggulan teknis mereka bahkan melawan lawan yang paling atletis sekalipun.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?