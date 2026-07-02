Kroasia, yang selama satu dekade atau lebih telah menjadi salah satu tim paling berbakat secara teknis dan tangguh di Eropa, kini tampil untuk keempat kalinya secara berturut-turut di turnamen Piala Dunia dan ketujuh kalinya secara keseluruhan sejak 1998.

Tim Vatreni Kroasia sekali lagi membungkam para skeptis, mengukuhkan reputasi mereka sebagai ahli turnamen sejati menjelang pertandingan epik babak 32 besar Piala Dunia 2026 malam ini melawan Portugal.

Kroasia memastikan tiket mereka ke babak gugur setelah berhasil finis di posisi kedua Grup L dengan gemilang, yang ditutup dengan kemenangan 2-1 yang penuh perjuangan dan taktis atas Ghana.

Jadwal & skor pertandingan Kroasia di Piala Dunia 2026 mendatang

Tanggal (waktu kick-off) Pertandingan Tempat Skor Akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia AT&T Stadium (Arlington, AS) 4-2 Selasa, 23 Juni (pukul 7 malam ET) Panama vs Kroasia BMO Field (Toronto, Kanada) 0-1 Sabtu, 27 Juni (pukul 17.00 ET) Kroasia vs Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphia, AS) 2-1 Kamis, 2 Juli (pukul 19.00) Babak 32 Besar: Portugal vs Kroasia BMO Field (Toronto, Kanada) Beli Tiket

Jalur babak gugur Kroasia di Piala Dunia 2026 dan tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Kroasia 2026

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Kroasia 2026: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final bisa mencapai $6.730.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

*Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada permintaan dan lokasi acara.

Apa yang bisa diharapkan dari Kroasia di Piala Dunia 2026

Di bawah bimbingan Zlatko Dalic yang mantap, Kroasia tetap menjadi spesialis turnamen yang konsisten. Tim ini telah mengalami transisi yang mengesankan, dengan mengintegrasikan bintang-bintang muda ke dalam skuad, sambil mempertahankan kecerdasan taktis yang telah menjadi ciri khas mereka selama satu dekade.

Di usia 40 tahun, Luka Modric yang legendaris terus menentang waktu, memberikan kepemimpinan sebagai pemain veteran dan visi kelas dunia yang dibutuhkan di level ini. Ia didukung di lini tengah oleh Mateo Kovacic yang tak kenal lelah dan Nikola Vlasic yang kreatif.

Di lini pertahanan, Joško Gvardiol telah berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik di dunia, sementara Dominik Livakovic tetap menjadi sosok yang tangguh di bawah mistar gawang, terutama dalam situasi penalti yang penuh tekanan.

Kekuatan terbesar Kroasia adalah semangat kolektif dan kemampuan mereka untuk bertahan lebih lama daripada lawan dalam pertarungan di lini tengah. Mereka diperkirakan akan menguasai penguasaan bola dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang, memanfaatkan keunggulan teknis mereka bahkan melawan lawan yang paling atletis sekalipun.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: